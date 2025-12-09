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Νέο Wyndham Grand στο πολυτελές παραλίμνιο καταφύγιο Ουνταϊπούρ της Ινδίας
Επιχειρήσεις
13:16 - 09 Δεκ 2025

Νέο Wyndham Grand στο πολυτελές παραλίμνιο καταφύγιο Ουνταϊπούρ της Ινδίας

Reporter.gr Newsroom
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Η Wyndham Hotels & Resorts εγκαινίασε το Wyndham GrandUdaipur Fatehsagar Lake, σηματοδοτώντας την άφιξη ενός νέου ορόσημου στην καρδιά του Ρατζαστάν της Ινδίας. 

Το resort, που βρίσκεται στους πρόποδες της επιβλητικής οροσειράς Aravalli και εκτείνεται σε μια έκταση 26 στρεμμάτων λίγα μόλις λεπτά από τη λίμνη Fatehsagar, εντάσσεται στο επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο των 90 Wyndham Grand σε κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως και αποτελεί ιδανική επιλογή για γάμους, εκδηλώσεις και πολυτελείς διαμονές.

Για τον επίσημο εορτασμό των εγκαινίων, προσκλήθηκε μια ομάδα σημαντικών προσωπικοτήτων του κλάδου και τοπικών αξιωματούχων, γιορτάζοντας τη νέα αυτή προσθήκη στο «στέμμα» του Ουνταϊπούρ. Τις αφίξεις καλωσόρισανροδοπέταλα, το παραδοσιακό tika, το τελετουργικό σημάδι στο μέτωπο, και το pagdi, το χαρακτηριστικό τουρμπάνι που προσφέρεται ως ένδειξη τιμής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον αδιαμφισβήτητο τόνο του Ρατζαστάν. Καθώς το σούρουπο απλωνόταν πάνω από τα βουνά, οι εορτασμοί ζωντάνεψαν με τους ζωηρούς χορευτές Kachi Ghodi, τους παραδοσιακούς ήχους των οργάνων algoza και kamaycha και μια σειρά από liveγαστρονομικούς σταθμούς. Κάθε στιγμή ήταν και μια έντονη αποτύπωση της πλούσιας πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε τα εξής: «Τα εγκαίνια του Wyndham GrandUdaipur Fatehsagar Lake αποτελούν μια ξεχωριστή στιγμή για εμάς, καθώς φέρνουμε το κορυφαίο brand μας στην Ινδία. Αποτελεί απόδειξη της δύναμης των τοπικών μας συνεργασιών και δείχνει πόσο βαθιά αντηχούν τα brands μας σε προορισμούς που δεν προσφέρουν μόνο πλούσια κουλτούρα και θερμή φιλοξενία, αλλά και ουσιαστικές, βιωματικές εμπειρίες ταξιδιού. Με τα παλάτια και τις γαλήνιες λίμνες του Ουνταϊπούρ ως σκηνικό, το ξενοδοχείο αντικατοπτρίζει πλήρως την ταυτότητα του Wyndham Grand, εκλεπτυσμένες διαμονές που αποπνέουν αυθεντικότητα, σύνδεση και αβίαστη κομψότητα».

Ένα παραλίμνιο καταφύγιο στην καρδιά του Ουνταϊπούρ

Γνωστό εδώ και αιώνες ως η «Βενετία της Ανατολής», το Ουνταϊπούρ είναι ένας τόπος όπου συναντώνται οι λαμπερές λίμνες, τα ρομαντικά παλάτια και μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά. Με φόντο τα επιβλητικά βουνά, το WyndhamGrand Udaipur Fatehsagar Lake προσφέρει την καλύτερη θέα σε αυτόν τον ιστορικό προορισμό, τοποθετώντας τους επισκέπτες σε κοντινή απόσταση από σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος όπως ο περίτεχνος ναός Jagdish, ο δημιουργικός χώρος Shilpgram και το επιβλητικό City Palace που υψώνεται πάνω από τη λίμνη Pichola.

