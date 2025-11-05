Η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο των Επιχειρήσεων 2025 – Ισχυρές παρεμβάσεις

Με ισχυρή θεσμική και επιχειρηματική εκπροσώπηση συμμετείχε η ελληνική αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ), αποτελούμενη από 28 επιχειρηματίες και εκπροσώπους των Επιμελητηρίων και επικεφαλής τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ, Γιάννη Βουτσινά, στο European Parliament of Enterprises 2025, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2025 στην αίθουσα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες, με κεντρικό θέμα “Succeeding globally: Europe’s trade strategy in a changing landscape”.

Η Διοικητική Επιτροπή της ΚΕΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον πρόεδρο της ΚΕΕΕ Γιάννη Βουτσινά, τον αντιπρόεδρο της ΚΕΕΕ και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνη Ροκάκη, τον οικονομικό επόπτη της ΚΕΕΕ και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κορινθίας, Παναγιώτη Λουζιώτη, και τον υπεύθυνο Έρευνας και Ανάπτυξης της ΚΕΕΕ και πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, Στέφανο Γεωργιάδη.

Ο πρόεδρος της ΚΕΕΕ, Γιάννης Βουτσινάς, Έλληνας οικονομολόγος και σύμβουλος μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με καταγωγή από τα Ιόνια Νησιά και την Κεφαλονιά, έλαβε το λόγο και τόνισε ότι η απανθρακοποίηση, ως κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική, δεν είναι μόνο τεχνολογική πρόκληση αλλά και κοινωνική: «Η απανθρακοποίηση είναι ένα σύνθετο μείγμα που αφορά την ενέργεια, τις μεταφορές, τη βιομηχανία, τα κτίρια, τα απόβλητα και τη γεωργία. Είναι ο τρόπος που παράγουμε, καταναλώνουμε και καινοτομούμε. Στην Ελλάδα, η απολιγνιτοποίηση έχει επηρεάσει ολόκληρες περιφέρειες, όπως η Δυτική Μακεδονία, η Μεγαλόπολη και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Το ενεργειακό κόστος παραμένει από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, ενώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση και αυξημένο διοικητικό βάρος λόγω της οδηγίας CSRD».

Ο κ. Βουτσινάς υπογράμμισε ότι η μετάβαση πρέπει να είναι ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και οικονομικά βιώσιμη για κάθε επιχείρηση, από τη μεγάλη βιομηχανία έως τη μικρή οικογενειακή μονάδα. Τόνισε την ανάγκη για ισότιμη πρόσβαση στις νέες ευκαιρίες, στη χρηματοδότηση, στην καινοτομία και στην εκπαίδευση, και επεσήμανε χαρακτηριστικά: «Η Δίκαιη Μετάβαση δεν είναι μόνο προστασία. Είναι ευκαιρία αναγέννησης της ΜΜΕ. Η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από τη συνεργασία όλων των επιπέδων – ευρωπαϊκού, εθνικού και τοπικού. Τα Επιμελητήρια έχουν κρίσιμο ρόλο στην ενημέρωση, στην απορρόφηση χρηματοδοτήσεων και στην εφαρμογή πολιτικών που συνδέουν τη βιώσιμη ανάπτυξη με την κοινωνική συνοχή. Η στήριξη της μικρής επιχείρησης στους μικρούς τόπους ισχυροποιεί την ευρωπαϊκή ταυτότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ο αντιπρόεδρος της ΚΕΕΕ και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χανίων, Αντώνης Ροκάκης, με επιχειρηματική δραστηριότητα στην αλιεία και τις εξαγωγές, ανέδειξε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις των ακριτικών νησιών της Ευρώπης. «Η επιχείρηση που διευθύνω έχει έδρα στα Χανιά της Κρήτης και δραστηριοποιείται στην αλίευση, εξαγωγή και εισαγωγή φρέσκων αλιευμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον και οι νέοι πιεστικοί δασμοί δεν επιτρέπουν αισιοδοξία. Η ευάλωτη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων των νησιών απαιτεί άμεση κοινοτική χρηματοδότηση και εξισορρόπηση του Μεταφορικού Ισοδύναμου με τις ηπειρωτικές περιοχές» τόνισε. Ο κ. Ροκάκης έκανε ιστορική αναφορά στους Μινωίτες, τονίζοντας: «Οι Μινωίτες από την Κρήτη, από τη μυθολογία των οποίων πήρε το όνομά της η Ευρώπη, είχαν μετατρέψει τη Μεσόγειο σε ισχυρή εμπορική γέφυρα ειρήνης και ανάπτυξης. Εμείς τι θα κάνουμε γι’ αυτό; Η Μεσόγειος διαθέτει τεράστιους πόρους για την ευημερία και την ασφάλεια των λαών της Ευρώπης και των γειτόνων τους. Αυτοί οι πόροι θα ενεργοποιηθούν μόνο μέσα από τη διεύρυνση της συνεργασίας και των αγορών».