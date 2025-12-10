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Aktor: Υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές του ομολόγου €140 εκατ.
Επιχειρήσεις
16:20 - 10 Δεκ 2025

Aktor: Υπερκάλυψη πάνω από δύο φορές του ομολόγου €140 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Το ενδιαφέρον των επενδυτών έχει προσελκύσει το ομόλογο των 140 εκατ. ευρώ του ομίλου AKTOR, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει υπερκαλυφθεί έως τώρα πάνω από δύο φορές η δημόσια προσφορά και η ζήτηση πλησιάζει τις τρεις. 

Η δημόσια προσφορά για την έκδοση πενταετούς ομολόγου ύψους έως 140 εκατ. ευρώ ολοκληρώνεται αύριο 11 Δεκεμβρίου 2025. Το επιτόκιο έχει τοποθετηθεί στο εύρος 4,7% - 5,0%, με την τελική διαμόρφωση να καθορίζεται από τη διαδικασία του book-building.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της Aktor, το μεγαλύτερο τμήμα των περίπου 140 εκατ. ευρώ που επιδιώκει να αντλήσει ο όμιλος από την αγορά προορίζεται για την ενδυνάμωση του κατασκευαστικού σκέλους, την προώθηση μεγάλων έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και δραστηριοτήτων LNG, ενώ δεν αποκλείεται μέρος των κεφαλαίων να αξιοποιηθεί και για νέες εξαγορές.

Όπως αναφέρεται, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια, που μπορεί να φθάσουν έως τα 136,2 εκατ. ευρώ, θα διοχετευθούν στη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του ομίλου, είτε σε υφιστάμενα είτε σε νέα έργα υποδομών. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται έργα που υλοποιούνται μέσω συμβάσεων παραχώρησης ή ΣΔΙΤ, καθώς και επενδύσεις στους τομείς της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων, των έργων ΑΠΕ, μαζί με συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, της διαχείρισης εγκαταστάσεων και των βιομηχανικών δραστηριοτήτων του ομίλου.

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