EUROCERT: «Κλειδί» ανάπτυξης η πιστοποίηση – Οι στόχοι για το 2026
Επιχειρήσεις
13:25 - 25 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Η EUROCERT παρουσίασε την ανασκόπηση του 2025 και τους στρατηγικούς στόχους για το 2026 στην εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, επισημαίνοντας την ανάπτυξη και τις επιτυχίες της εταιρείας στους τομείς των επιθεωρήσεων, ποιοτικών ελέγχων και πιστοποιήσεων, ενώ η διοίκηση τόνισε τη δέσμευση για βελτίωση υπηρεσιών, καινοτομία και διεθνή επέκταση.

Πιο αναλυτικά, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έγινε μία συνοπτική ανασκόπηση των πεπραγμένων της EUROCERT για το 2025, και οι βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι και οι στρατηγικές κατευθύνσεις για το 2026 παρουσιάστηκαν από τη EUROCERT, στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας της για το 2026.

Όπως αναφέρθηκε, η προηγούμενη χρονιά χαρακτηρίστηκε από έντονη δραστηριότητα και σημαντικές επιτυχίες, με την υλοποίηση έργων και συνεργασιών στους τομείς των επιθεωρήσεων, των ποιοτικών ελέγχων και των πιστοποιήσεων, ενισχύοντας περαιτέρω τη δυναμική αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, απηύθυνε χαιρετισμό ο Πρόεδρος της EUROCERT κ. Γιώργος Μπρισκόλας, ο οποίος ευχήθηκε καλή και δημιουργική χρονιά, επισημαίνοντας, την σημασία της πιστοποίησης ως θεμελιώδους παράγοντα ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης στις αγορές, ενώ παράλληλα αναφέρθηκε και στην ιδιαίτερα ανοδική πορεία της εταιρείας, πλησιάζοντας το ορόσημο της συμπλήρωσης 30 χρόνων από την ίδρυσή της.

Επίσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EUROCERT και παράλληλα επικεφαλής της EUROCERT TESTING, κ. Τάσος Μπρισκόλας, αναφέρθηκε στη συνεχή προσπάθεια του Ομίλου της EUROCERT για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών του, την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, καθώς και την περαιτέρω επέκταση σε διεθνή κλίμακα.

Όπως τονίστηκε, με σταθερό προσανατολισμό στην ποιότητα και τη συνεχή εξέλιξη, η EUROCERT συνεχίζει δυναμικά την παρουσία της στον τομέα της πιστοποίησης, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς, αναφέρει η διοίκηση.

