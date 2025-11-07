Επιμένει στο δρόμο της αειφορίας και της ανταγωνιστικότητας η βιομηχανία πλαστικών

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου το Plastainability 2025 powered by Protergia, την ενέργεια της METLEN Energy & Metals, το ετήσιο διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος – ΣΒΠΕ.

Τις εργασίες του παρακολούθησε πλήθος κόσμου, μεταξύ των οποίων –εκτός από διευθύνοντες και στελέχη των εταιρειών του κλάδου– αρκετοί νέοι άνθρωποι, φοιτητές σχετικών επιστημονικών πεδίων οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, σε όλες τις Ενότητες του Συνεδρίου, έναν ζωντανό διάλογο για το παρόν και το μέλλον του κλάδου πλαστικών στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, για τις προκλήσεις της πράσινης μετάβασης και για την προσπάθεια της βιομηχανίας να παραμείνει αειφόρα αλλά ανταγωνιστική.

Ο ίδιος ο γενικός τίτλος του φετινού Συνεδρίου, “The Plastics Industry between Circularity & Uncertainty”, παρέπεμπε εξάλλου στην κεντρική ιδέα της βιωσιμότητας σε μια εποχή αβεβαιότητας και αλλαγών. Αυτό ήταν και το στίγμα του χαιρετισμού που απηύθυνε ο Πρόεδρος του ΣΒΠΕ, Παναγιώτης Γεροντόπουλος, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του Plastainability 2025 powered by Protergia.

«Με αυτό το Συνέδριο που πραγματοποιούμε και το οποίο έχει πλέον εξελιχθεί σε θεσμό, προτείνουμε και συνδιαμορφώνουμε στρατηγική για τα πλαστικά, για τα οποία το θέμα δεν είναι να απορρίψουμε καμία εφαρμογή τους, αλλά να μιλήσουμε σε επιστημονική βάση και να τα διαχειριστούμε σωστά», ανέφερε ο κ. Γεροντόπουλος για να υπογραμμίσει τελικά ότι σήμερα «βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων πολιτικών και γεωπολιτικών αναταράξεων, με συνέπειες που προκαλούν μεταξύ άλλων και δυσβάστακτο ενεργειακό κόστος, και βάζουν σε δοκιμασία έναν σημαντικό κλάδο, για τον οποίο ωστόσο οι προκλήσεις δεν αφορούν μόνο το εθνικό επίπεδο, αλλά πρωτίστως το ευρωπαϊκό».

Σε παράλληλο πλαίσιο, και σημειώνοντας ότι «Η πράσινη μετάβαση δεν πρέπει να οδηγήσει σε αποβιομηχάνιση αλλά σε αναγέννηση και εκσυγχρονισμό της ελληνικής μεταποίησης», κινήθηκε στον χαιρετισμό του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, επαινώντας το Συνέδριο Plastainability ως μια κορυφαία πλατφόρμα δημόσιου διαλόγου, ενώ χαρακτήρισε κοντόφθαλμη την άποψη που θεωρεί την παραγωγή πλαστικών συλλήβδην ως πρόβλημα. Δίνοντας το στίγμα της κυβέρνησης ο υφυπουργός αναφέρθηκε σε χρηματοδοτικά προγράμματα με τα οποία «στηρίζουμε καινοτόμες επενδύσεις που δημιουργούν παραγωγή και απασχόληση» ενώ επισήμανε την ανάγκη να αποτραπεί η φυγή της παραγωγής εκτός Ε.Ε. και να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, καθώς είναι αναγκαίο για την Ευρώπη να διατηρήσει και να αναπτύξει το «made (sustainably) in Europe».

