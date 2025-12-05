Τζήκας: Αποχωρεί από το τιμόνι της ΔΕΘ-Helexpo μετά από 14 χρόνια

Ο Τάσος Τζήκας ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι δεν θα επιδιώξει νέα θητεία στην προεδρία της ΔΕΘ-Helexpo ΑΕ, ολοκληρώνοντας έναν κύκλο 14 ετών στο τιμόνι της εταιρείας. Όπως διευκρίνισε, ο βασικός μέτοχος του εθνικού εκθεσιακού φορέα, δηλαδή το ελληνικό Δημόσιο, έχει ενημερωθεί σχετικά από τον Οκτώβριο.

Ακολουθεί ολόκληρη η σχετική ανάρτηση του κ. Τζήκα:

«Οι κύκλοι κάποτε κλείνουν.

Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2025 κλείνει και ο δικός μου κύκλος στη Διοίκηση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Την απόφασή μου αυτή, να μη διεκδικήσω νέα θητεία και επομένως να παραιτηθώ από τη διαδικασία επιλογής νέας διοίκησης και νέου ΔΣ τη γνωστοποίησα στον μέτοχο τον Οκτώβριο του 2025.

Η Πολιτεία μου έκανε την τιμή, για περισσότερα από 14 χρόνια να είμαι στο τιμόνι ενός ιστορικού οργανισμού της πόλης, μέλος μιας δημιουργικής και δυναμικής ομάδαςσυνεργατών και της μεγάλης οικογένειας των εργαζομένων της ΔΕΘ.

Σ΄ αυτά τα 14 χρόνια συγχωνεύσαμε τη ΔΕΘ με τη HELEXPO, αναδιοργανώσαμε την ενιαία εταιρεία και δουλέψαμε με μεθοδικότητα και επιμονή, προσπαθώντας να έχουν τη μέγιστη ωφέλεια η πόλη και οι κάτοικοί της.

Έχοντας πετύχει τους τρεις στόχους που είχαμε θέσει από την αρχή:

• να επιστρέψει η εταιρεία στην κερδοφορία και στην ανάπτυξη νέων εκθέσεων

• να αναπτύξουμε την εξωστρέφεια με την αναγέννηση του θεσμού της Τιμώμενης Χώρας και

• να δρομολογήσουμε το νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο,

νομίζω ότι ήρθε η ώρα μία νέα Διοίκηση και ένα νέο ΔΣ να υλοποιήσουν τα επόμενα βήματα.

Ειδικά, όσον αφορά το νέο Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο η υιοθέτηση από τον Πρωθυπουργό του βασικού πυρήνα του σχεδιασμού μας για παραμονή της Έκθεσης στο κέντρο με την παράλληλη δημιουργία ενός Πάρκου 120 στρεμμάτων, που προέκυψε μέσα από έναν διαρκή διάλογο με την κοινωνία και τους φορείς, είναι μία σημαντική εξέλιξη για το μέλλον της πόλης και τους πολίτες της.

Η υλοποίηση των δύο εμβληματικών Περιπτέρων 1 και 2, του 1ου βραβείου του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και η ανακαίνιση του Συνεδριακού Κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης»,που προέκρινε η Πολιτεία, θα κάνουν τη ΔΕΘ πιο ανταγωνιστική και την πόλη πιο ελκυστική αρχιτεκτονικά και περιβαλλοντικά.

Άποψή μου, βέβαια, είναι ότι τα επόμενα χρόνια η πόλη θα πρέπει να διεκδικήσει και την υλοποίηση του νέου σύγχρονου και εμβληματικού Συνεδριακού Κέντρου που προέκυψε από τον διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και προβλέπεται στην πρότασή μας.

Στους φίλους και στις φίλες, και στους αγνώστους συμπολίτες που συναντάω στο δρόμο το τελευταίο διάστημα και μου λένε να «αντέξουμε» και να το «παλέψουμε», θέλω να τους πω ότι το μέλλον της πόλης, και της Έκθεσης, είναι υπόθεση όλων μας, είτε είμαστε στη διοίκηση της ΔΕΘ, είτε είμαστε απλοί πολίτες.

Αυτός είναι ο λόγος που θα είμαι παρών και την επόμενη μέρα.

Γιατί η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας και η Έκθεση ένα ανοικτό παράθυρο στον κόσμο».