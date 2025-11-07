ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Aktor για την υπογραφή συμφωνίας για το Αμερικανικό LNG
Επιχειρήσεις
17:10 - 07 Νοε 2025

Η Aktor για την υπογραφή συμφωνίας για το Αμερικανικό LNG

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ανακοίνωση σχετικά με σημαντικές επιχειρηματικές εξελίξεις και τη συμφωνία στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Συνόδου P-TEC στην Αθήνα, εξέδωσε η Aktor.  

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Όμιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

1. Υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου AKTOR, με την επωνυμία «ATLANTIC – SEE TRADE LNG A.E.» («ATLANTIC SEE») στην οποία συμμετέχει η κατά 100% θυγατρική της Εταιρείας εταιρεία με την επωνυμία «Aktor Energy Μονοπρόσωπη A.E» κατά ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Α.Ε. κατά ποσοστό 40%, και της αμερικάνικης εταιρείας Venture Global Inc. («Venture Global») συμφωνία Πώλησης και Αγοράς («SPA») για την αγορά ποσότητας 0,5 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (MTPA) κατ’ ελάχιστο υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω της Venture Global, για είκοσι χρόνια με έναρξη την 1η Ιανουαρίου 2030.

Σύμφωνα με τους όρους του SPA, η ATLANTIC SEE έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τη δέσμευσή της για αγορά έως και περίπου 1,5 εκατομμύριο τόνους ετησίως (MTPA) ενώ προβλέπεται η δυνατότητα με κοινή συμφωνία των μερών να αυξηθούν οι σχετικές ποσότητες ακόμα περαιτέρω. Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πρώτη μακροχρόνια συμφωνία προμήθειας LNG της Ελλάδας με εξαγωγέα των Η.Π.Α., εγκαινιάζοντας μια δυναμική και αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ της ATLANTIC SEE και της Venture Global.

2. Περαιτέρω, υπογράφηκε σήμερα συμφωνία εκδήλωσης αμοιβαίου ενδιαφέροντος (“Joint Statement of Mutual Intent”) της ATLANTIC SEE με την κρατική ουκρανική εταιρεία «National Joint Stock Company «Naftogaz of Ukraine» («Naftogaz»), δυνάμει της οποίας η Naftogaz εκδήλωσε το ενδιαφέρον για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως περίπου 0,7 εκατομμύριου τόνους ετησίως (MTPA) κατόπιν επαναεριοποίησης (regasification), για περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόμενης από την 1η Ιανουαρίου 2030.

3. Τέλος, υπογράφηκε σήμερα μνημόνιο κατανόησης («MOU») μεταξύ της ATLANTIC SEE και α) της ρουμανικής εταιρείας «NOVA POWER & GAS S.R.L.» («NOVA POWER»), και β) της κρατικής ρουμανικής εταιρείας «S.N.T.G.N. Transgaz S.A.», (Transgaz”), δυνάμει της οποίας οι ως άνω εταιρείες εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους για σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως περίπου 1,4 εκατομμύρια τόνους ετησίως (MTPA) κατόπιν επαναεριοποίησης (regasification), για περίοδο είκοσι (20) ετών, αρχόμενης από την 1η Ιανουαρίου 2030.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία
Ειδήσεις

Κρεμλίνο: Η Κίνα είναι έτοιμη να συμβάλει σε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία

Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για αποκλιμάκωση της κρίσης
Ειδήσεις

Το Ιράν εξετάζει νέα αμερικανική πρόταση για αποκλιμάκωση της κρίσης

Πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν «μέσα στις επόμενες ώρες» – Τραμπ: Ή υπογράφετε ή σας τελειώνουμε
Ειδήσεις

Πιθανή συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν «μέσα στις επόμενες ώρες» – Τραμπ: Ή υπογράφετε ή σας τελειώνουμε

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μερτς: Χαιρέτισε τον ευρωπαϊκό συμβιβασμό για την εφαρμογή της δασμολογικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:31

WSJ: Η Τεχεράνη άντλησε δισ. σε cryptos μέσω Binance παρά τις κυρώσεις – Διαψεύδει η εταιρεία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:22

Κοβέσι: Επιστολή - κόλαφος στην Κομισιόν για την τροπολογία Φλωρίδη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 19:04

Τουρκικό ΥΠΕΞ: Καταδικάζει την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου και καλεί σε εξηγήσεις την Ελλάδα

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 19:02

Ευρωαγορές: Στα «πράσινα» με το βλέμμα στα μάκρο

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:49

Ρούμπιο: Χρειαζόμαστε «Plan B» για το Ορμούζ – Συγκρατημένα αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσιμες

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:46

Ρούτε: «Επίθεση στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας» οι ενέργειες του Ιράν

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:33

BriQ Properties: 56% ανταπόκριση στο Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 18:24

Lamda Development: Πρόθεση άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης του ΚΟΔ έκδοσης 2020 ύψους €320 εκατ.

