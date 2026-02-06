Ταραχώδης συνεδρίαση στο ΧΑ - Διασώθηκαν τα εβδομαδιαία κέρδη
17:54 - 06 Φεβ 2026

Ταραχώδης συνεδρίαση στο ΧΑ - Διασώθηκαν τα εβδομαδιαία κέρδη

Reporter.gr Newsroom
Έντονα σκαμπανεβάσματα είχε η συνεδρίαση της Παρασκευής (6/2) στο ΧΑ με τον ΓΔ να πέφτει ακόμα και στις  2309 μονάδες -2,4%, αλλά τελικά να κλείνει στις 2362 -0,17% και να κρατά το θετικό πρόσημο σε επίπεδο εβδομάδας.

Το τελικό κλείσιμο του ΓΔ στις 2362 -0,17% οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ενδοσυνεδριακό γύρισμα των τραπεζών (ΔΤΡ +1,2% από το -2,1%) που κράτησε την αγορά σε λογικά επίπεδα και ένα σημαντικό μέρος των εβδομαδιαίων κερδών.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί ανακοίνωση από τη μεριά της Metlen για μείωση στα προσδοκώμενα ebitda του 2025. Στην ίδια ανακοίνωση βέβαια η εταιρία επιβεβαίωσε το μεσοπρόθεσμο guidance 2028 για ebitda 2 δισ. Σε κάθε περίπτωση η Morgan Stanley δεν αλλάζει view απέναντι στην μετοχή (σύσταση αγοράς και τιμή στόχο στα 64 ευρώ) περιμένοντας βέβαια την οριστικοποίηση στα τέλη Μαρτίου.

Όπως ήταν φυσικό η παραπάνω εξέλιξη έπληξε την αγορά με τον ΓΔ την ώρα της ανακοίνωσης να καταγράφει θετικές τιμές (υψηλό ΓΔ 2368 +0,1%), με την ψυχολογία των επενδυτών να επιδεινώνεται άμεσα και να περιορίζει σημαντικά τα εβδομαδιαία κέρδη (ΓΔ +2% στην εβδομάδα).

Από τις μετοχές του FTSE σε άνοδο οι 14 κινήθηκαν ανοδικά με την ΕΕΕ +1,7% , ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,5%, ΕΛΧΑ +3,7%, ΜΟΗ +1,3% και στις τράπεζες BOCHGR +2,5%, ΑΛΦΑ +2,3%, ΠΕΙΡ +1,9%, ενώ απώλειες είχαμε σε ΒΙΟ -2,9%, ΟΠΑΠ -1,1%, CENER -1,7%.

Υποχώρηση και στους δείκτες χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης με τον FTSEM -0,8% ο οποίος μάλιστα γύρισε αρνητικός από την αρχή του χρόνου (FTSEM +0,3%) όπως και ο δείκτης της μικρής κεφαλαιοποίησης ATHEX_SCI -0,3% και συνολικά -0,9% μέσα στο 2026,διευρύνοντας την υποαπόδοση της χαμηλότερης κεφαλαιοποίησης έναντι της υψηλής.

Διασώθηκαν η ΛΑΒΙ +1,4%, ΦΡΛΚ +1%, ΤΡΕΣΤΑΤΕ +1% και από την μικρή η REALCONS +3,3% και ΜΠΡΙΚ +1% ενώ απώλειες είχαμε σε όλο το φάσμα του ταμπλό με ΑΔΜΗΕ -2,3% εν μέσω διαδικασιών ΑΜΚ που μάλλον θα πάρουν τον χρόνο τους, ΑΛΜΥ -3%, BYLOT -1,6%, ΙΝΤΚΑ -2,1%, ΠΡΟΦ -3% αλλά και ΔΟΜΙΚ -3,1%, ΥΚΝΟΤ -2,5%, QLCO -3% .

Στο πλαίσιο των μαζικών εντολών πώλησης έπεσε σε δεύτερη μοίρα και η εκ νέου θετική έκθεση της Jefferies για το ελληνικό χρηματιστήριο θεωρώντας το ως το καλύτερο μετοχικό story στην Ευρώπη έχοντας πάντως και ο συγκεκριμένος οίκος τους ενδοιασμούς του σχετικά με την προσδοκώμενη αναβάθμιση και τις (εκ)ροές κεφαλαίων.

Σε τεχνικό επίπεδο η ισχυρή πτώση από τα υψηλά της εβδομάδας (ΓΔ υψηλό 2407 μονάδες) δεν διαταράσσει την ανοδικότητα όσο ο ΓΔ παραμένει υψηλότερα των 2275 μονάδων, πάντα σε συνάρτηση και με την πορεία των ξένων αγορών που βρίσκονται σε φάση κατοχύρωσης κερδών από τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά τους.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 18:45
ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274
