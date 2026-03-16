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Υπερταμείο: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ ο Μιχάλης Μαυρόπουλος
Επιχειρήσεις
11:42 - 16 Μαρ 2026

Υπερταμείο: Νέος Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ ο Μιχάλης Μαυρόπουλος

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την ανάληψη καθηκόντων Διευθύνοντος Συμβούλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) από τον Μιχάλη Μαυρόπουλο, ένα στέλεχος με περισσότερα από 25 χρόνια διεθνούς εμπειρίας σε μεγάλους οργανισμούς στους κλάδους των μεταφορών & logistics, του τουρισμού και της τεχνολογίας.

Ο Μιχάλης Μαυρόπουλος διαθέτει μακρά πορεία σε κορυφαίες πολυεθνικές εταιρείες όπως UPS, TUI και Hilton, έχοντας διατελέσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του έχει ηγηθεί σύνθετων οργανισμών επιτυγχάνοντας επανειλημμένα επιχειρησιακούς μετασχηματισμούς και ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Προέρχεται από το Liknoss Group, κορυφαίος όμιλος travel technology στην περιοχή της Μεσογείου, όπου διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος και ηγήθηκε του στρατηγικού μετασχηματισμού της εταιρείας. Στο παρελθόν υπήρξε Regional Director East Mediterranean στην TUI Destination Experiences, όπου ήταν υπεύθυνος για δραστηριότητες σε 15 χώρες με περισσότερους από 3.500 εργαζόμενους, ενώ διετέλεσε επίσης Managing Director της TUI Hellas, οδηγώντας την εταιρεία σε σημαντική επιχειρησιακή ανάκαμψη και ισχυρή ανάπτυξη.

Στην UPS ακολούθησε μια μακρά και ανοδική επαγγελματική πορεία, αναλαμβάνοντας διαδοχικά θέσεις αυξημένης ευθύνης και φτάνοντας στη θέση του Managing Director για την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Στον ρόλο αυτό είχε την ευθύνη για δραστηριότητες σε πολλές χώρες, συμβάλλοντας καθοριστικά στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό και την ανάπτυξη της εταιρείας. Στο πλαίσιο της διεθνούς του διαδρομής στη UPS έχει εργαστεί επίσης στη Σαουδική Αραβία, στο Βέλγιο και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Μαυρόπουλος είναι κάτοχος MBA από το University of Louisville στις ΗΠΑ, ενώ έχει παρακολουθήσει και το πρόγραμμα Global High Performance Leadership του IMD στη Λωζάνη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Γιάννης Παπαχρήστου, δήλωσε: «Καλωσορίζουμε τον Μιχάλη Μαυρόπουλο στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ. Η μακρά διεθνής εμπειρία του στη διοίκηση μεγάλων οργανισμών, σε συνδυασμό με το ισχυρό του αποτύπωμα στον κλάδο των μεταφορών & logistics και της εξυπηρέτησης πελατών, αποτελούν σημαντικά εχέγγυα για την επόμενη ημέρα των Ελληνικών Ταχυδρομείων. Είμαστε βέβαιοι ότι η εμπειρία και η γνώση του θα συμβάλουν ουσιαστικά στην εταιρία και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα του καθήκοντα Παράλληλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον Μάριο Τέμπο για την ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά του κατά τη μεταβατική περίοδο, κατά την οποία άσκησε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου.»

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