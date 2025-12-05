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ΗΠΑ: Ο βασικός δείκτης PCE στο 2,8% – Τα δεδομένα Σεπτεμβρίου δείχνουν ηπιότερο πληθωρισμό
Ειδήσεις
17:29 - 05 Δεκ 2025

ΗΠΑ: Ο βασικός δείκτης PCE στο 2,8% – Τα δεδομένα Σεπτεμβρίου δείχνουν ηπιότερο πληθωρισμό

Reporter.gr Newsroom
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Ένα βασικό μέτρο του αμερικανικού πληθωρισμού ήταν χαμηλότερο από το αναμενόμενο τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Εμπορίου την Παρασκευή, η οποία είχε καθυστερήσει λόγω της κυβερνητικής αναστολής λειτουργίας και δίνει ένα ακόμη «πράσινο φως» στη Federal Reserve να μειώσει τα επιτόκια.

Ο βασικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (core PCE), που εξαιρεί τις ευμετάβλητες τιμές τροφίμων και ενέργειας, κατέγραψε μηνιαία αύξηση 0,2%, ενώ ο ετήσιος ρυθμός διαμορφώθηκε στο 2,8%. Ο μηνιαίος ρυθμός ήταν σύμφωνος με τη συναίνεση του Dow Jones, όμως ο ετήσιος ήταν κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερος.

Επιπλέον, ο συνολικός (headline) δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 0,3% τον μήνα, οδηγώντας τον ετήσιο πληθωρισμό επίσης στο 2,8%, σύμφωνα με το Γραφείο Οικονομικής Ανάλυσης του Υπουργείου. Και οι δύο αυτές μετρήσεις ήταν σε συμφωνία με τις προβλέψεις.

Οι αξιωματούχοι της Federal Reserve χρησιμοποιούν τον δείκτη τιμών PCE ως το βασικό εργαλείο πολιτικής τους για τον πληθωρισμό. Παρότι εξετάζουν και τα δύο μέτρα, γενικά θεωρούν ότι ο βασικός δείκτης αποτυπώνει καλύτερα τις μακροπρόθεσμες τάσεις του πληθωρισμού.

Η έκθεση είχε καθυστερήσει αρκετές εβδομάδες λόγω της κυβερνητικής αναστολής, που είχε προκαλέσει παύση στη συλλογή δεδομένων και στη δημοσίευση οικονομικών αναφορών.

Πέρα από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, η έκθεση παρείχε και πληροφορίες για τα εισοδήματα και τις δαπάνες.

Το προσωπικό εισόδημα αυξήθηκε κατά 0,4% τον μήνα, ενώ οι δαπάνες κατά 0,3%. Το εισόδημα ήταν 0,1 ποσοστιαία μονάδα πάνω από την πρόβλεψη, ενώ οι δαπάνες 0,1 μονάδα κάτω από αυτήν.

Οι μετοχές ενίσχυσαν τα κέρδη τους μετά τη δημοσίευση της έκθεσης, καθώς οι επενδυτές αναμένουν μείωση επιτοκίων κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας από τη Fed όταν ανακοινώσει την απόφασή της την Τετάρτη.

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