Σε κρίσιμο σημείο η βιομηχανία πλαστικών

Οι παρουσιάσεις της 1ης ενότητας του Συνεδρίου έφεραν στο προσκήνιο την ανάγκη να προτάσσονται τα πραγματικά στοιχεία για τα πλαστικά. Με θέμα “Plastics – The Fast Facts 2025” η Katharina Schlegel Thummer, Circularity Director της Plastics Europe, εξέθεσε με λεπτομέρειες δεδομένα και τάσεις στον κλάδο, περιγράφοντας τη διαρκή υποχώρηση του μεριδίου της Ευρώπης στην παγκόσμια παραγωγή πλαστικών (12% το 2024 από 22% το 2006), η οποία συνοδεύεται από δυσμενείς δείκτες (από το 2022: λουκέτο σε 3.000 επιχειρήσεις, απώλεια 35.000 θέσεων εργασίας, μείωση 13% στον κύκλο εργασιών). Μιλώντας με απομακρυσμένη σύνδεση η κ. Thummer περιέγραψε το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας στο οποίο έχει περιέλθει ο ευρωπαϊκός κλάδος πλαστικών σημειώνοντας ότι «απαιτούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο αποφάσεις που θα αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, θα ενισχύσουν την κυκλική παραγωγή πλαστικών και θα διασφαλίσουν την τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων σε όλα τα εισαγόμενα πλαστικά».

Στο ίδιο πνεύμα και επίσης σε απομακρυσμένη σύνδεση, ο Γιώργος Καπανταϊδάκης, Director Industrial Policy στον σύνδεσμο της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας CEFIC, εξήγησε ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας κατάστασης υψηλού συναγερμού. Παρουσιάζοντας το θέμα “The Competitiveness of the European Chemical Industry”, ο κ. Καπανταϊδάκης ανέλυσε τους παράγοντες που δημιουργούν προβλήματα ανταγωνιστικότητας μεταξύ της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας και των βασικών παγκόσμιων ανταγωνιστών της. «Με μια στοχευμένη βιομηχανική πολιτική για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της, η χημική βιομηχανία μπορεί να αποφύγει τον κίνδυνο νέων λουκέτων εργοστασίων, το οποίο μπορεί να φτάσει το 8% της προστιθέμενης αξίας της Ε.Ε., θέτοντας σε κίνδυνο 150-200 χιλιάδες άμεσες θέσεις εργασίας».

Από την αντίληψη στη γνώση

Με την ενδιαφέρουσα συζήτηση στο θέμα “Plastics from Perceptions to Facts: Tackling Threats through Knowledge”, το Plastainability 2025 powered by Protergia επανέφερε τη συζήτηση στα θέματα της βιώσιμης παραγωγής και της ορθής διαχείρισης των πλαστικών. Σε ένα πάνελ που συντόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΣΒΠΕ Στέλιος Κακουλίδης, βρέθηκαν στο ίδιο τραπέζι οι: Μανώλης Γραφάκος (Γεν. Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, ΥΠΕΝ), Κωνσταντίνος Αραβώσης (Καθηγητής ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων - ΡΑΑΕΥ), Σταματίνα Βουγιούκα (Καθηγήτρια ΕΜΠ), Αχιλλέας Πληθάρας (Υπεύθυνος Αποτυπώματος του WWF Ελλάς) και Γιώργος Ηλιόπουλος (Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων – ΕΕΔΣΑ).

Στη συζήτηση κυριάρχησαν τα θέματα της ανακύκλωσης και η μεγάλη και δύσκολη μεταρρύθμιση που γίνεται στην Ελλάδα στον τομέα αυτόν με τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού και ένα σύστημα υπόχρεων παραγωγών στον κλάδο HORECA, σε μια στιγμή που όλο και περισσότερο τα επιστημονικά δεδομένα δείχνουν ότι δεν είναι σήμερα δυνατή η αντικατάσταση του πλαστικού στις διάφορες εφαρμογές του. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται ενισχυμένη εποπτεία από όσους έχουν ρόλο στη διαχείριση των πλαστικών αποβλήτων, αλλά είναι επίσης αναγκαίο να γεφυρωθεί το μεγάλο χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική γνώση και στις νομοθεσίες που εκπονούνται, προκειμένου οι κανόνες να εφαρμόζονται και στην εποχή της πράσινης μετάβασης που διανύουμε, να μη μένει κανείς πίσω: ούτε η βιομηχανία ούτε οι πολίτες – κάτι για το οποίο υπάρχει ευρύ πεδίο διαλόγου.

Υπερασπιζόμενοι τη “Made in Europe” παραγωγή

Από την έναρξη του Συνεδρίου έγινε φανερό ότι η φετινή διοργάνωση σχεδιάστηκε ως γέφυρα ανάμεσα στην ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Η 2η Ενότητα του Plastainability 2025 powered by Protergia ξεκίνησε από τις αναγκαίες πολιτικές επιλογές που πρέπει να γίνουν ώστε η ευρωπαϊκή βιομηχανία και ο κλάδος των πλαστικών να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής.

