Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Χατζηδάκη: Το Μαξίμου γνώριζε το σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
14:10 - 05 Νοε 2025

Απάντηση ΠΑΣΟΚ σε Χατζηδάκη: Το Μαξίμου γνώριζε το σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

Reporter.gr Newsroom
«Οι τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα του “λουκέτου” σε εκατοντάδες καταστήματα των ΕΛΤΑ αποκαλύπτει την βαθύτατη διαχειριστική αδυναμία της κυβέρνησης», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε ανακοίνωσή του σχετικά με τα ΕΛΤΑ και τη δήλωση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό να κλείσουν υποκαταστήματα και είχε συμφωνήσει, όπως σημειώνει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε οργισμένη δήλωσή του προς άλλους συναδέλφους του υπουργούς αποκαλύπτοντας μια κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών».

Σχολιάζει ότι «εξάλλου, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ήταν κατηγορηματικός ότι το σχέδιο της διοίκησης των ΕΛΤΑ θα προχωρήσει».

Τονίζει ότι «επί επτά χρόνια η κυβέρνηση που στα λόγια είναι δήθεν μεταρρυθμιστική, απέτυχε να εκσυγχρονίσει τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και να τα προσαρμόσει στα σύγχρονα δεδομένα. Τα χρησιμοποίησε για να παίρνουν απευθείας αναθέσεις κομματικοί φίλοι και ημέτεροι». «Μετά τον ΟΣΕ, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τώρα τα ΕΛΤΑ, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αποδεικνύει ότι έχει αποτύχει σε κάθε μεγάλη πρόκληση», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

