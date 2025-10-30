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Η Θεσσαλονίκη ξανά στον ρυθμό του σινεμά: Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει με χορηγό τον ΟΠΑΠ
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
17:59 - 30 Οκτ 2025

Η Θεσσαλονίκη ξανά στον ρυθμό του σινεμά: Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου επιστρέφει με χορηγό τον ΟΠΑΠ

Reporter.gr Newsroom
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Τα φώτα της μεγάλης οθόνης ανάβουν για ακόμη μια χρονιά στη Θεσσαλονίκη, με την πόλη να σφύζει από κόσμο και να μετατρέπεται στο κέντρο του παγκόσμιου κινηματογράφου. Από σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, έως και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με την υποστήριξη του ΟΠΑΠ, επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα, προβολές, αφιερώματα και δράσεις που θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον των σινεφίλ.

Η εφετινή διοργάνωση φιλοξενεί σπουδαίες προσωπικότητες του ελληνικού και διεθνούς κινηματογράφου. Ξεχωρίζει η παρουσία της Ιζαμπέλ Ιπέρ, της εμβληματικής Γαλλίδας σταρ, στην οποία αφιερώνεται πρόγραμμα με 15 ταινίες από την εντυπωσιακή πορεία της, καθώς και του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, που τιμάται με Χρυσό Αλέξανδρο για το σύνολο του έργου του.

Το 66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης θα ανοίξει αυλαία με την πολυαναμενόμενη ταινία Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους, που απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Την προβολή θα τιμήσει με την παρουσία της η Ίντια Μουρ, μία από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του διεθνούς καλλιτεχνικού χώρου.

Συνολικά 278 ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους θα προβληθούν στους ιστορικούς χώρους του Φεστιβάλ. Παράλληλα, 86 ταινίες θα είναι διαθέσιμες διαδικτυακά μέσα από την πλατφόρμα του Φεστιβάλ.

Κινηματογραφικές – και όχι μόνο – εμπειρίες από τον ΟΠΑΠ

Για όσους αγαπούν τα αυτοκίνητα και την ταχύτητα, ο ΟΠΑΠ, χορηγός του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου, φέρνει μια ακόμη ξεχωριστή προβολή στη λίστα των ταινιών. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της μητρικής του, Allwyn, με τη Formula 1 και την ομάδα της McLaren, ο ΟΠΑΠ «υπογράφει» την ειδική προβολή της ταινίας Grand Prix (1966), την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 20:30, στην αίθουσα Τώνια Μαρκετάκη (Αποθήκη Δ’, Λιμάνι Θεσσαλονίκης).

Οι εμπειρίες, όμως, δεν σταματούν εκεί. Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στις 21:00, ο Κωστής Μαραβέγιας και η μπάντα του ανεβαίνουν στη σκηνή του Eightball Club για ένα live performance powered by OΠΑΠ με δωρεάν είσοδο*, δίνοντας ακόμα πιο έντονο παλμό στο Φεστιβάλ, γεμάτο μουσική και θετική ενέργεια.

*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

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