Στο εσωτερικό, το resort αποπνέει την αίσθηση μιας σύγχρονης προέκτασης της βασιλικής κληρονομιάς του Ουνταϊπούρ. Τα 140 δωμάτια και σουίτες συνδυάζουν σύγχρονη άνεση με παραδοσιακές λεπτομέρειες, όπως Gokhda sit-outs εμπνευσμένα από την αρχιτεκτονική των παλατιών, πολυτελή μπάνια από μάρμαρο και υδρομασάζ σε επιλεγμένες σουίτες. Η μελλοντική πτέρυγα Palace Wing θα προσθέσει 60 ακόμη δωμάτια, συνδυάζοντας τον κλασικό χαρακτήρα με υψηλού επιπέδου σχεδιασμό. Ως resort αυστηρά χορτοφαγικής κουζίνας, η γαστρονομία αποτελεί κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας, με τα Pyaala, Shakahari και O Sian να προσφέρουν προσεγμένα ινδικά και διεθνή πιάτα με φρέσκα, τοπικά υλικά.

Για όσους γιορτάζουν μια ξεχωριστή στιγμή, διοργανώνουν γάμο ή συγκεντρώνονται για δουλειά ή αναψυχή, το ξενοδοχείο προσφέρει μια σειρά από ευρύχωρους χώρους, από το μεγαλύτερο αμφιθέατρο του Ουνταϊπούρ μέχρι μια εντυπωσιακή αίθουσα χορού και τον ατέλειωτο κήπο Vintage Lawn που μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες επισκέπτες κάτω από τα αστέρια. Οι μέρες κυλούν ανάμεσα στην θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα, τις χαλαρωτικές τελετουργίες του κέντρου χαλάρωσης Zivaya Spa ή άλλες δραστηριότητες όπως τένις, μπάντμιντον, μπάσκετ, βόλεϊ και κρίκετ. Υπηρεσίες concierge, παιδική φροντίδα, προσωπικός butler και έξυπνες λεπτομέρειες όπως στούντιο για νύφες και σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων διασφαλίζουν μια εμπειρία πραγματικά αβίαστη από την αρχή μέχρι το τέλος, ένα αναβαθμισμένο καταφύγιο, διαμορφωμένο από τη μαγεία του ίδιου του Ουνταϊπούρ.

Ο κ. Chirag Maroo, ιδιοκτήτης του Wyndham GrandUdaipur, δήλωσε τα εξής: «Στόχος μας με το Wyndham GrandUdaipur Fatehsagar Lake ήταν να δημιουργήσουμε έναν χώρο βαθιά συνδεδεμένο με το πνεύμα του Ουνταϊπούρ. Έναν τόπο όπου τα πρωινά ξεκινούν δίπλα στη λίμνη, τα απογεύματα περνούν εξερευνώντας παλάτια και αγορές και τα βράδια αποπνέουν τη ζεστασιά της αυθεντικής φιλοξενίας του Ρατζαστάν. Από το εντυπωσιακό αμφιθέατρο μέχρι τα δωμάτια εμπνευσμένα από τα παλάτια και τις ήσυχες γωνιές σχεδιασμένες για περισυλλογή, κάθε λεπτομέρεια δημιουργήθηκε ώστε να προσφέρει στους ταξιδιώτες μια αίσθηση ανακάλυψης και απόδρασης».

Με το γαλήνιο περιβάλλον του και μια εμπειρία φιλοξενίας σχεδιασμένη με προσοχή, το Wyndham Grand UdaipurFatehsagar Lake προσκαλεί τους ταξιδιώτες να επιβραδύνουν, να επανασυνδεθούν και να βυθιστούν στη μαγεία της Πόλης των Λιμνών. Οι διαμονές ξεκινούν από 133 δολάρια, με δυνατότητα εξαργύρωσης δωρεάν διανυκτερεύσεων στις 30.000 πόντους Wyndham Rewards ανά διανυκτέρευση.

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