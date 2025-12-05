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Μπάρακ: Κοντά στην απομάκρυνση των S-400 η Τουρκία - Ανοίγει ο δρόμος για τα F-35
Ειδήσεις
17:24 - 05 Δεκ 2025

Μπάρακ: Κοντά στην απομάκρυνση των S-400 η Τουρκία - Ανοίγει ο δρόμος για τα F-35

Reporter.gr Newsroom
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Σε τροχιά επίλυσης φαίνεται να βρίσκονται οι χρόνιες διαφωνίες μεταξύ ΗΠΑ και Τουρκίας για το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα S-400, όπως προκύπτει από δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ. Ο στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ εκτιμά ότι το ζήτημα μπορεί να κλείσει «μέσα στους επόμενους τέσσερις έως έξι μήνες», ανοίγοντας έτσι ξανά το ενδεχόμενο επιστροφής της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35.

Παρότι η Άγκυρα δεν έχει ενεργοποιήσει το σύστημα S-400, εξακολουθεί να διαθέτει τους πυραύλους, τα ραντάρ και τον υποστηρικτικό εξοπλισμό. Σύμφωνα με το Bloomberg, αυτό συνεχίζει να αποτελεί βασικό σημείο τριβής με το ΝΑΤΟ και ειδικά με τις ΗΠΑ, που απέκλεισαν την Τουρκία από το πρόγραμμα F-35 και επέβαλαν κυρώσεις CAATSA σε τουρκικές εταιρείες άμυνας.

«Ναι, η Τουρκία πλησιάζει στην απαλλαγή από τους S-400»

Σε συνέντευξη Τύπου στο Άμπου Ντάμπι την Παρασκευή, ο Μπάρακ απάντησε καταφατικά στο ερώτημα αν η Τουρκία κινείται προς την απομάκρυνση των συστημάτων S-400. Υπενθύμισε επίσης ότι το θέμα συζητήθηκε εκτενώς τον Σεπτέμβριο στον Λευκό Οίκο, στη συνάντηση ανάμεσα στον Τραμπ και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Η αγορά του συστήματος πριν από σχεδόν δέκα χρόνια προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια, καθώς το ΝΑΤΟ έχει προειδοποιήσει ότι η Ρωσία θα μπορούσε να αποκτήσει ευαίσθητες πληροφορίες αν τα S-400 λειτουργούσαν δίπλα στα F-35, δεδομένου ότι η Τουρκία διαθέτει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό της Συμμαχίας.

Τα F-35 στο επίκεντρο – Και η ενέργεια στη συζήτηση

Ο Τραμπ εμφανίστηκε πρόθυμος να επιτρέψει την αγορά των F-35 από την Τουρκία — με την προηγμένη έκδοση να κοστίζει άνω των 100 εκατ. δολαρίων ανά αεροσκάφος — αλλά άφησε να εννοηθεί ότι η Άγκυρα θα πρέπει να προβεί σε ανταλλάγματα. Μίλησε μάλιστα για τη μείωση των εισαγωγών ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου, κάτι που, όπως ισχυρίστηκε ο Μπάρακ, «ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη».

Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε επίσης ότι η «προσωπική φιλία» μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν έχει βελτιώσει τις σχέσεις Ουάσιγκτον – Άγκυρας μετά την επιστροφή του Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο.

Ο ρόλος της Τουρκίας στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο Μπάρακ αποκάλυψε ότι οι ΗΠΑ επιθυμούν τη συμμετοχή της Τουρκίας στη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης που προβλέπει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Η Άγκυρα θεωρείται, κατά τον πρέσβη, κρίσιμη για την αποτροπή της Χαμάς από το να παραμείνει απειλή για το Ισραήλ.

Ωστόσο, ο Αμερικανός διπλωμάτης εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το αν ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα εγκρίνει μια τέτοια συμμετοχή, λόγω της σοβαρής ρήξης στις τουρκοϊσραηλινές σχέσεις μετά το ξέσπασμα του πολέμου το 2023.

«Αν ήμουν σύμβουλος του Νετανιάχου, θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα. Πιστεύω όμως ότι δεν θα συμβεί, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη», σχολίασε.

Ανησυχία για πιθανή επέκταση του πολέμου στον Λίβανο

Ο Μπάρακ προειδοποίησε ότι το Ισραήλ μπορεί να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Την ίδια στιγμή αμφισβήτησε τις δυνατότητες του λιβανικού στρατού να αφοπλίσει την οργάνωση, όπως προβλέπει η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός της προηγούμενης χρονιάς.

Με τις εντάσεις να αυξάνονται και το Ισραήλ να υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ επανεξοπλίζεται, ο πρέσβης εξέφρασε την άποψη ότι μια στρατιωτική λύση δεν θα φέρει αποτέλεσμα. «Όταν σκοτώνεις έναν τρομοκράτη, δημιουργείς δέκα», είπε χαρακτηριστικά. Κάλεσε δε Βηρυτό και Τελ Αβίβ να προχωρήσουν σε άμεσο διάλογο, παρά την απουσία διπλωματικών σχέσεων.

Συρία: Ο Μπάρακ ζητά άρση του νόμου Caesar

Ως ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για τη Συρία, ο Μπάρακ δήλωσε ότι ελπίζει να αρθούν οι κυρώσεις του νόμου Caesar, επισημαίνοντας ότι ο Τραμπ θεωρεί την κατάργησή τους απαραίτητη ώστε αμερικανικές εταιρείες και κράτη του Κόλπου, όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, να μπορέσουν να επενδύσουν στην ανοικοδόμηση της χώρας υπό τον νέο πρόεδρο Αχμέντ Αλ-Σαράα.

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