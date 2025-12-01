ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
LAMDA Development: Στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για τη smart city του Ελληνικού
Επιχειρήσεις
12:36 - 01 Δεκ 2025

LAMDA Development: Στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM για τη smart city του Ελληνικού

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η LAMDA Development, μέσω της θυγατρικής της ΕΛΛΗΝΙΚΟ M.A.E., και η COSMOTE TELEKOM, με στόχο την ενίσχυση του τεχνολογικού οικοσυστήματος του The Ellinikon. Η συνεργασία αυτή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών έρχεται να υποστηρίξει την υλοποίηση του έργου ως της πρώτης υπερσύγχρονης smart city στην Ευρώπη που σχεδιάζεται και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου από την αρχή, ενσωματώνοντας καινοτόμες ψηφιακές υποδομές και προηγμένες υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η ανάπτυξη και λειτουργία ενός υπερσύγχρονου δικτύου οπτικών ινών, με προδιαγραφές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μέλλοντος. To δίκτυο αυτό θα καλύπτει το σύνολο της ανάπτυξης του Ελληνικού, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες και κορυφαία συνδεσιμότητα σε κατοίκους, επιχειρήσεις και επισκέπτες. Επιπλέον, θα είναι διαθέσιμο σε όλους τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, εξασφαλίζοντας ευρεία πρόσβαση και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες.

Παράλληλα, οι δύο εταιρείες θα αναπτύξουν κοινές λιανικές υπηρεσίες, προσφέροντας προγράμματα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς και pay-TV, αποκλειστικά για τους κατοίκους και τις επιχειρήσεις του The Ellinikon. Επιπλέον, θα προσφέρουν από κοινού λύσεις ICT (Information & Communication Technology) για τις επιχειρήσεις του The Ellinikon, δημιουργώντας ένα πλήρες οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών.

O κ. Οδυσσέας Αθανασίου, Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Development, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Όμιλο Εταιρειών ΟΤΕ στο κοινό μας ταξίδι για την παροχή υπερσύγχρονων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες του The Ellinikon. Παραμένοντας σταθεροί στην υλοποίηση του οράματός μας για μια σύγχρονη και έξυπνη πόλη, η στρατηγική συνεργασία με την COSMOTE TELEKOM αποτελεί ορόσημο προς αυτή την κατεύθυνση.»

The Ellinikon 1 d70ef

Ο κ. Κώστας Νεμπής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ δήλωσε: «Το The Ellinikon είναι ένα έργο-ορόσημο για τη χώρα. Ως συνεργάτης επιλογής της LAMDA Development, και ως κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα, θέτουμε τις βάσεις στις οποίες θα στηριχθεί η έξυπνη πόλη του μέλλοντος - σημείο αναφοράς για τους κατοίκους, τους επισκέπτες, αλλά και για τις επόμενες γενιές.»

Με όραμα να δημιουργεί νέους προορισμούς και εμπειρίες που επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο ζωής στην πόλη, όπως το The Ellinikon, η LAMDA Development συνεργάζεται με έναν από τους κορυφαίους ομίλους τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως για την ανάπτυξη ενός προορισμού ανοιχτού και προσβάσιμου για όλες και όλους, με υπερσύγχρονη συνδεσιμότητα και αναβαθμισμένες εμπειρίες.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.
Ανακοινώσεις

LAMDA Development: Άσκηση δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης ομολογιών €320 εκατ.

Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό
ΤΣΙΜΕΝΤΑ & ΟΡΥΚΤΑ

Ηρακλής: Τα «κλειδιά» για ανάπτυξη άνω του 5% – Επενδύσεις €600 εκατ. και ισχυρό αποτύπωμα στο Ελληνικό

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές
Επιχειρήσεις

Lamda Development: Στο ταμπλό οι νέες ομολογίες – Tο επόμενο βήμα στις αγορές

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ
Ανακοινώσεις

Lamda Development: Υπερκάλυψη 1,7 φορές για το ομολογιακό των 350 εκατ. ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 13:38

Ελβετία: Το κρίσιμο δημοψήφισμα για το πληθυσμιακό πλαφόν των 10 εκατ. κατοίκων

Πολιτική
13/06/2026 - 13:28

Υπουργείο Εσωτερικών κατά Δούκα: Να μελετήσει ή τουλάχιστον να ρωτήσει το ChatGPT

