Χρηματιστήριο: «Χ» αγοραστών - πωλητών, με ράλι και πολυετή υψηλά συγκεκριμένων μετοχών

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O ΓΔ έκλεισε μεν πτωτικά για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση, ωστόσο, οι απώλειες της Τετάρτης (10/12) ήταν μηδαμινές και έτσι δεν χάθηκε η επαφή από τις 2.100 μονάδες.

Συγκεκριμένα, χάθηκαν μόλις 1,13 μονάδες ή -0,05% στις 2.088,61 μονάδες. Η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 163,59 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 15,77 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε πακέτα.

Τις απώλειες μάζεψαν συγκεκριμένες μετοχές που συνέχισαν τα ράλι τους. Για παράδειγμα, η ElvalHalcor με ένα εντυπωσιακό +7% άγγιξε υψηλό 18 ετών.

Τις εξαιρετικές της επιδόσεις επέκτεινε και η Credia με άνοδο +3%. Σε επίπεδα ρεκόρ συνέχισε και η Qualco, ενώ πολυετή υψηλά πέτυχαν ΑΒΑΞ και ΕΚΤΕΡ.

Ξεχώρισαν επίσης Profile, Intracom Holdings και Viohalco.

Η αναλυτική εικόνα της αγοράς ΕΔΩ

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Οι συναλλαγές σε πακέτα ΕΔΩ