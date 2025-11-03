ROLCO: Η ελληνική βιομηχανία που γίνεται πρότυπο ESG και υπεύθυνης ανάπτυξης
Επιχειρήσεις
12:11 - 03 Νοε 2025

Με τα σήματα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» και “ETHOS ESG Gold”, η ROLCO θέτει νέα πρότυπα ποιότητας, βιωσιμότητας και εταιρικής αξιοπιστίας.

Η ROLCO, η μεγαλύτερη και πιο σύγχρονη ελληνική παραγωγική μονάδα απορρυπαντικών με ιστορία άνω των 70 ετών, πιστοποιήθηκε με το σήμα «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» και απέκτησε την πιστοποίηση “ETHOS ESG Gold”, επιβεβαιώνοντας ότι η ελληνική βιομηχανία μπορεί να συνδυάζει παράδοση, καινοτομία και υπεύθυνη ανάπτυξη.

Ελληνική παραγωγή με επένδυση στο μέλλον

Η ένταξη της ROLCO στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» σηματοδοτεί τη δέσμευσή της να παράγει, ανήκει και εδρεύει στην Ελλάδα, ενισχύοντας την εγχώρια οικονομία, τις θέσεις εργασίας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η εταιρεία ενώνει τις δυνάμεις της με έναν επιλεγμένο κύκλο ελληνικών βιομηχανιών που επιλέγουν να διατηρούν το τρίπτυχο παραγωγή-έδρα-ιδιοκτησία στην Ελλάδα, επενδύοντας στη μακροχρόνια αξία και την αξιοπιστία.

Η υπευθυνότητα σε επίπεδο Gold

Η πιστοποίηση ETHOS ESG Gold απονέμεται σε επιχειρήσεις με μετρήσιμα και υψηλής διαφάνειας αποτελέσματα στους τομείς του Περιβάλλοντος, της Κοινωνίας και της Διακυβέρνησης.
Η Rolco αξιολογήθηκε για τη συνολική της στρατηγική ESG, επιβεβαιώνοντας ότι η βιωσιμότητα και η εταιρική διακυβέρνηση αποτελούν κεντρικό άξονα του επιχειρηματικού της μοντέλου, από το R&D έως την παραγωγή και τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

«Οι δύο αυτές πιστοποιήσεις δεν είναι απλώς διακρίσεις, αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη του τρόπου που επιλέγουμε να λειτουργούμε. Επενδύουμε στην ελληνική παραγωγή και τη βιωσιμότητα, γιατί πιστεύουμε ότι η μακροχρόνια επιτυχία χτίζεται με υπευθυνότητα και εμπιστοσύνη», δήλωσε ο Έκτορας Σουρουλίδης, Chief Commercial Officer και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ROLCO.

Με τα νέα αυτά πρότυπα, η ROLCO ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικός συνεργάτης του λιανεμπορίου και ως ηγετικό παράδειγμα ελληνικής βιομηχανίας που αναπτύσσεται με διαφάνεια, σταθερότητα και σεβασμό στο περιβάλλον και την κοινωνία.

