Μητσοτάκης στο 27o Capital Link: Η Ελλάδα γίνεται ολοένα πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum, τόνισε ότι η Ελλάδα συνεχίζει την οικονομική της πρόοδο και γίνεται ολοένα πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός, με ευκαιρίες σε τομείς όπως τουρισμός, υποδομές, logistics, αγροδιατροφή, ενέργεια, μεταποίηση, βιοεπιστήμες και τεχνολογία.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε την αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, καθώς και τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και των ισχυρών δεσμών με τις ΗΠΑ. Ανέφερε τις πρόσφατες συμφωνίες για LNG και υπεράκτιες γεωτρήσεις, ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού και οικονομικού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και εξέφρασε την αισιοδοξία του για μια επιτυχημένη χρονιά το 2026.

Το βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη στο 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum έχει ως εξής : «Κυρίες και Κύριοι, με χαρά απευθύνομαι σε όλους εσάς που συμμετέχετε στο 27ο Ετήσιο Capital Link Forum, ένα Συνέδριο που με τα χρόνια έχει αναδειχθεί σε σημαντική γέφυρα μεταξύ της Ελλάδας και της επενδυτικής κοινότητας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Καθώς το 2025 πλησιάζει στο τέλος του, θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικές από τις σκέψεις μου σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας μας και τις προοπτικές της για τη νέα χρονιά. Η Ελλάδα συνεχίζει την πρόοδό της, και γίνεται ένας ολοένα και πιο ελκυστικός επενδυτικός προορισμός.

Η χώρα μας προσφέρει ευκαιρίες υψηλής ανάπτυξης, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της αγοράς για όλες τις κατηγορίες ελληνικών περιουσιακών στοιχείων, προσφέρει υγιή δημοσιονομικά θεμελιώδη στοιχεία, σαφή γεωπολιτικό προσανατολισμό και, φυσικά, τον πολύ σημαντικό παράγοντα της πολιτικής σταθερότητας.

Υπάρχουν εξαιρετικές επενδυτικές ευκαιρίες σε πολλούς τομείς, από παραδοσιακούς, όπως ο τουρισμός, οι υποδομές,τα logistics και τα αγροδιατροφικά, έως νέους όπως η ενέργεια, η μεταποίηση, οι βιοεπιστήμες και, φυσικά, η τεχνολογία. Προσελκύουμε αυξανόμενους όγκους Άμεσων Ξένων Επενδύσεων – FDI, και Χρηματοοικονομικών Επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τη θεαματική στροφή της Ελλάδας από την κρίση στην ανάκαμψη και την αυξανόμενη ευημερία.

Οι στενοί μας δεσμοί με τις Ηνωμένες Πολιτείες ενισχύονται ολοένα και περισσότερο. Τον περασμένο μήνα, είχαμε την ευκαιρία να υπογράψουμε εκτεταμένες ενεργειακές συμφωνίες στην Αθήνα, σχετικά με τη διανομή αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ξεκινώντας από την Ελλάδα και συνεχίζοντας βόρεια, σε πολλές χώρες της περιοχής, μέχρι και την Ουκρανία, και υπεράκτιες γεωτρήσεις εξερεύνησης στο Ιόνιο Πέλαγος, ως συνεργασία ελληνικών και αμερικανικών εταιρειών ενέργειας.

Αυτές οι συμφωνίες ενισχύουν περαιτέρω τους ήδη ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μας και εδραιώνουν τη θέση της Ελλάδας ως βασικής ενεργειακής πύλης και οικονομικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν. Με βάση τα υγιή οικονομικά θεμελιώδη στοιχεία και την πολιτική σταθερότητα που έχουμε θεσπίσει κατά τη διάρκεια της διοίκησής μας, είμαι βέβαιος ότι το 2026 θα είναι μια ακόμη επιτυχημένη χρονιά, για την ελληνική οικονομία στο σύνολό της, για τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και φυσικά για τους διμερείς δεσμούς Ελλάδας-ΗΠΑ. Σας προσκαλώ όλους και τον καθένα από εσάς να γίνετε μέρος του success story της οικονομίας της Ελλάδας.»

Το 27ο Ετήσιο Capital Link Invest in Greece Forum με τίτλο "Building on Success: Unlocking Greece’s Investment Potential” πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, εξαιρετική συμμετοχή που ξεπέρασε τα 1.000 άτομα, και με την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής επιχειρηματικής και χρηματοοικονομικής κοινότητας, την Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, 2025, στην Νέα Υόρκη, σε συνεργασία με το New York Stock Exchange - NYSE, το Athens Exchange Group (ATHEX Group) και μεγάλες διεθνείς Τράπεζες & Οργανισμούς. Η «Goldman Sachs», η «Morgan Stanley» και η TEN Ltd(Tsakos Energy Navigation) ήταν οι Κύριοι Χορηγοί. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε Υπό την Αιγίδα του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στη Νέα Υόρκη.

Το φετινό Συνέδριο ήταν ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η Ελλάδα θεωρείται πλέον “success story” στο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και έχει κάνει μια δυναμική επιστροφή στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. Χάρη στις κυβερνητικές μεταρρυθμίσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης, η χώρα είναι πλήρως ανοιχτή στις επενδύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ένα ευρύ επενδυτικό πλαίσιο με στόχο περισσότερες διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές. Οι μεταρρυθμίσεις, οι προοπτικές ανάπτυξης (με ρυθμό ανάπτυξης πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ για έκτο συνεχόμενο έτος) και οι τελευταίες ενεργειακές και γεωπολιτικές αναβαθμίσεις για την ανάπτυξη είναι μεταξύ των παραγόντων που δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για την προσέλκυση νέων επενδυτών στη χώρα. Το Συνέδριο παρείχε μια ολοκληρωμένη επισκόπηση του οικονομικού και επενδυτικού τοπίου της χώρας, τονίζοντας τη στρατηγική της θέση, τις φιλικές προς τις επιχειρήσεις πολιτικές και τους τομείς που είναι ανοιχτοί για επενδύσεις.