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Η MTS Greece θα λάβει ενισχυμένη αναγνώριση από τον ΟΔΔΗΧ
Επιχειρήσεις
15:57 - 15 Δεκ 2025

Η MTS Greece θα λάβει ενισχυμένη αναγνώριση από τον ΟΔΔΗΧ

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Ο MTS Greece, ο ειδικός τόπος διαπραγμάτευσης ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου (ΟΔΕ) και μέρος του Ομίλου Euronext, θα λάβει ενισχυμένη αναγνώριση από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Στο πλαίσιο αυτού του ενισχυμένου πλαισίου, οι Βασικοί Διαπραγματευτές (Primary Dealers) στην αγορά κρατικών ομολόγων της Ελλάδας θα επωφεληθούν από νέα κίνητρα για να αυξήσουν τη δραστηριότητά τους στην πλατφόρμα MTS Greece, συμπληρώνοντας τις συναλλαγές στο κύριο σύστημα ΗΔΑΤ.

Η πρωτοβουλία αυτή έπεται της πρόσφατης εξαγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ) από την Euronext και αντιπροσωπεύει το επόμενο βήμα για την ενσωμάτωση και τον εκσυγχρονισμό της υποδομής της ελληνικής αγοράς εντός του ευρύτερου οικοσυστήματος των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών. Η MTS, κορυφαία ευρωπαϊκή ηλεκτρονική πλατφόρμα διαπραγμάτευσης τίτλων σταθερού εισοδήματος, παρέχει διαφανείς, αποτελεσματικές και ρυθμιζόμενες αγορές για κρατικά ομόλογα και άλλους τίτλους σταθερού εισοδήματος. Λειτουργώντας με πολλαπλές δικαιοδοσίες, η MTS υποστηρίζει τις συναλλαγές μεταξύ διαπραγματευτών (interdealer trading) και συμβάλλει σε βαθιές αγορές με ρευστότητα μέσω προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής εκτέλεσης και δεδομένων.

Ο Στεφάν Μπουζνά, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Euronext, δήλωσε: «Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε πιο στενά με τον ΟΔΔΗΧ και την MTS για να υποστηρίξουμε τη διαπραγμάτευση Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων μεταξύ χρηματοπιστωτικών οργανισμών σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής. Αυτή η πρωτοβουλία καταδεικνύει περαιτέρω τις δυνατότητες που δημιουργεί η συνένωση της Euronext και του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)».

Ο Δημήτρης Τσάκωνας, Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους της Ελλάδας (ΟΔΔΗΧ), επεσήμανε: «Η Euronext είναι ο διάδοχος του ΧΑ και ως μέρος του Ομίλου Euronext, η MTS Greece θα μας βοηθήσει να ενισχύσουμε τη δραστηριότητα και τη ηλεκτρονική ρευστότητα στην αγορά ελληνικών κρατικών ομολόγων προς όφελος όλων των εμπλεκομένων μερών».

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