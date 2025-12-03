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e-ΕΦΚΑ: Παράταση στην προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων
Επιχειρήσεις
17:59 - 03 Δεκ 2025

e-ΕΦΚΑ: Παράταση στην προθεσμία υποβολής ΑΠΔ κοινών επιχειρήσεων

Reporter.gr Newsroom
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Παρατείνεται έως και την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2026, η προθεσμία υποβολής των ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ κοινών επιχειρήσεων για τη μισθολογική περίοδο Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η παράταση δίνεται, προκειμένου να παρασχεθεί στους εργοδότες ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων τους στις επικείμενες αλλαγές για την αναβάθμιση της ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ κοινών επιχειρήσεων, με δεδομένο ότι η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Υποβολής ΑΠΔ e-ΕΦΚΑ κοινών επιχειρήσεων (https://apps.e-efka.gov.gr/eAPDsso/) θα είναι διαθέσιμη σε αυτούς από την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέχρι την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025.

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