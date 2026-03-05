ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κατς: Σχεδιασμένη από το Νοέμβριο η δολοφονία Χαμενεΐ
Ειδήσεις
22:40 - 05 Μαρ 2026

Κατς: Σχεδιασμένη από το Νοέμβριο η δολοφονία Χαμενεΐ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το Ισραήλ είχε αποφασίσει ήδη από το Νοέμβριο να προχωρήσει στην εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σχεδιάζοντας την υλοποίηση της επιχείρησης περίπου έξι μήνες αργότερα, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Πέμπτη (5/3) ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς.

Το χρονικό της απόφασης

Όπως ανέφερε ο Ίσραελ Κατς στο ισραηλινό τηλεοπτικό δίκτυο N12, η απόφαση για την εξόντωση του Χαμενεΐ ελήφθη σε κλειστή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο, με τη συμμετοχή του πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου και περιορισμένου αριθμού αξιωματούχων. Σε εκείνη τη συνάντηση τέθηκε ως βασικός στόχος η εξόντωση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ενώ αρχικά η επιχείρηση είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στα μέσα του 2026.

Ωστόσο, το σχέδιο κοινοποιήθηκε αργότερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τελικά επισπεύστηκε γύρω στον Ιανουάριο, μετά την εκδήλωση μαζικών διαδηλώσεων στο Ιράν. Σύμφωνα με τον Κατς, το Ισραήλ ανησυχούσε ότι η πίεση που δέχονταν οι θρησκευτικοί ηγέτες της χώρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ, αλλά και αμερικανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι βασικοί στόχοι της στρατιωτικής επιχείρησης για το ίδιο είναι η εξάλειψη της απειλής που θεωρεί ότι προέρχεται από το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και από το πρόγραμμα ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων, καθώς και η πρόκληση πολιτικής αλλαγής στο ιρανικό καθεστώς.

Παρά τα ισχυρά πλήγματα που έχει δεχθεί η ηγετική δομή της χώρας, οι ιρανικές αρχές μέχρι στιγμής δεν έχουν δείξει καμία ένδειξη πρόθεσης να εγκαταλείψουν την εξουσία.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Παπασταύρου για ενεργειακές συμφωνίες: Στόχος η Ελλάδα να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου για ενεργειακές συμφωνίες: Στόχος η Ελλάδα να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου

Ισλανδία: Το φθινόπωρο το δημοψήφισμα για την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ
Ειδήσεις

Ισλανδία: Το φθινόπωρο το δημοψήφισμα για την επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων ένταξης στην ΕΕ

Δένδιας: Επικοινώνησε με το Βούλγαρο ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή
Ειδήσεις

Δένδιας: Επικοινώνησε με το Βούλγαρο ομόλογό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες
Χρηματιστήρια

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ
Ειδήσεις

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Η Ευρώπη θα πληρώνει για καιρό ακόμη το κόστος του πολέμου, εκτιμούν οι οικονομολόγοι
Ειδήσεις

Η Ευρώπη θα πληρώνει για καιρό ακόμη το κόστος του πολέμου, εκτιμούν οι οικονομολόγοι

Ο Νετανιάχου καλεί τον λαό του Λιβάνου να πολεμήσει με το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ
Ειδήσεις

Ο Νετανιάχου καλεί τον λαό του Λιβάνου να πολεμήσει με το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 23:35

Wall Street: Νέο sell off ελεώ Τραμπ – Ο Dow Jones έχασε τις 50.000 μονάδες

Πολιτική
10/06/2026 - 22:59

ΠΑΣΟΚ: Σαφή όρια κομματικής πειθαρχίας από Ανδρουλάκη – Όποιος δεν συμφωνεί, διαγράφεται

Ειδήσεις
10/06/2026 - 22:42

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση επέστρεψε σε επιχειρήσεις $22 δισ. από δασμούς

Ανακοινώσεις
10/06/2026 - 22:32

Aktor: Πρώτη περίοδος εκτοκισμού ομολογιακού – Στις 15/6 η καταβολή

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:59

Τραμπ: Ο αμερικανικός στρατός «απελευθέρωσε» 100 εκατ. βαρέλια πετρελαίου μέσω Ορμούζ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:46

Η Ευρώπη θα πληρώνει για καιρό ακόμη το κόστος του πολέμου, εκτιμούν οι οικονομολόγοι

