Adecco Greece: Γιόρτασε 25 χρόνια παρουσίας στην ελληνική αγορά

Η Adecco Ελλάδας γιόρτασε 25 χρόνια δυναμικής παρουσίας στην ελληνική αγορά εργασίας με μια εκδήλωση γεμάτη τιμή προς όσους έχουν διαχρονικά συνεισφέρει στην επιτυχία της. Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, ήταν αφιερωμένη στους συνεργάτες και τους εργαζομένους της εταιρείας, με μήνυμα «Celebrating You», αναγνωρίζοντας την πολύτιμη συνεισφορά τους όλα αυτά τα χρόνια. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πάνω από 200 στελέχη εταιρειών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της Adecco ως βασικού εταίρου και συνδέσμου μεταξύ εργαζομένων και οργανισμών στην ελληνική αγορά εργασίας.

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος συνεχάρη την Adecco για τη συμβολή της στη στήριξη της ελληνικής αγοράς εργασίας.. Όπως τόνισε ο κ. Χατζηδάκης: «25 χρόνια συνεισφοράς, 25 χρόνια σύνδεσης του ανθρώπινου δυναμικού με τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στην Ελλάδα. Δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι έχουν βρει ευκαιρίες απασχόλησης μέσω της Adecco. Με την ανεργία να έχει περιοριστεί σε αρκετά χαμηλά επίπεδα, η έμφαση πλέον δίνεται στις πιο ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους εργαζ ομένους. Είμαι βέβαιος ότι η Adecco θα συνεχίσει να παίζει έναν πολύ θετικό ρόλο και σε αυτό το επίπεδο».

Κ. Μυλώνας, Αdecco: Συμβάλλουμε στη στήριξη της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας

Την εκδήλωση άνοιξε ο κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς, VP Adecco & Head του Ομίλου Adecco σε Ελλάδα και Βουλγαρία, ο οποίος έκανε έναν σύντομο απολογισμό της πορείας της εταιρείας από το 2000 έως σήμερα, τονίζοντας τη διαρκή προσπάθεια για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προώθηση της ισότητας ευκαιριών. Ο κ. Μυλωνάς επισήμανε τις αξίες που χαρακτηρίζουν την Adecco – πάθος, συνεργασία, συμπερίληψη, θάρρος και τον άνθρωπο στο επίκεντρο και αναφέρθηκε στο σημαντικό έργο της εταιρείας, που «έχει προσφέρει ευκαιρίες απασχόλησης σε πάνω από 50.000 ανθρώπους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη στήριξη της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας». Κλείνοντας, ευχαρίστησε θερμά τους συνεργάτες και τους θεσμικούς φορείς που πίστεψαν στο όραμά της, επισημαίνοντας ότι «η επιτυχία της Adecco είναι συλλογική – αποτέλεσμα εμπιστοσύνης, συνεργασίας και κοινών αξιών», ενώ κατέληξε με μια ισχυρή υπενθύμιση για το μέλλον της εργασίας: «Δεν είναι απλώς ψηφιακό ή ευέλικτο – είναι πάνω απ’ όλα ανθρώπινο. Σε μια περίοδο κοσμογονικών αλλαγών, η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να στηρίζουμε ανθρώπους και οργανισμούς στον νέο κόσμο που ανατέλλει. Το όραμά μας είναι να κάνουμε το μέλλον της εργασίας προσβάσιμο για όλους και να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για εργαζόμενους και οργανισμούς».

Bettina Schaller: Το μέλλον ανήκει στις χώρες που έχουν πλάνο ανάπτυξης & ενίσχυσης της απασχόλησης

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης ήταν η κα. Bettina Schaller, Πρόεδρος του World Employment Confederation & Senior Vice President, Head of Group Public Affairs του Ομίλου Adecco, η οποία διαμορφώνει ενεργά το μέλλον της εργασίας, σε παγκόσμιο επίπεδο και αναφέρθηκε στις παγκόσμιες τάσεις για τη στρατηγική ενίσχυση της απασχόλησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Όπως τόνισε «η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι πλέον ένα μακρινό εργαλείο· αποτελεί μέρος της καθημερινής μας εργασιακής ζωής, ανοίγοντας νέες δυνατότητες παραγωγικότητας. Όμως, καθώς η τεχνολογία επιταχύνεται, γίνεται σαφές ότι ο άνθρωπος πρέπει να παραμείνει στο επίκεντρο του τρόπου με τον οποίο ανασχεδιάζουμε το μέλλον της εργασίας.» Παράλληλα, παρουσίασε μία ολοκληρωμένη επισκόπηση των παγκόσμιων τάσεων που διαμορφώνουν το μέλλον της εργασίας και της απασχόλησης. Τόνισε την ταχεία ανάπτυξη χωρών όπως η Ινδία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Κίνα, επισημαίνοντας ότι, παρά την έντονη υιοθέτηση της τεχνολογίας, η επιτυχία τους στην ανάπτυξη ταλέντων στηρίζεται σε εθνικές στρατηγικές με βασικό πυλώνα τη δημιουργία ευκαιριών και την ενίσχυση δεξιοτήτων. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις επικείμενες αλλαγές στην Ευρώπη, όπως η νομοθεσία για μεγαλύτερη μισθολογική διαφάνεια, και υπογράμμισε την ανάγκη οι οργανισμοί να αναλάβουν πρωτοβουλίες για την επανεκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να καλυφθούν οι μεταβαλλόμενες ανάγκες προσφοράς και ζήτησης ταλέντων.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους: ο Εξοχότατος Πρέσβης της Ελβετίας, κ. Stefan Esterman, ο Διοικητής της Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, κ. Γιώργος Τζιλιβάκης, ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Γιώργος Πιτσιλής, καθώς και ο Γενικός Διευθυντής Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Απασχόληση, κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς.