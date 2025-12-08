ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
TREK Development: Ανάληψη 2 νέων εκτελεστικών συμβάσεων από το Υπουργείο Υποδομών
Επιχειρήσεις
18:20 - 08 Δεκ 2025

TREK Development: Ανάληψη 2 νέων εκτελεστικών συμβάσεων από το Υπουργείο Υποδομών

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ανάληψη 2 νέων εκτελεστικών συμβάσεων από το Υπουργείο Υποδομών αναλαμβάνει η πρόσφατα εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών TREK Development.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο κοινοπραξίας Ελληνικών και διεθνών εταιριών η εισηγμένη αναλαμβάνει την παροχή υποστήριξης για την Ανάπτυξη νέων Έργων Υποδομής αυτοκινητοδρόμων κατά σειρά:

α) πέρατος Παράκαμψης Μακρακώμης – Ανατολικού Μετώπου Σήραγγας Τυμφρηστού, που αποτελεί τμήμα του Οδικού Άξονα Λαμία - Καρπενήσι – Αγρίνιο και Παράκαμψη Καστελίου – Κισσάμου

β) ωρίμανση διαδικασιών ανάθεσης μελετών των έργων Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο,

γ) Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και

δ) λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με «Σ.Δ.Ι.Τ.»

Η διάρκεια της σύμβασης είναι για χρονικό διάστημα 14 μηνών ενώ είναι προϋπολογισμού 1.818.894,00 ευρώ.

Επιπλέον, ανατίθεται από το Υπ. Υποδομών στην TREK, στο πλαίσιο της ίδιας κοινοπραξίας και Σύμβασης Πλαίσιο, δεύτερη σύμβαση που αφορά στην Τεχνική και Χρηματο-οικονομική υποστήριξη στην Ανάπτυξη έτερων έργων υποδομής την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των επιμέρους έργων, ενώ θα συνδράμει και θα υποστηρίζει τις αρμόδιες υπηρεσιακές δομές του Υπουργείου Υποδομών σε ότι αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων ωρίμανσης, δημοπράτησης, παρακολούθησης των έργων ευθύνης της. Η διάρκεια της σύμβασης αυτής είναι δέκα εννέα (19) μήνες και το οικονομικό αντικείμενο 1.586.638 ευρώ. Η συμμετοχή της TREK στην εκτέλεση των έργων καθώς και το ποσοστό του οικονομικού αντικειμένου που της αναλογεί είναι 340.000 ευρώ.

Η Μονάδα Project Development της TREK, με 30 χρόνια δραστηριότητας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, έχοντας υποστηρίξει έργα αξίας περίπου 4 δισ. Ευρώ, πρωταγωνιστεί τα τελευταία χρόνια στην Ανάπτυξη και ωρίμανση μεσαίων και μεγάλων Έργων Υποδομής, δηλαδή στην υποστήριξη Δημοσίων Φορέων και Οργανισμών σε ότι αφορά την Χρηματο-οικονομική, Τεχνική, Διοικητική και Νομική/θεσμική ωρίμανση κατά βάση εμβληματικών έργων, ώστε να τύχουν χρηματοδότησης και να εκτελεστούν με την μέγιστη δυνατή ακρίβεια και πληρότητα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ideal Holdings: Στις 12 Δεκεμβρίου ο προσδιορισμός δικαιούχων του ΚΟΔ
Αναλύσεις

Ideal Holdings: Στις 12 Δεκεμβρίου ο προσδιορισμός δικαιούχων του ΚΟΔ

Μητσοτάκης στο 27o Capital Link: Η Ελλάδα γίνεται ολοένα πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός
Πολιτική

Μητσοτάκης στο 27o Capital Link: Η Ελλάδα γίνεται ολοένα πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory
Ανακοινώσεις

TREK Development: Εξαγόρασε το 51,23% της Terra Advisory

Μητσοτάκης: Αναβαθμίζουμε ριζικά τις συγκοινωνίες στην Αθήνα – Στόχος 1.076 νέα λεωφορεία
Πολιτική

Μητσοτάκης: Αναβαθμίζουμε ριζικά τις συγκοινωνίες στην Αθήνα – Στόχος 1.076 νέα λεωφορεία

TREK Development: Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 500 χιλ. ευρώ
Ανακοινώσεις

TREK Development: Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους 500 χιλ. ευρώ

TREK Development: Ανάληψη έργου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από την ΕΤΕπ
Επιχειρήσεις

TREK Development: Ανάληψη έργου παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών από την ΕΤΕπ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Γαλλία: Σε «κόκκινο συναγερμό» 35 διαμερίσματα της χώρας λόγω του παρατεταμένου καύσωνα

