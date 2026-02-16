ΓΣΕΒΕΕ: Τα ολιγοπώλια κυριαρχούν στην αγορά – Ζητούνται έλεγχοι και σταθερό φορολογικό πλαίσιο

Στην εκδήλωση για τα «Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2026» παρέστη, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, στον συνεδριακό χώρο του Επιμελητηρίου Λακωνίας, στο Γύθειο, ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ), κ. Γιώργος Καββαθάς.

Η εκδήλωση «Βραβεία Επιχειρηματικότητας 2026», αποτελεί θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί στα επιχειρηματικά και κοινωνικά δρώμενα της Λακωνίας, καθώς δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει και να στηρίξει επιχειρήσεις που υπηρετούν τη διαχρονική σχέση ανάμεσα στο επιχειρείν και την πρόοδο, προβάλλοντας καλές πρακτικές, καινοτόμες ιδέες και παραδείγματα επιχειρηματικότητας που συμβάλλουν ουσιαστικά στην τοπική ανάπτυξη.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, στην ομιλία του επεσήμανε την ανάγκη για διάχυση της ανάπτυξης της οικονομίας της χώρας, στο σύνολο των πολιτών και των επιχειρήσεων, καθώς και ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου από τον οποίο να μην αποκλειστεί κανείς.

Αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και ζήτησε, για μια ακόμη φορά από την Πολιτεία, να πάρει μέτρα για να μειωθούν οι ανισότητες και να παραδειγματιστεί από τον διάλογο που ανέπτυξαν οι κοινωνικοί εταίροι από μηδενική βάση και κατέληξαν στη σημαντική συμφωνία για τον καθορισμό της Συλλογικής Συμβάσης Εργασίας. Επεσήμανε επίσης τα ολιγοπώλια που κυριαρχούν στην αγορά και στην ανάγκη ελέγχων αλλά και στην απαίτηση του επιχειρηματικού κόσμου για ένα ασφαλές φορολογικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις θα μπορέσουν να αναπτυχθούν και να παράγουν πλούτο για την κοινωνία και τους πολίτες.

Τέλος, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Λακωνίας, κ. Ιωάννη Παναρίτη, για την σημαντική και πολύπλευρη συνεργασία που έχει αναπτύξει με την ΓΣΕΒΕΕ και ευχήθηκε στην συνέχεια της εποικοδομητικής αυτής συνεργασίας.

Από την ΓΣΕΒΕΕ παρόντες στην εκδήλωση ήταν εκτός του προέδρου κ. Γιώργου Καββαθά, ο Γενικός Γραμματέας ΓΣΕΒΕΕ, κ. Σωτήρης Κοτσαμπάς και το μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΒΕΕ κ. Γιώργος Καπερώνης.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, θεσμικούς φορείς και πολίτες, σε μια βραδιά αφιερωμένη στην προσπάθεια, τη δημιουργικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων της Λακωνίας. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και η κοπή τις πίττας του Επιμελητηρίου Λακωνίας.