Ειδήσεις
10/06/2026 - 21:25

ΕΕ: Απορρίπτει τις αμερικανικές πιέσεις για αυστηρότερους ταξιδιωτικούς περιορισμούς λόγω Έμπολα

Ανακοινώσεις
10/06/2026 - 21:12

TRASTOR: Απόκτηση τριών ακινήτων στην Αθήνα έναντι €38,6 εκατ. μετά την ΑΜΚ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:59

Ιταλία: Η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στα σχολεία – Κονδύλι €300 εκατ. από την κυβέρνηση

Ειδήσεις
10/06/2026 - 20:44

Ο Νετανιάχου καλεί τον λαό του Λιβάνου να πολεμήσει με το Ισραήλ τη Χεζμπολάχ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/06/2026 - 20:28

ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Αύξηση καθαρής κερδοφορίας 23% στα €24,1 εκατ. το α’ τρίμηνο

Πολιτική
10/06/2026 - 20:16

Νέος γραμματέας της ΝΔ ο Κυρανάκης: «Πάμε να βάψουμε ξανά τον χάρτη γαλάζιο»

Πολιτική
10/06/2026 - 20:05

Παπασταύρου από Ουάσιγκτον: Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας γεωμετρίας της ενέργειας

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:57

Τραμπ: Δεν θα ανανεωθεί η εμπορική συμφωνία με Καναδά και Μεξικό – «Δεν τους χρειαζόμαστε»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
10/06/2026 - 19:37

Optima bank: Εντυπωσιακές προσφορές άνω των €2,2 δισ. για το ομόλογο – Υπερκάλυψη 11 φορές

Ειδήσεις
10/06/2026 - 19:27

«Θα επιτεθούμε πολύ σκληρά στο Ιράν», προειδοποιεί ο Τραμπ και ταρακουνά τις αγορές

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 19:27

Αναζήτηση κατεύθυνσης στις ευρωαγορές με το βλέμμα στα γεωπολιτικά

Πολιτική
10/06/2026 - 19:10

Μητσοτάκης: Σήμα για αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή και «καρφιά» κατά Σαμαρά

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:50

Ο Μπιλ Γκέιτς καταθέτει για τον Επστάιν: Δεν θα έπρεπε να είχαμε συναντηθεί ποτέ

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:31

Πολιτική, τέχνη και woke: Αναζητώντας κοινό έδαφος σε έναν πολωμένο κόσμο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:27

Η πρώτη αποστολή πετρελαίου από τον Κόλπο προς την Ευρώπη μετά τον Μάρτιο

Εμπορεύματα
10/06/2026 - 18:15

ΟΠΕΚ: Σε χαμηλό εικοσαετίας η παραγωγή αργού τον Μάιο

Ειδήσεις
10/06/2026 - 18:08

Κούβα: Κοντά σε συμφωνία-ορόσημο για τη μεγαλύτερη εισαγωγή αμερικανικών καυσίμων από το 1960

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:58

ΕΕ: Νέα στρατηγική για νησιά και παράκτιες περιοχές – Οι τέσσερις βασικοί πυλώνες

Σχόλια Αγοράς
10/06/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Ελεγχόμενη πτώση, παρά τις πιέσεις στον τραπεζικό κλάδο (-2.3%) από τις αποκοπές μερισμάτων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:41

Διεθνής Αμνηστία: Κατηγορίες σε βάρος του Ισραήλ για εθνοκάθαρση και αναγκαστικούς εκτοπισμούς στη Δυτική Όχθη

Πολιτική
10/06/2026 - 17:33

ΣΥΡΙΖΑ: Ο πληθωρισμός ξαναπαίρνει την ανηφόρα κι η ακρίβεια είναι μόνιμο καθεστώς

Επιχειρήσεις
10/06/2026 - 17:21

Thessaloniki 4.0: Η Βόρεια Ελλάδα κόμβος επενδύσεων και καινοτομίας στην εκδήλωση της Grant Thornton

Χρηματιστήρια
10/06/2026 - 17:08

«Παιχνίδι» ισορροπίας στη Wall Street μεταξύ πληθωρισμού και γεωπολιτικών πιέσεων

Ειδήσεις
10/06/2026 - 17:07

Ίδρυμα Ευγενίδου: Στις 16 - 17 Ιουνίου το πρώτο διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα για το μέλλον των δεξιοτήτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