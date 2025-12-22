Η THEON ολοκληρώνει το 2025 ως χρονιά στρατηγικής εξέλιξης

Η Theon International Plc (THEON) παρουσιάζει σήμερα (Δευτέρα, 22/12) την επισκόπηση της στρατηγικής, επιχειρησιακής και οικονομικής της προόδου για το 2025.

Παράλληλα, η THEON επαναφέρει την πρόβλεψη κερδοφορίας για τις χρήσεις 2025 και 2026, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με Δικαιώματα Προτίμησης (κατόπιν άρσης των σχετικών με την ΑΜΚ νομικών περιορισμών), και ανακοινώνει το ημερολόγιο για το Οικονομικό Έτος 2026. Επιβεβαιώνεται ότι η πρόβλεψη κερδοφορίας παραμένει αμετάβλητη, με κορυφαίο στην αγορά προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT περί του 25%.

Η THEON θα ανακοινώσει ιστορικά υψηλά έσοδα και κέρδη για το Οικονομικό Έτος 2025 και εισέρχεται στο 2026 με σημαντικά διευρυμένη και ενισχυμένη βάση: διευρυμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που υποστηρίζει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων και συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο περίπου €2,4 δισ., προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για το μεσοπρόθεσμο διάστημα. Η THEON ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους για τη στήριξή τους στην επίτευξη μιας τόσο σημαντικής χρονιάς για την εξέλιξή της.

Ορόσημα για το 2025

Νέες παραγγελίες κατά τη διάρκεια του έτους που ξεπέρασαν το τριπλάσιο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2025 , έναντι αρχικής πρόβλεψης περίπου στο διπλάσιο.

κατά τη διάρκεια του έτους που ξεπέρασαν το τριπλάσιο των προβλεπόμενων εσόδων για το 2025 , έναντι αρχικής πρόβλεψης περίπου στο διπλάσιο. Συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) περίπου €2,4 δισ. , υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη λήξη του 2024, παρά τη χρονιά-ρεκόρ στις παραδόσεις, προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για την πορεία των εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα.

(συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης) , υπερδιπλάσιο σε σχέση με τη λήξη του 2024, παρά τη χρονιά-ρεκόρ στις παραδόσεις, προσφέροντας υψηλή προβλεψιμότητα για την πορεία των εσόδων στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Τροποποίηση σύμβασης μεταξύ του OCCAR και της κοινοπραξίας THEON/Hensoldt τον Δεκέμβριο του 2025, που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης (NVGs) στην ιστορία ευρωπαϊκού κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ

THEON/Hensoldt τον Δεκέμβριο του 2025, που αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη ενιαία προμήθεια Συστημάτων Νυχτερινής Όρασης (NVGs) στην ιστορία ευρωπαϊκού κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ Διασφάλιση εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω επέκτασης της μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με την Exosens και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στη Harder Digital και την Exosens.

μέσω επέκτασης της μακροπρόθεσμης εμπορικής συμφωνίας με την Exosens και ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας στη Harder Digital και την Exosens. Εξασφάλιση σημαντικής παραγγελίας €25 εκατ. για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes – IIT) 3ης γενιάς από τη Harder Digital, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στην αυξημένη παραγωγική δυναμική της Harder και στην αναβαθμισμένη ποιότητα των προϊόντων της, ως αποτέλεσμα πρόσφατων στρατηγικών επενδύσεων

για Λυχνίες Ενίσχυσης Φωτός (Image Intensifier Tubes – IIT) 3ης γενιάς από τη Harder Digital, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη της αγοράς στην αυξημένη παραγωγική δυναμική της Harder και στην αναβαθμισμένη ποιότητα των προϊόντων της, ως αποτέλεσμα πρόσφατων στρατηγικών επενδύσεων Σειρά στρατηγικών επενδύσεων , εξαγορών και συνεργασιών, περιλαμβανομένης της απόκτησης ζωτικού μειοψηφικού πακέτου 9,8% στην Exosens, κίνηση που επιβεβαιώθηκε από ισχυρή εισροή παραγγελιών το δ’ τρίμηνο, προς δημιουργία μιας ισχυρής βάσης για την ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς για στρατιώτες.

