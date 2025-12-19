Ιβάν Σαββίδης: Δεν πουλάω το Open, αποκρούσαμε τα χτυπήματα και στο λιμάνι Θεσσαλονίκης

Μηνύματα για το μέλλον του OPEN, αλλά και της συνολικότερης επιχειρηματικής του παρουσίας στην Ελλάδα έστειλε ο Ιβάν Σαββίδης, μιλώντας σε εργαζόμενους του τηλεοπτικού σταθμού την Πέμπτη (18/12).

Ο Ιβάν Σαββίδης ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία σκέψη πώλησης ή αποχώρησής του από τον τηλεοπτικό σταθμό.

«Εμείς θα κινηθούμε ως ένα απολύτως ανεξάρτητο τηλεοπτικό κανάλι, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα δικαίως κατέκτησε το δικαίωμα να θεωρείται το πιο επαγγελματικό και το πιο περιζήτητο στον ενημερωτικό τομέα. Σήμερα, όποιος θέλει να λάβει σωστές και έγκυρες πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση στον κόσμο, στην Ελλάδα, στη γεωπολιτική, στην οικονομία, πατάει το κουμπί του OPEN», είπε.

Λιμάνι Θεσσαλονίκης και ΠΑΟΚ

Με την ευκαιρία, ο Ιβάν Σαββίδης πήρε θέση και για άλλα ζητήματα που τον αφορούν, όπως πχ το λιμάνι Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας πως δεν προτίθεται να φύγει από την Ελλάδα.

Έκανε λόγο για «προσπάθειες να επιβάλουν κάποιες άλλες απόψεις στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, αλλά αποδείξαμε ότι είμαστε ικανοί να αντιμετωπίζουμε χτυπήματα»,

Όσο για τις αναταράξεις και στον ΠΑΟΚ με την εμπλοκή Μητακίδη σχολίασε ότι «η προσπάθεια να υπάρξει προς τον ΠΑΟΚ μία αντιμετώπιση μειωτική είχε την ίδια κατάληξη».