Ειδήσεις
22/05/2026 - 18:19

Reuters: Το «πληθωριστικό» δίλημμα των κεντρικών τραπεζών – Τα αρνητικά πραγματικά επιτόκια

Αυτοδιοίκηση
22/05/2026 - 18:12

Δήμος Αθηναίων: Αναστολή λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Πρωταγόρα στο Παγκράτι – Διασφαλίστηκε η φιλοξενία των παιδιών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:58

Final Four: Πανδαιμόνιο στο ΟΑΚΑ για το Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ – Στις κερκίδες και η Γκιλφόιλ

Πολιτική
22/05/2026 - 17:55

ΥΠΕΘΟ: Η ελληνική ανάπτυξη «γκρεμίζει» το αφήγημα καταστροφολογίας του ΠΑΣΟΚ

Σχόλια Αγοράς
22/05/2026 - 17:44

Εβδομαδιαία κέρδη 1,1% στο ΧΑ – Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Επιχειρήσεις
22/05/2026 - 17:40

Ο ιδιοκτήτης του Zara κοντά σε συμφωνία–μαμούθ €850 εκατ. στο Παρίσι

Πολιτική
22/05/2026 - 17:37

Επιστολή Λατινοπούλου προς ΕΕ: Καταδικάστε την Τουρκία για τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:35

Νέο επταετές ομολογιακό έως €350 εκατ. από τη LAMDA Development μέσω δημόσιας προσφοράς

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:30

ΗΠΑ: Καταρρέει η εμπιστοσύνη των καταναλωτών λόγω φόβων για νέο κύμα ακρίβειας

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:23

Λεπέν: Το ΝΑΤΟ πρέπει να στραφεί στην καταπολέμηση του ισλαμιστικού φονταμενταλισμού

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
22/05/2026 - 17:22

Οι ανανεωμένες οικογένειες παιχνιδιών ΣΚΡΑΤΣ είναι εδώ: Νέα παιχνίδια, νέα σχέδια, αναβαθμισμένη εμπειρία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 17:18

Νέα σταυροφορία Τραμπ κατά της «εργαλειοποιημένης» Δικαιοσύνης

Χρηματιστήρια
22/05/2026 - 17:12

Wall προς ισχυρό κλείσιμο εβδομάδας: Άλμα δεικτών και αποκλιμάκωση ομολόγων

Ανακοινώσεις
22/05/2026 - 17:09

Interwood: «Φρένο» στην ΑΜΚ με αύξηση των προνομιούχων μετοχών

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:54

ΝΑΤΟ: Χαιρετίζει την αποστολή 5000 στρατιωτών από τις ΗΠΑ στην Πολωνία

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:53

Ρήγμα στον Καναδά: Η Αλμπέρτα ανοίγει τον δρόμο για δημοψήφισμα ανεξαρτησίας

Πολιτική
22/05/2026 - 16:43

Γεραπετρίτης σε Ελβετό ΥΠΕΞ: Εκτιμούμε τη στάση της Γενεύης στο Διεθνές Δίκαιο

Υγεία
22/05/2026 - 16:32

Προειδοποίηση από ΠΟΥ: Θα ήταν μεγάλο λάθος η υποτίμηση της εξάπλωσης του Έμπολα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
22/05/2026 - 16:32

Morgan Stanley για Metlen: Σύσταση υπεραπόδοσης με τιμή-στόχο €55 – Το στοίχημα του β’ εξαμήνου

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:32

Ολλανδία: «Μπλοκάρει» προϊόντα από ισραηλινούς οικισμούς στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:16

Τα εμπορικά deal της Ευρώπης και το «καμπανάκι» του Ντράγκι

Ειδήσεις
22/05/2026 - 16:15

Νέα ένταση Κούβας – ΗΠΑ: Μαζική διαδήλωση στην Αβάνα για τις κατηγορίες κατά του Ραούλ Κάστρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