, εξαγορών και συνεργασιών, περιλαμβανομένης της απόκτησης ζωτικού μειοψηφικού πακέτου 9,8% στην Exosens, κίνηση που επιβεβαιώθηκε από ισχυρή εισροή παραγγελιών το δ’ τρίμηνο, προς δημιουργία μιας ισχυρής βάσης για την ανάπτυξη συστημάτων επόμενης γενιάς για στρατιώτες. Ανακοίνωση έναρξης κατασκευής νέας μονάδας παραγωγής οπτρονικών συγκροτημάτων εγκατεστημένων σε επιχειρησιακές πλατφόρμες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα μετά την πρώτη παραγγελία του πρόσφατα ανεπτυγμένου σταθεροποιημένου οπτρονικού συστήματος επί οχημάτων από κορυφαίο κατασκευαστή θωρακισμένων οχημάτων.

οπτρονικών συγκροτημάτων εγκατεστημένων σε επιχειρησιακές πλατφόρμες, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα μετά την πρώτη παραγγελία του πρόσφατα ανεπτυγμένου σταθεροποιημένου οπτρονικού συστήματος επί οχημάτων από κορυφαίο κατασκευαστή θωρακισμένων οχημάτων. Επιτυχής ολοκλήρωση της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου με Δικαιώματα Προτίμησης ύψους €150 εκατ., ενισχύοντας τον ισολογισμό και μειώνοντας τον δανεισμό σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο για δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA <2,5x

με Δικαιώματα Προτίμησης ύψους €150 εκατ., ενισχύοντας τον ισολογισμό και μειώνοντας τον δανεισμό σε επίπεδα σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο για δείκτη καθαρού δανεισμού προς EBITDA <2,5x Επικύρωση προβλέψεων του Οικονομικού Έτους 2025 και του Οικονομικού Έτους 2026 , με πρόβλεψη αύξησης εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση για το 2026, εκ των οποίων το 20% οργανική.

, με πρόβλεψη αύξησης εσόδων κατά 30% σε ετήσια βάση για το 2026, εκ των οποίων το 20% οργανική. Η συνεισφορά εσόδων από τα νέα ψηφιακά προϊόντα αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε ετήσια βάση στο Οικονομικό Έτος 2026 και να φτάσει περίπου στο 25% με την ενσωμάτωση της Kappa, ενώ τα νέα προϊόντα που έχουν παρουσιαστεί έως σήμερα αυξάνουν σημαντικά το συνολικό χαρτοφυλάκιο της THEON.

αναμένεται να υπερδιπλασιαστεί σε ετήσια βάση στο Οικονομικό Έτος 2026 και να φτάσει με την ενσωμάτωση της Kappa, ενώ τα νέα προϊόντα που έχουν παρουσιαστεί έως σήμερα αυξάνουν σημαντικά το συνολικό χαρτοφυλάκιο της THEON. Είσοδος στο 2026 με ισχυρή δυναμική: οι συνθήκες της αγοράς υποστηρίζουν αυξημένα επίπεδα ζήτησης και τη μετάβαση σε μακροπρόθεσμες συμφωνίες-πλαίσιο· σημαντική συνεισφορά από το χαρτοφυλάκιο νέων προϊόντων και επιδίωξη οργανικής ανάπτυξης πάνω από τα προβλεπόμενα ποσοστά ανάπτυξης του κλάδου (15%), ενισχυόμενα περαιτέρω από εξαγορές και συγχωνεύσεις, όλα αυτά διαμορφώνουν θετικές προοπτικές για το μέλλον.

Ο Κρίστιαν Χατζημηνάς, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της THEON, δήλωσε: «Το 2025 αποτέλεσε μια χρονιά σημαντικών εξελίξεων για τη THEON. Παρά το γεγονός ότι είμαστε εισηγμένοι στο χρηματιστήριο Euronext του Άμστερνταμ λιγότερο από δύο χρόνια, έχουμε οικοδομήσει φήμη για την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε και να υπερβαίνουμε τις προσδοκίες, συνεχίζοντας τη φιλόδοξη αναπτυξιακή μας πορεία. Έχουμε εδραιώσει μια σταθερή και ισχυρή θέση για τα επόμενα χρόνια, ώστε να υλοποιήσουμε το Όραμα και τη Στρατηγική THEON NEXT, που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κεφαλαιαγορών. Επιδεικνύουμε αποφασιστικότητα και ανατρεπτική δυναμική, εστιάζοντας στη δημιουργία ενός κορυφαίου διεθνούς ομίλου που προσφέρει προηγμένα συστήματα για τον στρατιώτη της νέας γενιάς.