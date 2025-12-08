Τραμπ: Δωρεάν η είσοδος στα εθνικά πάρκα για τους Αμερικανούς στα γενέθλια του

Η Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων (NPS) ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούν να επισκεφθούν χωρίς χρέωση τα εθνικά πάρκα των ΗΠΑ στις 14 Ιουνίου 2026, ημέρα των γενεθλίων του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η οποία συμπίπτει φέτος με τη Γιορτή της Σημαίας.

Ωστόσο, δύο παραδοσιακές ημέρες δωρεάν εισόδου που τιμούν τον αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα των Αφροαμερικανών δεν θα περιλαμβάνονται πλέον στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα οι επισκέπτες να πρέπει να πληρώσουν κανονικό εισιτήριο εκείνες τις ημέρες.

Το υπουργείο Εσωτερικών παρουσίασε το νέο πρόγραμμα ως «πατριωτικό», περιλαμβάνοντας δωρεάν είσοδο επίσης για την Ημέρα των Προέδρων (16 Φεβρουαρίου), την Ημέρα Μνήμης των πεσόντων στρατιωτών (5 Μαΐου), το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου, την Ημέρα του Συντάγματος (17 Σεπτεμβρίου) και την Ημέρα των Βετεράνων (11 Νοεμβρίου). Στην αντίπερα όχθη, λείπουν η Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (19 Ιανουαρίου) και η 19η Ιουνίου, επέτειος της κατάργησης της δουλείας.

Η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις. Η Δημοκρατική γερουσιάστρια Κάθριν Κορτέζ Μάστο σχολίασε στην πλατφόρμα Χ ότι «ο πρόεδρος δεν πρόσθεσε απλώς τα γενέθλιά του στη λίστα, αλλά καταργεί δύο αργίες που τιμούν τον αγώνα των Αφροαμερικανών για πολιτικά δικαιώματα και ελευθερία. Η χώρα μας αξίζει κάτι καλύτερο».

Επιπλέον, από το 2026 οι δωρεάν επισκέψεις θα περιοριστούν αποκλειστικά σε Αμερικανούς πολίτες και μόνιμους κατοίκους των ΗΠΑ. Οι ξένοι επισκέπτες και μη μόνιμοι κάτοικοι θα πρέπει να πληρώσουν κανονικό εισιτήριο, ενώ το ετήσιο πάσο για τους ξένους θα αυξηθεί στα 250 δολάρια, σε σύγκριση με τα 80 δολάρια για τους Αμερικανούς πολίτες.

Φέτος, τα γενέθλια του Τραμπ συνέπεσαν με τη 250η επέτειο από την ίδρυση του αμερικανικού στρατού, γεγονός που σηματοδοτήθηκε με μια ασυνήθιστη στρατιωτική παρέλαση στην Ουάσινγκτον. Οι αλλαγές για το 2026 αναμένεται να προκαλέσουν νέες συζητήσεις γύρω από τις προτεραιότητες και τη συμβολική σημασία των ημερών δωρεάν εισόδου στα εθνικά πάρκα.