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:45

Ιράν: Κλείνει ξανά τα Στενά του Ορμούζ λόγω των ισραηλινών επιχειρήσεων στο Λίβανο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:23

Φωτιά στην Κάρυστο Ευβοίας - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης

Ειδήσεις
20/06/2026 - 19:00

Ιράν: Προσφεύγει στη FIFA για τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζει η εθνική ομάδα στις ΗΠΑ

Magazino
20/06/2026 - 17:45

Σαββατοκύριακο χωρίς πορτοφόλι: 10 δωρεάν εκδηλώσεις για τις 20-21 Ιουνίου

Magazino
20/06/2026 - 17:00

«Ελλάδα 3.0»: Πώς τρεις διαφορετικές ταινίες κατέληξαν να μιλούν για την ίδια Ελλάδα

Πολιτική
20/06/2026 - 16:20

Τσουκαλάς: Το ΠΑΣΟΚ θα επαναφέρει το ΕΚΑΣ και θα κάνει παρεμβάσεις για τις συντάξεις

Ειδήσεις
20/06/2026 - 15:40

Βρετανία: Σιδηροδρομικό δυστύχημα βόρεια του Λονδίνου - Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες μετά από σύγκρουση τρένων

Πολιτική
20/06/2026 - 15:00

Ανδρουλάκης: Τριάντα χρόνια μετά, ο Ανδρέας Παπανδρέου παραμένει ζωντανός στη συλλογική μνήμη του ελληνικού λαού

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:30

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 14:00

Τα μηνύματα του ΟΗΕ για την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:30

Κρήτη: Αναστάτωση προκλήθηκε από δύο σεισμικές δονήσεις κοντά στη Γαύδο

Ειδήσεις
20/06/2026 - 13:12

Στην Ελβετία ο νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν

Πολιτική
20/06/2026 - 12:40

Γεωργιάδης: Έχουν ήδη υποβληθεί 1808 αιτήσεις γιατρών για πρόσληψη στο ΕΣΥ - «Μάγος της επικοινωνίας» ο Τσίπρας

Υγεία
20/06/2026 - 12:22

Αυστραλία: Εντοπίστηκε για πρώτη φορά η θανατηφόρα παραλλαγή H5 της γρίπης των πτηνών

Πολιτική
20/06/2026 - 12:00

Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας – Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:40

ΗΠΑ: Το 65% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τους χειρισμούς Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
20/06/2026 - 11:20

«Τουρισμός για Όλους 2026-2027»: Τι αλλάζει για οικογένειες, ΑμεΑ και πολύτεκνους

Ειδήσεις
20/06/2026 - 11:00

Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει από τις 3 Αυγούστου για όσους δεν την έχουν εκδώσει

ΜΕΤΑΛΛΑ
20/06/2026 - 10:35

Η Ελλάδα επιστρέφει στον ευρωπαϊκό βιομηχανικό χάρτη: Οι κρίσιμες πρώτες ύλες και η γεωπολιτική ευκαιρία

Πολιτική
20/06/2026 - 10:15

Η Μιλένα υπενθυμίζει τα πεπραγμένα Μητσοτάκη και Τσίπρα για τους δανειολήπτες

Ειδήσεις
20/06/2026 - 10:00

New York Times: Στα 132 δισ. το κόστος του πολέμου για τους Αμερικανούς φορολογούμενους

Άλλοι Αρθρογράφοι
20/06/2026 - 09:33

Αναβολή για τη «Γαλάζια Πατρίδα»: Ελιγμός ή αλλαγή στρατηγικής

Ειδήσεις
20/06/2026 - 09:25

Η Μελόνι βάζει όρια στον αλαζόνα Τραμπ - Ο ρόλος του Πάπα

Ναυτιλία
20/06/2026 - 08:13

Οι θαλάσσιοι δρόμοι ωθούν την Ινδία πιο κοντά στις ΗΠΑ

Υγεία
19/06/2026 - 23:00

Είναι το καρπούζι όσο υγιεινό νομίζουμε;

Πολιτική
19/06/2026 - 22:30

Αντιδράσεις στο ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Σιακαντάρη περί «αυτοδιάλυσης»

Εμπορεύματα
19/06/2026 - 22:00

Οι αγορές βλέπουν άνοιγμα του Ορμούζ – Βουτιά $8 για το πετρέλαιο σε μία εβδομάδα

Πολιτική
19/06/2026 - 21:30

Η Διάσκεψη των Προέδρων γνωμοδότησε για τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου

Πολιτική
19/06/2026 - 21:00

Ζεσταίνουν μηχανές για την επόμενη εκλογική μάχη ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