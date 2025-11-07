Τι έφερε την ExxonMobil στα ελληνικά νερά
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
11:18 - 07 Νοε 2025

Τι έφερε την ExxonMobil στα ελληνικά νερά

Γιώργος Αλεξάκης
Μπορεί το ρυθμιστικό περιβάλλον, ένεκα της διαδικασίας «πράσινης μετάβασης» να δημιουργεί ζητήματα στην Exxonmobil σε σχέση με επενδύσεις τόσο στο Upstream όσο και στο Downstream στην ΕΕ, ωστόσο, όπως καταφάνηκε οι γεωπολιτικές αναγκαιότητες της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά και η ανάγκη αναζήτησης «διαύλων» της ελληνικής κυβέρνησης με την Ουάσιγκτον έφεραν τον αμερικανικό κολοσσό στα ελληνικά νερά, μαζί με τη Chevron, που πάντως, έχει να προβεί σε με πιο πολύπλοκη διαδικασία.

Σε αυτό το φόντο ο αντιπρόεδρος της Exxon, Τζον Αρντίλ, μιλώντας στο περιθώριο της χθεσινής μέρας του P - TEC στο Ζάππειο, σημείωσε ότι η απόφαση για συμμετοχή στο πρόγραμμα ερευνών της χώρας έχει να κάνει με τρεις παράγοντες:

1. Την αξιολόγηση της τεχνογνωσίας (intelligence/know‑how)

2. Τους εμπορικούς όρους, δηλαδή το συνδυασμό επενδύσεων που σχεδιάζει ο ενεργειακός κολοσσός με τις επιστροφές που θα έχει, κάτι, για το οποίο δεν θέλησε να δώσει λεπτομέρειες, ούτε σε σχέση με την συμμετοχή του αμερικανικού σχήματος στην Κοινοπραξία με την Energean - HELLENiQ ENERGY.

3. Το πολύ καλό κλίμα με την κυβέρνηση, για την οποία εκφράστηκε με τον πλέον θετικό τρόπο, ο κ. Άρντιλ.

Ουσιαστικά, η Exxon θα αξιοποιήσει τα πολύ καλά δεδομένα που έχουν συγκεντρώσει οι γεωλόγοι της Energean, που συναποτελούν, μια πολύ έμπειρη ομάδα, με βαθιά γνώση. Γι’ αυτό άλλωστε θα τρέξουν ως διαχειριστές το όλο έργο για λογαριασμό της Κοινοπραξίας.

Πάντως, τα πρώτα αποτελέσματα, δηλαδή κατά πόσο όντως υπάρχουν υδρογονάνθρακες θα γίνουν γνωστά προς τα τέλη του 2027, ενώ στη συνέχεια και προς το δεύτερο εξάμηνο του 2027 εκτιμάται ότι μπορεί να ξεκινήσει η η φάση των επιβεβαιωτικών γεωτρήσεων (appraisal wells) για να προσδιοριστεί η έκταση και το μέγεθός του όποιου κοιτάσματος. Τότε και αφού γίνει μια επένδυση της τάξης των 50 -100 εκατ. σε ερευνητικές κινήσεις θα εκτιμηθεί εάν η επένδυση σε εξόρυξη θα πάει και ως τα 5-10 δισεκ. που είναι τα πλάνα για ανάλογες περιπτώσεις που τρέχει η Exxon.

Το ενδιαφέρον είναι ότι εφόσον ληφθεί η απόφαση, θα μπορεί άμεσα να γίνει η ερευνητική γεώτρηση. Κι αυτό γιατί, με βάση πηγές της Energean, την ίδια περίοδο, με συμβόλαια για τέσσερεις γεωτρήσεις, θα βρίσκεται στα νερά της Ανατολικής Μεσογείου γεωτρύπανο για λογαριασμό της Energean από την Cypem. Η παρουσία του έχει να κάνει με έρευνα ανάπτυξης στα κοιτάσματα «Δίας» και «Αθηνά] στο Ισραήλ.

Υπενθυμίζεται ότι στο νέο σχήμα που θα πραγματοποιήσει τις έρευνες στο Block 2 συμμετέχουν η ExxonMobil με ποσοστό 60%, η Energean με 30% και η HelleniQ Energy με 10%. Η Energean θα παραμείνει διαχειριστής κατά τη φάση της έρευνας, καθώς η ίδια έχει στη διάθεση της το γεωτρύπανο της Cypem, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης κοιτάσματος υδρογονανθράκων, η ExxonMobil θα αναλάβει τη διαχείριση κατά τη φάση ανάπτυξης.

