Wine Dialogues: Ένα γαστρονομικό ταξίδι που αναδεικνύει τη σχέση Ελλάδας - Γαλλίας μέσα από τη γεύση

Tα πολυκαταστήματα attica, παρουσιάζουν το activation Wine Dialogues, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Γαλλικής Γαστρονομίας “Merci Chef!”. Από 2 έως 7 Μαρτίου, οι επισκέπτες του attica City Link θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα τρία signature wine pairings που έχουν δημιουργηθεί και είναι διαθέσιμα στο Le Cassis Café Wine Bar (4ος όροφος) και στο The Upper House (6ος όροφος), τα οποία αναδεικνύουν τον γαστρονομικό διάλογο γαλλικών ποικιλιών με το ελληνικό terroir μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας. Την επιμέλεια των pairings υπογράφουν η sommelier Σοφία Τσίκου και η σεφ MOF τυροκομίας Laëtitia Gaborit, συνδυάζοντας τεχνογνωσία και γαστρονομική δημιουργικότητα.

Το γαστρονομικό activation ξεκίνησε τη Δευτέρα 2 Μαρτίου με ένα exclusive after‑hours tasting event στο Le Cassis Café Wine Bar, όπου τα attica και η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα υποδέχθηκαν εκπροσώπους των ΜΜΕ και wine lovers. Οι οινοπαραγωγοί Αλέξανδρος Τσάλκος (Οινογένεσις), Στέλλα Σκούρα (Κτήμα Σκούρα) και Μαρία Μαλτέζου (Στροφιλιά) παρουσίασαν τα κρασιά τους, ενώ η MOF τυροκομίας Laëtitia Gaborit αναφέρθηκε στα χαρακτηριστικά των γαλλικών τυριών που επιλέχθηκαν. Στη συνέχεια, ακολούθησε βιωματική δοκιμή των pairings και μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις γαλλικές ποικιλίες και τη σχέση τους με το ελληνικό terroir.

Τα 3 signature wine pairings του “Wine Dialogues” αποτελούνται από: Το Φεγγίτες, του οινοποιείου Οινογένεσις, ένα ερυθρό χαρμάνι από Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc και Merlot, που ξεχωρίζει για τη δομή, το βάθος και την αρωματική του πολυπλοκότητα, βρίσκοντας ιδανικό ταίρι στο Ossau-Iraty, του οποίου η βουτυράτη υφή και η διακριτική γλυκύτητα εξισορροπούν αρμονικά τις τανίνες του κρασιού. Το Portes από το Κτήμα Σκούρα, ένα 100% Merlot με βελούδινη αίσθηση και ώριμα φρουτώδη στοιχεία, συνοδεύεται εξαιρετικά από το Comté 24 mois, που προσθέτει πλούτο και ελαφρώς καραμελωμένες νότες στο γευστικό σύνολο. Τέλος, το Σπάνιες Γαίες του οινοποιείου Στροφιλιά, ένα φρέσκο και ζωηρό Sauvignon Blanc με έντονη οξύτητα και αρωματική καθαρότητα, αναδεικνύεται μέσα από τον συνδυασμό του με το Saint Maure de Touraine, του οποίου η κρεμώδης υφή και τα φίνα γήινα στοιχεία συμπληρώνουν ιδανικά τον χαρακτήρα του.

Η Εβδομάδα Γαλλικής Γαστρονομίας “Merci Chef!”, που συνδιοργανώνουν η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, αποτελεί μια πλατφόρμα πολιτιστικής ανταλλαγής που αναδεικνύει τη διαχρονική σχέση Ελλάδας και Γαλλίας μέσα από το κρασί, τη γαστρονομία και την τέχνη της φιλοξενίας. Κάθε χρόνο εξελίσσεται, προτείνοντας νέες εμπειρίες που συνδέουν δύο γαστρονομικές κουλτούρες με κοινό σημείο αναφοράς την τέχνη του terroir.

Τα πολυκαταστήματα attica ευχαριστούν θερμά για τη συνεργασία: Τη Σοφία Τσίκου (sommelier), την Κάβα Νέκταρ, το Nora’s deli, το Οινοποιείο Οινογένεσις, το Κτήμα Σκούρα και το Οινοποιείο Στροφιλιά για τη συμβολή τους στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και υψηλής ποιότητας γαστρονομικής εμπειρίας.