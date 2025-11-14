ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πώληση της συμμετοχής του EOS Hellenic Renaissance Fund στην MedFrigo Group προς τον Όμιλο OB Streem
Επιχειρήσεις
17:08 - 14 Νοε 2025

Πώληση της συμμετοχής του EOS Hellenic Renaissance Fund στην MedFrigo Group προς τον Όμιλο OB Streem

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το fund EOS Hellenic Renaissance Fund («EHRF») ήρθε σε συμφωνία για την πώληση της συμμετοχής του στην εταιρεία MedFrigo Group στον Όμιλο OB Streem.

To EHRF επένδυσε €10εκ. στην Med Frigo τον Ιούλιο του 2023 μεσυνεπενδυτές το Elikonos 2 S.C.A. SICAR, την Pyletech Limited καιτον κ. Αντώνη Μαυριδόγλου, ο οποίος ανέλαβε και CEO. Η εταιρία αναπτύχθηκε σημαντικά μεταξύ 2023-2025, ολοκληρώνοντας με επιτυχία την κατασκευή και λειτουργία μιας νέας εγκατάστασης στον Ασπρόπυργο, επεκτείνοντας τις δραστηριότητές της σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, ενισχύοντας το μερίδιό της στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες και ενδυναμώνοντας την παρουσία της στη Βόρεια Ελλάδα, μέσω της στρατηγικής ανάπτυξης της εγκατάστασης της στην Ηγουμενίτσα. Τέλος, οι μέτοχοί έδωσαν έμφαση στην αναβάθμιση της εταιρικής διακυβέρνησης της εταιρίας και στην ανάπτυξη του προσωπικού της.

Η εξαγορά της εταιρείας από τον Όμιλο OB Streem, έναν από τους κορυφαίους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεων εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, επιβεβαιώνει την ορθότητα του επιχειρηματικού μοντέλου της Med Frigo, ενώ η συμπληρωματικότητα με τις δραστηριότητες του Ομίλου OB Streem επιτρέπουν στην εταιρία να αναπτυχθεί περαιτέρω εντός ενός μεγαλύτερου ομίλου.

Η συναλλαγή τελεί υπό τις σχετικές εποπτικές εγκρίσεις και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Α’ τριμήνου του 2026.

Ο Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner της EOS Capital Partners, δήλωσε: “Η συμφωνία για την πλήρη εξαγορά της Med Frigo από τον Όμιλο OBStreem μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, καθώς εξασφαλίζει σημαντικές υπεραξίες στους επενδυτές μας και ένα λαμπρό μέλλον στην ίδια την εταιρία με την υποστήριξη του Ομίλου.

Ευχαριστούμε την Elikonos, την Pyletech Limited και τον CEO κ. Αντώνη Μαυριδόγλου για την συνεχή υποστήριξη στο όραμα που θέσαμε ως μέτοχοι, την αγαστή και πολύ εποικοδομητική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και την επιτυχή υλοποίηση της συμφωνίας πώλησης στον Όμιλο OB Streem.”

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 17:41
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory
Ανακοινώσεις

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Νέο κεφάλαιο για το ελληνικό e-commerce: Η Blackstone εξαγοράζει τη Skroutz – Οι στόχοι του deal
Επιχειρήσεις

Νέο κεφάλαιο για το ελληνικό e-commerce: Η Blackstone εξαγοράζει τη Skroutz – Οι στόχοι του deal

Blackstone: Εξαγοράζει τη Skroutz από τη CVC - Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 η έγκριση της συναλλαγής
Επιχειρήσεις

Blackstone: Εξαγοράζει τη Skroutz από τη CVC - Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 η έγκριση της συναλλαγής

Η Angelini Pharma εξαγοράζει την Catalyst Pharmaceuticals έναντι $4,1 δισ.
Επιχειρήσεις

Η Angelini Pharma εξαγοράζει την Catalyst Pharmaceuticals έναντι $4,1 δισ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
27/05/2026 - 09:00

Μήνυση Ανδρουλάκη κατά Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμηση και εξύβριση

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 09:00

Metro: Δυναμική επέκταση με επενδύσεις €280 εκατ. – Πώς απαντά στο deal Μασούτη–Κρητικός

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/05/2026 - 08:50

Aεροδρόμιο Καλαμάτας: Aναβάθμιση €100 εκατ. και νέα δυναμική για τον τουρισμό της Πελοποννήσου

