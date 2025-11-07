Παπασταύρου: Αν οι γεωτρήσεις στο Ιόνιο πετύχουν, η Ελλάδα θα παράγει φυσικό αέριο το 2030

Στο κρίσιμο ενεργειακό στοίχημα της Ελλάδας με φόντο τη συμφωνία Exxon Mobil - HELLENiQ Energy - Energean για το οικόπεδο 2 στο βορειοδυτικό Ιόνιο, αναφέρθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας το πρωί της Παρασκευής (7/11) στον ΣΚΑΪ 100,3.

Ο υπουργός έκανε λόγο για μια ιστορική ευκαιρία, επισημαίνοντας ότι αν οι ερευνητικές γεωτρήσεις αποδώσουν, η Ελλάδα θα μπορούσε να έχει παραγωγή φυσικού αερίου από το 2030 και μετά.

«Δεν είναι η ώρα να κάθεται κανείς κάτω από το πάπλωμα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, καλώντας σε ψύχραιμη αλλά αποφασιστική στάση απέναντι στις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η Ελλάδα αποτελεί σταθερό εταίρο και ενεργειακή πύλη για την Ευρώπη, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που η Ε.Ε. επιχειρεί να απεξαρτηθεί από το ρωσικό φυσικό αέριο.

«Από την αρχή σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας και απέναντι στη ρωσική εισβολή. Τώρα είμαστε η χώρα που επιτρέπει να δημιουργηθεί ενεργειακή ασφάλεια», ανέφερε.

Αναφερόμενος στις διεθνείς συνεργασίες, ο υπουργός σημείωσε ότι οι δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες παγκοσμίως, η Exxon Mobil και η Chevron, έχουν δώσει «ψήφο εμπιστοσύνης» στην Ελλάδα με τις επενδύσεις τους: «Νοτίως της Κρήτης δραστηριοποιείται η Chevron με την HELLENiQ Energy και δυτικά της Κέρκυρας η Exxon Mobil με την HELLENiQ Energy. Πρόκειται για την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στη χώρα μας μετά από 40 χρόνια», είπε, διευκρινίζοντας ότι η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2027, δηλαδή «σε 18 με 24 μήνες από τώρα».

Αν η γεώτρηση αποδειχθεί επιτυχής, θα ακολουθήσει επενδυτικό κύμα 5 έως 10 δισ. δολαρίων, όπως εκτίμησε ο αντιπρόεδρος της Exxon Mobil, με σημαντικά οικονομικά και δημοσιονομικά οφέλη για τη χώρα.

«Η Ελλάδα έχει μια κυβέρνηση και έναν πρωθυπουργό που μιλούν την ίδια γλώσσα με τις ΗΠΑ, με πραγματισμό και στόχο τη σταθερότητα», κατέληξε ο υπουργός.