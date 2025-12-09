Νέο Wyndham Grand στο πολυτελές παραλίμνιο καταφύγιο Ουνταϊπούρ της Ινδίας

Το resort, που βρίσκεται στους πρόποδες της επιβλητικής οροσειράς Aravalli και εκτείνεται σε μια έκταση 26 στρεμμάτων λίγα μόλις λεπτά από τη λίμνη Fatehsagar, εντάσσεται στο επιλεγμένο χαρτοφυλάκιο των 90 Wyndham Grand σε κορυφαίους προορισμούς παγκοσμίως και αποτελεί ιδανική επιλογή για γάμους, εκδηλώσεις και πολυτελείς διαμονές.
Για τον επίσημο εορτασμό των εγκαινίων, προσκλήθηκε μια ομάδα σημαντικών προσωπικοτήτων του κλάδου και τοπικών αξιωματούχων, γιορτάζοντας τη νέα αυτή προσθήκη στο «στέμμα» του Ουνταϊπούρ. Τις αφίξεις καλωσόρισανροδοπέταλα, το παραδοσιακό tika, το τελετουργικό σημάδι στο μέτωπο, και το pagdi, το χαρακτηριστικό τουρμπάνι που προσφέρεται ως ένδειξη τιμής, δίνοντας από την πρώτη στιγμή τον αδιαμφισβήτητο τόνο του Ρατζαστάν. Καθώς το σούρουπο απλωνόταν πάνω από τα βουνά, οι εορτασμοί ζωντάνεψαν με τους ζωηρούς χορευτές Kachi Ghodi, τους παραδοσιακούς ήχους των οργάνων algoza και kamaych
Ο κ. Δημήτρης Μανίκης, Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής, Ευρασίας και Αφρικής, Wyndham Hotels & Reso
Ένα παραλίμνιο καταφύγιο στην καρδιά του Ουνταϊπούρ
Γνωστό εδώ και αιώνες ως η «Βενετία της Ανατολής», το Ουνταϊπούρ είναι ένας τόπος όπου συναντώνται οι λαμπερές λίμνες, τα ρομαντικά παλάτια και μια πλούσια καλλιτεχνική κληρονομιά. Με φόντο τα επιβλητικά βουνά, το WyndhamGrand Udaipur Fatehs
Στο εσωτερικό, το resort αποπνέει την αίσθηση μιας σύγχρονης προέκτασης της βασιλικής κληρονομιάς του Ουνταϊπούρ. Τα 140 δωμάτια και σουίτες συνδυάζουν σύγχρονη άνεση με παραδοσιακές λεπτομέρειες, όπως Gokhda sit-outs
Για όσους γιορτάζουν μια ξεχωριστή στιγμή, διοργανώνουν γάμο ή συγκεντρώνονται για δουλειά ή αναψυχή, το ξενοδοχείο προσφέρει μια σειρά από ευρύχωρους χώρους, από το μεγαλύτερο αμφιθέατρο του Ουνταϊπούρ μέχρι μια εντυπωσιακή αίθουσα χορού και τον ατέλειωτο κήπο Vintage Lawn που μπορεί να φιλοξενήσει χιλιάδες επισκέπτες κάτω από τα αστέρια. Οι μέρες κυλούν ανάμεσα στην θερμαινόμενη εξωτερική πισίνα, τις χαλαρωτικές τελετουργίες του κέντρου χαλάρωσης Zivaya Spa ή άλλες
Ο κ. Chirag Maroo, ιδιοκτήτης του Wyndham GrandUdaipur, δήλωσε τα εξής: «Στόχος μας με το Wyndham GrandUdaipur Fatehs
Με το γαλήνιο περιβάλλον του και μια εμπειρία φιλοξενίας σχεδιασμένη με προσοχή, το Wyndham Grand UdaipurFatehs