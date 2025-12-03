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Μπρατάκος για Κηφισό: Διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από περιορισμούς κυκλοφορίας φορτηγών
Επιχειρήσεις
15:43 - 03 Δεκ 2025

Μπρατάκος για Κηφισό: Διάλογος με τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από περιορισμούς κυκλοφορίας φορτηγών

Reporter.gr Newsroom
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Την πραγματοποίηση διαβούλευσης πριν από την οποιαδήποτε εφαρμογή χρονικών περιορισμών στη διέλευση βαρέων οχημάτων στον άξονα του Κηφισού ζήτησε ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κ. Γιάννης Μπρατάκος, με επιστολή του προς τους αρμόδιους Υπουργούς Υποδομών & Μεταφορών, Προστασίας του Πολίτη και Ανάπτυξης.

Στην επιστολή του, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, στο πλαίσιο της δημόσιας συζήτησης που έχει αναπτυχθεί, αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αντιμετώπισης της κυκλοφοριακής συμφόρησης, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να αξιολογεί προσεκτικά τις επιπτώσεις στην αγορά και την εφοδιαστική αλυσίδα της Αττικής, η οποία συγκεντρώνει το 50% της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την επιστολή του ΕΒΕΑ, μια καθολική απαγόρευση σε ώρες αιχμής ενδέχεται να αυξήσει σημαντικά το κόστος μεταφοράς και λειτουργίας, να αποσταθεροποιήσει κρίσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες (τρόφιμα, φαρμακευτικά, last-mile), να πλήξει δυσανάλογα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δε διαθέτουν ευελιξία στόλου και να επιβαρύνει τελικά τις τιμές για τον καταναλωτή.

Ο κ. Μπρατάκος παραπέμπει σε διεθνή πρότυπα (Λονδίνο, Παρίσι, Ρότερνταμ, Νέα Υόρκη), όπου η ουσιαστική μείωση της συμφόρησης επιτεύχθηκε με συνδυασμό μέτρων, όπως μετατόπιση παραδόσεων εκτός αιχμής με κίνητρα αντί απαγορεύσεων, λειτουργία περιφερειακών κόμβων μεταφόρτωσης, δυναμική (triggered) ενεργοποίηση περιορισμών μόνο όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες, ειδικές εξαιρέσεις για κρίσιμα φορτία, πιλοτικές φάσεις και αξιολόγηση επιπτώσεων πριν από μόνιμες ρυθμίσεις.

Για τον λόγο αυτό, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ προτείνει την πραγματοποίηση διαβούλευσης με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν από τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης, καθώς και την εξέταση εναλλακτικών λύσεων, όπως κίνητρα για παραδόσεις εκτός αιχμής (off-peak incentives), πιλοτική περίοδο 90 ημερών και ειδικές κατηγορίες εξαιρέσεων.

Το ΕΒΕΑ δηλώνει τη διαθεσιμότητά του να συμβάλει στον διάλογο με τεχνικά στοιχεία, δεδομένα αγοράς και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, με στόχο τη διαμόρφωση μιας λύσης που θα εξισορροπεί την ομαλή κυκλοφορία με την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

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