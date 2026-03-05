Κατς: Σχεδιασμένη από το Νοέμβριο η δολοφονία Χαμενεΐ

Το Ισραήλ είχε αποφασίσει ήδη από το Νοέμβριο να προχωρήσει στην εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σχεδιάζοντας την υλοποίηση της επιχείρησης περίπου έξι μήνες αργότερα, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη (5/3) ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς.

Το χρονικό της απόφασης

Όπως ανέφερε ο Ίσραελ Κατς στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η απόφαση για την εξόντωση του Χαμενεΐ ελήφθη σε κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και περιορισμένου αριθμού αξιωματούχων. Σε εκείνη τη συνάντηση τέθηκε ως βασικός στόχος η εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ενώ αρχικά η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2026.

Ωστόσο, το σχέδιο κοινοποιήθηκε αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά επισπεύστηκε γύρω στον Ιανουάριο, μετά την εκδήλωση μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Κατς, το Ισραήλ ανησυχούσε ότι η πίεση που δέχονταν οι θρησκευτικοί ηγέτες της χώρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι βασικοί στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης για το ίδιο είναι η εξάλειψη της απειλής που θεωρεί ότι προέρχεται από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και από το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και η πρόκληση πολιτικής αλλαγής στο ιρανικό καθεστώς.

Παρά τα ισχυρά πλήγματα που έχει δεχθεί η ηγετική δομή της χώρας, οι ιρανικές αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει καμία ένδειξη πρόθεσης να εγκαταλείψουν την εξουσία.