Σε βιντεοσκοπημένη παρέμβασή της η Federica Gallicchio, Managing Director της EuPC (ο ευρωπαϊκός κλάδος μεταποίησης πλαστικών) παρέθεσε έξι στρατηγικές δράσεις για μια Ευρώπη πιο ανταγωνιστική, πιο κυκλική και πιο δίκαιη απέναντι στη βιομηχανία της. Η κ. Gallicchio επισήμανε ότι ο κλάδος πλαστικών της Ευρώπης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο, και για να έχει μέλλον είναι απαραίτητη προϋπόθεση η τήρηση κανόνων, οι στρατηγικές επενδύσεις και η δημιουργία δίκαιων συνθηκών στην αγορά.

Από την πλευρά του ο επόμενος ομιλητής, Ερμής Παναγιωτόπουλος, Head of Sustainability Advocacy EMEA για την INDORAMA Ventures, έδωσε απτά παραδείγματα με αριθμούς για το πώς μια μεγάλη βιομηχανία γίνεται λιγότερο ανταγωνιστική και αναστέλλει δραστηριότητες στην Ευρώπη λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους, αθέμιτου ανταγωνισμού και διαρκών ρυθμιστικών πιέσεων. Παρομοίασε μάλιστα τον παγκόσμιο ανταγωνισμό με ένα παιχνίδι όπου η Ευρ. Ένωση προσέρχεται ως αρχάριος εν μέσω εμπορικού πολέμου.

Προκλήσεις και αισιοδοξία

Συνεχίζοντας στο ίδιο πλαίσιο, οι κίνδυνοι και η ανάγκη διατήρησης μιας ισχυρής βιομηχανίας πλαστικών στην Ευρώπη βρέθηκαν στο επίκεντρο του δεύτερου πάνελ του Συνεδρίου, που είχε τον γενικό τίτλο “Amid Challenges and Risks: Policy Agenda for a ‘Made in Europe’ Strategy”. Με συντονιστή της συζήτησης τον Δημήτρη Βέργαδο (Διευθυντής Διαχείρισης Σχέσεων Μελών του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών – ΣΕΒ), στο τραπέζι συμμετείχαν οι: Αντώνης Κοντολέων (Πρόεδρος Δ.Σ. της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας – ΕΒΙΚΕΝ), Κατερίνα Δασκαλάκη (Διευθύντρια του Τομέα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικού Διαλόγου του ΣΕΒ), Νίκος Κυράδης (Ιδρυτικός Μέτοχος & Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας INTERPLAST, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΒΙΟΜ) και Χρήστος Παπάζογλου (Διευθύνων Σύμβουλος της MACPAC S.A. και PREPAC S.A.).

Το πάνελ κατάφερε να αναδείξει την οπτική των ελληνικών επιχειρήσεων για την ανάγκη υιοθέτησης μιας ισχυρής πολιτικής ατζέντας υποστήριξης της παραγωγής εντός της Ευρώπης («Made in Europe»). Η εκτόξευση του κόστους της αγοράς εξισορρόπησης στην ενέργεια, οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό (ειδικευμένο, ανειδίκευτο, αλλά και τεχνικό προσωπικό), η ελλιπής ψηφιοποίηση, οι συχνά αντικρουόμενες απαιτήσεις αλληλοεπικαλυπτόμενων υπηρεσιών του Δημοσίου έρχονται να προστεθούν στο ήδη υπάρχον πρόβλημα του υψηλού κόστους παραγωγής και του ανταγωνισμού χωρίς κανόνες (Τρίτων Χωρών), έτσι ώστε να ορθώνουν συνεχώς εμπόδια και περιορισμούς και να δημιουργούν ένα περιβάλλον που δεν χαρακτηρίζεται φιλικό για επενδύσεις και παραγωγή. Ωστόσο, ακόμη σε αυτό το περιβάλλον, μπορεί να διακρίνει κάποιος την αισιόδοξη πλευρά, καθώς οι επιχειρήσεις του κλάδου επιδεικνύουν πίστη και προσήλωση στην παραγωγή και τις εξαγωγές, υποστηρίζοντας ότι η πιο στέρεα ανάπτυξη προέρχεται από τη βιομηχανία.