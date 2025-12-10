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MEVACO: Σύμβαση για την παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Βόρεια Ελλάδα
Επιχειρήσεις
18:20 - 10 Δεκ 2025

MEVACO: Σύμβαση για την παραγωγή και προμήθεια σταθερών μεταλλικών βάσεων φωτοβολταϊκού Πάρκου στην Βόρεια Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «MEVACO ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «MEVACO A.E.» (εφεξής «Εταιρεία»), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α. και του άρθρου 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και της με αριθμό 25 (σημείο 6) Αποφάσεως της Διοικούσας επιτροπής Χρηματιστηριακών αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι συνήψε νέα σύμβαση για την κατασκευή-παραγωγή και προμήθεια μεταλλικών βάσεων Φωτοβολταικού πάρκου στη Βόρεια Ελλάδα, συνολικής εκτιμώμενης συμβατικής αξίας 6,5 εκ. Ευρώ περίπου. 

Με βάση το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα και το πλάνο ανάπτυξης και εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου, η παραγωγή και η παράδοση των ως άνω σταθερών μεταλλικών βάσεων στήριξης, αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της χρήσης 2026.

Με την υπογραφή της νέας σύμβασης, η MEVACO παραμένει ηγέτιδα επιχείρηση στην Ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών, και όχι μόνο, έχοντας εκτελέσει έργα συνολικής ισχύος άνω των 4,5 GWp (Gigawatt), τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες πάνω από 1 εκ. νοικοκυριών.

Η κατάρτιση της νέας σύμβασης επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την πολυσχιδή παραγωγική ικανότητα και ευελιξία του επιχειρηματικού μοντέλου της Εταιρείας, την αποδεδειγμένη μακρά εμπειρία, την υψηλή τεχνογνωσία, και την διαχρονική αξιοπιστία στην επιτυχή, αποτελεσματική και ταχύτατη εκτέλεση σημαντικών έργων στον τομέα των Φ/Β Πάρκων, τα οποία διακρίνονται για τις αυστηρές προδιαγραφές, τις υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις και τα καινοτόμα τεχνικά χαρακτηριστικά τους.

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