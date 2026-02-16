ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΓΣΕΒΕΕ: Τα ολιγοπώλια κυριαρχούν στην αγορά – Ζητούνται έλεγχοι και σταθερό φορολογικό πλαίσιο
Επιχειρήσεις
13:09 - 16 Φεβ 2026

ΓΣΕΒΕΕ: Τα ολιγοπώλια κυριαρχούν στην αγορά – Ζητούνται έλεγχοι και σταθερό φορολογικό πλαίσιο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στην εκδήλωση για τα «Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2026» παρέστη, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στον συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου Λακωνίας, στο Γύθειο, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), κ. Γιώργος Καββαθάς.

Η εκδήλωση «Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2026», αποτελεί θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί στα επιχειρηματικά και κοινωνικά δρώμενα της Λακωνίας, καθώς δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει και να στηρίξει επιχειρήσεις που υπηρετούν τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στο επιχειρείν και την πρόοδο, προβάλλοντας καλές πρακτικές, καινοτόμες ιδέες και παραδείγματα επιχειρηματικότητας που συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, στην ομιλία του επεσήμανε την ανάγκη για διάχυση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, στο σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου από τον οποίο να μην αποκλειστεί κανείς.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και ζήτησε, για μια ακόμη φορά από την Πολιτεία, να πάρει μέτρα για να μειωθούν οι ανισότητες και να παραδειγματιστεί από τον διάλογο που ανέπτυξαν οι κοινωνικοί εταίροι από μηδενική βάση και κατέληξαν στη σημαντική συμφωνία για τον καθορισμό της Συλλογικής Συμβάσης Εργασίας. Επεσήμανε επίσης τα ολιγοπώλια που κυριαρχούν στην αγορά και στην ανάγκη ελέγχων αλλά και στην απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου για ένα ασφαλές φορολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και να παράγουν πλούτο για την κοινωνία και τους πολίτες.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λακωνίας, κ. Ιωάννη Παναρίτη, για την σημαντική και πολύπλευρη συνεργασία που έχει αναπτύξει με την ΓΣΕΒΕΕ και ευχήθηκε στην συνέχεια της εποικοδομητικής αυτής συνεργασίας.

Από την ΓΣΕΒΕΕ παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκτός του προέδρου κ. Γιώργου Καββαθά, ο Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ, κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς και το μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καπερώνης.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, θεσμικούς φορείς και πολίτες, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην προσπάθεια, τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Λακωνίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η κοπή τις πίττας του Επιμελητηρίου Λακωνίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια - Nέες θέσεις εργασίας και μείωση των ανισοτήτων
Πολιτική

Θεοδωρικάκος: Με τον Αναπτυξιακό Νόμο στηρίζουμε την ελληνική περιφέρεια - Nέες θέσεις εργασίας και μείωση των ανισοτήτων

ΚΕΦΙΜ: Η ισότητα στον γάμο ως θεσμική υποχρέωση του κράτους δικαίου
Πολιτική

ΚΕΦΙΜ: Η ισότητα στον γάμο ως θεσμική υποχρέωση του κράτους δικαίου

Συρίγος: Η χώρα μπορεί να καταστεί εξαγωγέας υδρογονανθράκων
Πολιτική

Συρίγος: Η χώρα μπορεί να καταστεί εξαγωγέας υδρογονανθράκων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά «εκτός» της ενεργειακής υποστήριξης
Επιχειρήσεις

ΓΣΕΒΕΕ: Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μένουν ουσιαστικά «εκτός» της ενεργειακής υποστήριξης

ΓΣΕΒΕΕ υπέρ ταξιτζήδων: Ζητεί αναστολή της υποχρεωτικότητας της ταξινόμησης ηλεκτρικών ΤΑΞΙ
Επιχειρήσεις

ΓΣΕΒΕΕ υπέρ ταξιτζήδων: Ζητεί αναστολή της υποχρεωτικότητας της ταξινόμησης ηλεκτρικών ΤΑΞΙ

ΓΣΕΒΕΕ: Οι πέντε προτάσεις της για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Οικονομία

ΓΣΕΒΕΕ: Οι πέντε προτάσεις της για τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Μεσανατολική Κρίση: Ηχηρά καμπανάκια για «φρένο» στο ΑΕΠ
Οικονομία

Μεσανατολική Κρίση: Ηχηρά καμπανάκια για «φρένο» στο ΑΕΠ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:00

Reuters: Γιατί η Κούβα δεν θα γίνει «Βενεζουέλα 2.0» παρά την πίεση Τραμπ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/05/2026 - 17:20

Ανησυχία για νέα άνοδο στα καύσιμα – Σενάρια για βενζίνη έως €2,5

Υγεία
23/05/2026 - 17:00

Πανελλήνιες και διατροφή: τι πρέπει να τρώνε οι έφηβοι για καλύτερη συγκέντρωση και απόδοση

Ειδήσεις
23/05/2026 - 16:39

Μπακογιάννης για Γιωτόπουλο: «Δεν αντέχω να ζω σε μια κοινωνία χωρίς Δικαιοσύνη»

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 15:00

SpaceX: Επιτυχής εκτόξευση του νέου Starship μετά από μήνες δοκιμών και αναβολών

Ειδήσεις
23/05/2026 - 14:00

Fed: Ο Γουόρς ετοιμάζει «επανάσταση» στον πυρήνα του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος

Οικονομία
23/05/2026 - 13:32

Στουρνάρας: Στο τραπέζι νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ αν παραμείνουν οι πληθωριστικές πιέσεις

Ναυτιλία
23/05/2026 - 13:15

Η κρίση στο Ορμούζ «φουλάρει» τον Παναμα

Πολιτική
23/05/2026 - 13:11

Μπρα ντε φερ Αθήνας – Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας: Στο μικροσκόπιο η επίμαχη τροπολογία για τη Δικαιοσύνη

Πολιτική
23/05/2026 - 12:37

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση να ζητήσει συγγνώμη από τον Ανδρουλάκη για τις παρακολουθήσεις

Οικονομία
23/05/2026 - 12:00

Ασφαλιστική αγορά: Μικρή σε μέγεθος, κρίσιμη για την ανθεκτικότητα της οικονομίας

ΕΜΠΟΡΙΟ
23/05/2026 - 11:30

ΕΣΑ: Προειδοποίηση για λουκέτα λόγω των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά

Ειδήσεις
23/05/2026 - 11:14

Αιματηρό επεισόδιο στον Πειραιά: Ένοπλος καταζητούμενος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών

Πολιτική
23/05/2026 - 11:00

Καρυστιανού: Στελέχη του Κινήματος είναι μόνο όσα πρόσωπα ανακοινωθούν επίσημα

Επιχειρήσεις
23/05/2026 - 10:37

Coffee Island: Επενδύσεις €6 εκατ. με αιχμή το άνοιγμα σε νέες αγορές

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
23/05/2026 - 10:26

ΔΑΑ: Θερινή «γέφυρα» με το Τέξας – Νέο δρομολόγιο από την American Airlines

Οικονομία
23/05/2026 - 10:15

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις

Ειδήσεις
23/05/2026 - 10:03

ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε συμφωνία για τερματισμό του πολέμου – Ποια «αγκάθια» παραμένουν

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