ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Όμιλος AKTOR απέσπασε τη διάκριση “Silver Medal Award” από την EcoVadis
Επιχειρήσεις
12:38 - 28 Νοε 2025

Ο Όμιλος AKTOR απέσπασε τη διάκριση “Silver Medal Award” από την EcoVadis

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR συμμετείχε στην διαδικασία αξιολόγησης του διεθνούς φορέα EcoVadis, ενός από τους κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς αξιολόγησης βιωσιμότητας, στην οποία διακρίθηκε με το “Silver Medal Award”, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλο το φάσμα των σχετικών απαιτήσεων.

Η διάκριση αυτή κατατάσσει τον Όμιλο στο ανώτερο 15% των εταιρειών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση στην υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει τεσσάρων κρίσιμων πυλώνων: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμες Προμήθειες και Επιχειρηματική Ηθική. Η συνολική βαθμολογία του Ομίλου υπερέβη τον μέσο όρο του κλάδου, γεγονός που αντανακλά τη συστηματική εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών και υπεύθυνων διαδικασιών που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα.

Η αναγνώριση από την EcoVadis δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική διάκριση, αλλά και μια σαφή επιβεβαίωση της σταθερής δέσμευσης και της αποδεδειγμένης απόδοσης του Ομίλου AKTOR στον τομέα της βιωσιμότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει την κατεύθυνση και τη δέσμευση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος, η οποία εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές του, θέτοντας τα θεμέλια για συνεχή πρόοδο και βελτίωση.

Με βάση αυτή τη στρατηγική, ο Όμιλος υλοποιεί μια ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας και στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, στηρίζει ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τους προμηθευτές, ενώ επενδύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία και την ίση μεταχείριση, με στόχο την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε κάθε επίπεδο των δραστηριοτήτων του.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

AKTOR: Ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ
Επιχειρήσεις

AKTOR: Ολοκλήρωσε τη συντήρηση και αποκατάσταση της Αγοράς, του Τείχους των Εθνών και των Εισόδων του ΟΑΚΑ

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010
Επιχειρήσεις

Εξάρχου: Μία ανατροπή στην οικονομία μπορεί να μας οδηγήσει πίσω στο 2010

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα
Επιχειρήσεις

Άνοιξαν οι αιτήσεις για το AKTOR4TheFuture, το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα

Εξάρχου στο Politico: Ο ανταγωνισμός από Aσία ανεβάζει τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Εξάρχου στο Politico: Ο ανταγωνισμός από Aσία ανεβάζει τιμές και περιορίζει τη διαθεσιμότητα LNG στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:38

Τραμπ: Το Ιράν είχε πολύ χρόνο για συμφωνία, τώρα πρέπει να «πληρώσει το τίμημα»

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:35

Όμιλος Qualco και Qualco Foundation στηρίζουν το έργο του London’s Air Ambulance Charity ως Bravo Partners

Το σκίτσο του ΚΥΡ
10/06/2026 - 14:33

Αιτία διαζυγίου

Οικονομία
10/06/2026 - 14:27

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: 65% αύξηση στις ρυθμίσεις Μαΐου

Υγεία
10/06/2026 - 14:22

Υπουργείο Υγείας: Εθνικό σχέδιο δράσης για την ανακουφιστική φροντίδα με στόχο την ολιστική υποστήριξη ασθενών και οικογενειών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:21

Χανιά: Πόντιση του «Φολέγανδρος» του ΠΝ & Δημιουργία του μεγαλύτερου καταδυτικού πάρκου της Ελλάδας

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 14:10

Ξενοκώστας: Το πρώτο υποβρύχιο Made in Greece είναι 8 χρόνια μακριά - Αρκεί μια απόφαση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 14:09

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον ΑΘΕ μέχρι τις 4 Ιουλίου λόγω ασφαλτικών έργων

Ομόλογα
10/06/2026 - 14:04

Υψηλή ζήτηση για το 10ετές ομόλογο – Προσφορές €36 δισ. ευρώ για άντληση €3 δισ.

Πολιτική
10/06/2026 - 13:53

Χρηστίδης: Η εικονική πραγματικότητα της εργασίας στην Ελλάδα αποκαλύπτεται

Πολιτική
10/06/2026 - 13:49

Πολάκης εναντίον Φάμελλου: «Πιθανή μυστική συμφωνία με Τσίπρα, αλλιώς πρόκειται για δουλικότητα»

Οικονομία
10/06/2026 - 13:47

Εθνική Τράπεζα: Ανθεκτική η ανάπτυξη στο ΑΕΠ το Α’ τριμήνο 2026 παρά τις πιέσεις 

Πολιτική
10/06/2026 - 13:35

Μπακογιάννη για αναθεώρηση Συντάγματος: «Όχι σε όλα σημαίνει θεσμικό αδιέξοδο»

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 13:35

Μικρή άνοδος στο πετρέλαιο με φόντο τις νέες συγκρούσεις ΗΠΑ - Ιράν

Οικονομία
10/06/2026 - 13:31

Παραμένει το πλαφόν στα περιθώρια των σούπερ μάρκετ μετά τη συνάντηση με τον Θεοδωρικάκο

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 13:24

Motor Oil: Άνοιγμα στις διεθνείς αγορές με πενταετές ομόλογο €400 εκατ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:12

Ουκρανία: Στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» & πολεμική βιομηχανία

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Οι μεγάλες δυνάμεις μαθαίνουν ότι η ισχύς τους έχει... όρια - Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών

Ειδήσεις
10/06/2026 - 13:09

Ισραήλ: Ο Νετανιάχου θα είναι ξανά υποψήφιος στις πρώτες εκλογές μετά τον πόλεμο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 13:06

Πόσο πιθανό είναι να παίξουν ΗΠΑ - Ιράν στο Παγκόσμιο Κύπελλο;

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/06/2026 - 12:56

Αττική: Δυναμική προβολή στο κορυφαίο βρετανικό περιοδικό Wanderlust

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
10/06/2026 - 12:55

Το Allwyn Game Time στο ρυθμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τον Αντώνη Καρπετόπουλο

Ναυτιλία
10/06/2026 - 12:49

Διώρυγα του Σουέζ: Άλμα 28% στα πετρελαιοφόρα λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ

Φορολογία
10/06/2026 - 12:48

Νέες διαδικασίες για απόκτηση άδειας επαγγελματία τελωνειακού αντιπροσώπου και εγγραφής στο οικείο Μητρώο

Ανεμοδείκτης
10/06/2026 - 12:45

Μουντιάλ και… ραντεβού τον Σεπτέμβρη

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
10/06/2026 - 12:41

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 2,1% στη βιομηχανική παραγωγή τον Απρίλιο με ώθηση από ενέργεια και μεταποίηση

Νομίσματα
10/06/2026 - 12:34

«Αιμορραγία» στην αγορά crypto: Εβδομαδιαίες απώλειες $60 δισ.

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:23

ΕΣΑμεΑ: Επιτακτικά αιτήματα για ελεύθερες μετακινήσεις με την κάρτα αναπηρίας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 12:21

Οι NYT γράφουν για τον «οικονομικό θρίαμβο» του Κιμ Γιονγκ Ουν

Οικονομία
10/06/2026 - 12:16

Αυξήσεις παντού - Πληθωρισμός 5,2% το Μάιο: «Φωτιά» οι τιμές σε βενζίνη, στέγαση και κρέας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