Πολιτική
13/06/2026 - 12:47

Μητσοτάκης: «Σήμα» για την αξιοποίηση του παλιού νοσοκομείου Ρόδου – Νέο νοσοκομείο στην Κω

Οικονομία
13/06/2026 - 12:33

ΔΝΤ: «Βλέπει» εκτίναξη του ευρωπαϊκού χρέους στο 130% το 2040 – Η εικόνα της Ελλάδας

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:22

Ηράκλειο: Κοριτσάκι 18 μηνών κατέληξε στο ΠΑΓΝΗ

Ειδήσεις
13/06/2026 - 12:15

Το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στον νότιο Λίβανο

Εργασιακά
13/06/2026 - 12:07

e-ΕΦΚΑ: Ψηφιακές παρεμβάσεις για ταχύτερες συντάξεις και καλύτερη εξυπηρέτηση

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:48

Φωτιά σε δασική έκταση στον Σχίνο Λουτρακίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:35

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» στη συγχώνευση-μαμούθ Warner Bros. Discovery και Paramount

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:18

Γιατί το Ιράν σφραγίζει σήραγγες και «παγιδεύει» το εμπλουτισμένο ουράνιο

Ειδήσεις
13/06/2026 - 11:02

Μικροδάνεια: Πώς μία επαναστατική τραπεζική ιδέα έγινε «παγίδα»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:30

Σε τελική φάση η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Βασικά σημεία και το «αγκάθι» του εμπλουτισμένου ουρανίου

Ειδήσεις
13/06/2026 - 10:10

Άνω Λιόσια: Λεωφορείο έπεσε σε κολόνα – Τρεις ελαφρά τραυματίες

Επιχειρήσεις
13/06/2026 - 10:03

Fourlis: Από όμιλος αλυσίδων σε ενιαία πολυεθνική πλατφόρμα λιανικής

Ειδήσεις
13/06/2026 - 09:15

Πιο πλούσιος και από τους πιο πλούσιους ο Μασκ - Οι 5 επόμενοι αρθοίζουν την περιουσία του

Χρηματιστήρια
13/06/2026 - 08:09

Η SpaceX είναι πλέον η έκτη πιο πολύτιμη εισηγμένη εταιρεία, ξεπερνώντας την Tesla

Magazino
13/06/2026 - 07:10

Δήμος Πειραιά: Πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ημέρες θάλασσας 2026»

Ειδήσεις
13/06/2026 - 01:00

Λήξη συναγερμού για το Blue Star 2 - Ολοκληρώθηκε η έρευνα

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:25

ΗΠΑ: Νέα χρηματοδότηση $50 εκατ. για την αντιμετώπιση της έξαρσης του Έμπολα στην Αφρική

Χρηματιστήρια
12/06/2026 - 23:22

Wall: Αλλαγή κλίματος με «καύσιμο» την SpaceX – Άνοδος σε δείκτες και τεχνολογικές μετοχές

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:20

ΗΠΑ: Δάνειο-μαμούθ 4 δισ. δολαρίων στην Πολωνία για εξοπλισμούς

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/06/2026 - 23:10

Απολογισμός Κυρανάκη: Νέα εποχή για τον σιδηρόδρομο με 25 τρένα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 23:00

ΗΠΑ–Ιράν: Συμφωνία ή νέο διπλωματικό θρίλερ; Οι αντικρουόμενες απόψεις και οι διαμεσολαβητές

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/06/2026 - 22:50

Καββαδάς: Νέα αποζημίωση 672.000 ευρώ για τα θανατωθέντα ζώα από επιζωοτίες

Magazino
12/06/2026 - 22:30

Η φωνή της μητέρας αλλάζει τον τρόπο που το μωρό βλέπει τον κόσμο

Ειδήσεις
12/06/2026 - 22:23

Η ΕΕ ανοίγει τον δρόμο για την ένταξη της Ουκρανίας και της Μολδαβίας

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:59

Γεραπετρίτης από Βελιγράδι: Σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας και των Δυτικών Βαλκανίων

Ειδήσεις
12/06/2026 - 21:35

Θαπατέρο: Νέα δικαστική έρευνα μετά τον εντοπισμό πολυτελών κοσμημάτων και ρολογιών

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
12/06/2026 - 21:15

Οριστικά αποτελέσματα για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα της ΔΥΠΑ

Υγεία
12/06/2026 - 21:00

Πώς η φτώχεια και η γειτονιά διαμορφώνουν τον παιδικό εγκέφαλο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