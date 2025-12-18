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Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική
15:12 - 18 Δεκ 2025

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση νομίζει ότι θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η κοινωνία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Reporter.gr Newsroom
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«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας νομίζει ότι αν η ίδια δηλώνει «δεν ξέρω-δεν είδα-δεν άκουσα» για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα βυθιστεί σε αμνησία όλη η ελληνική κοινωνία», τονίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς.

«Ο κ. Μάκης Βορίδης ξέχασε ότι ήταν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και σήμερα προκλητικά δήλωσε: «Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ποια κενά υπήρξαν στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, που επέτρεψαν διασπάθιση χρήματος και καταβολή ενισχύσεων που δεν έπρεπε», σχολίασε ο κ. Τσουκαλάς αναφερόμενος στον πρώην υπουργό.

Και πρόσθεσε: «Ξεχνά τις υπογραφές του στις αυξήσεις των υπό κατανομή επιδοτούμενων βοσκοτόπων. Ξεχνά πως όταν ανέλαβε Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης παρέλαβε 352.000 επιδοτούμενους βοσκότοπους, με την απόφαση του το 2019 τους αύξησε σε 670.000 και με την απόφαση του 2020 τους εκτόξευσε σε 1.569.000 βοσκότοπους!».

«Φθηνοί συμψηφισμοί»

Σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ είπε:

«Όσο για τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, ας αφήσει τους φθηνούς συμψηφισμούς και ας βρει λίγα λόγια να σχολιάσει:

-με ποια ευκολία και άνεση υπουργοί της κυβέρνησης χαλάρωναν βλέποντας ποδόσφαιρο μετά την προεκλογική εκστρατεία των ευρωεκλογών στο σπίτι του κ. Μανώλη Ξυλούρη;

-πώς γίνεται η επιτελική κυβέρνηση που δεν άφηνε τίποτα …στην τύχη, να μην ξέρει τι γίνεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οι κατά καιρούς υπουργοί Επικρατείας να μην έχουν ενημερώσει τον κ. Μητσοτάκη για όσα φοβερά ”διαπίστωναν”;».

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