Φορολογία
27/05/2026 - 08:35

«Απόβαση» της ΑΑΔΕ στα νησιά για το τριήμερο: Drones, ΑΙ και μυστικοί έλεγχοι στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

Επιχειρήσεις
27/05/2026 - 08:25

Ξενοδοχειακός Όμιλος Διβάνη: Η πορεία του 2025 και το guidance για το 2026

Ειδήσεις
27/05/2026 - 08:20

Η Σελήνη πιο κοντά από ποτέ; Το στοίχημα της μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/05/2026 - 08:17

Το νέο Nissan Micra ήρθε στην Ελλάδα

Τεχνολογία
27/05/2026 - 08:11

Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει φέρει ακόμη την επανάσταση στην παραγωγικότητα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/05/2026 - 08:04

ΔΕΗ: Τα data centers στο επίκεντρο της νέας εποχής – Το project-μαμούθ στην Κοζάνη

Ειδήσεις
27/05/2026 - 08:00

Η διπλωματία δασμών του Τραμπ: Εκβιασμοί, πιέσεις και το τίμημα για την παγκόσμια οικονομία

Πολιτική
27/05/2026 - 07:45

Ο «παλμός» της Αλλαγής (;) του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο

Γρηγόρης Νικολόπουλος
27/05/2026 - 07:42

Η επάνοδος Τσίπρα

Ειδήσεις
26/05/2026 - 23:35

Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ κατά UCLA: Κατηγορίες για αντισημιτισμό και διακρίσεις

Χρηματιστήρια
26/05/2026 - 23:23

Wall: Η Micron «σπάει» το φράγμα του $1 τρισ. και οδηγεί τον S&P 500 σε νέο ρεκόρ

Πολιτική
26/05/2026 - 23:12

«Παλιό με νέο περιτύλιγμα» λένε κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ για το νέο κόμμα Τσίπρα

Οικονομία
26/05/2026 - 23:10

Πιερρακάκης από Θεσσαλονίκη: «Η χώρα αλλάζει και δεν γυρίζει πίσω»

Πολιτική
26/05/2026 - 23:02

Πηγές Μαξίμου: Τόση επικοινωνία και διαφήμιση για να εμφανισθεί ξανά ο Τσίπρας το ίδιο αμετανόητος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:50

Γκουτέρες: Έντονη ανησυχία για τα ρωσικά σχέδια επιθέσεων στο Κίεβο

Πολιτική
26/05/2026 - 22:30

Τασούλας για Παπαστράτο: Η Ελλάδα μπορεί να προχωρά, όταν οι άνθρωποί της εργάζονται με πάθος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 22:15

Νετανιάχου: Επέκταση ισραηλινών επιχειρήσεων στον νότιο Λίβανο – Καταλαμβάνονται στρατηγικές περιοχές

Ειδήσεις
26/05/2026 - 21:50

Συμφωνία στρατηγικής σημασίας για LNG μεταξύ Καναδά και Γερμανίας

Πολιτική
26/05/2026 - 21:33

Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) το όνομα του κόμματος Τσίπρα - Δείτε το logo και ποιοι έδωσαν το παρών

Ναυτιλία
26/05/2026 - 21:30

Bloomberg: Στο Olympic Life, ελληνικών συμφερόντων, η έκρηξη ανοιχτά του Ομάν

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 21:15

Viohalco: Από 29 Ιουνίου η καταβολή μικτού μερίσματος €0,27 ανά μετοχή

Πολιτική
26/05/2026 - 20:47

Νέα «καρφιά» Καραμανλή παρουσία Σαμαρά: Δυσανάλογα μεγάλο το κόστος των «ήρεμων νερών»

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:40

«Όλα ΤΕΛΕΙΑ» λέει ο Τραμπ μετά τις εξετάσεις στο στρατιωτικό νοσοκομείο

Ανακοινώσεις
26/05/2026 - 20:20

Lamda Development: Στις 3/6 η Δημόσια Προσφορά για το ομόλογο έως €350 εκατ. - Η δυνητική αγορά στόχος

Ειδήσεις
26/05/2026 - 20:07

Σπανάκης: Κανονικά η πορεία των έργων για τον Ιλισσό και τον Φαληρικό Όρμο

Επιχειρήσεις
26/05/2026 - 19:47

Ιστορικό ρεκόρ για τη Micron: Κεφαλαιοποίηση άνω του $1 τρισ.

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
26/05/2026 - 19:36

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο η σύμβαση για τη λειτουργία του Διεθνούς Αεροδρομίου Καλαμάτας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