ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Δαμίγος (ΒΕΑ): Κρίσιμη η άμεση εφαρμογή του πακέτου €5,3 δισ. για την ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ
Επιχειρήσεις
15:39 - 18 Μαρ 2026

Δαμίγος (ΒΕΑ): Κρίσιμη η άμεση εφαρμογή του πακέτου €5,3 δισ. για την ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται το πακέτο στήριξης ύψους 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές, ωστόσο καθοριστικής σημασίας παραμένει η αποτελεσματική εφαρμογή του και η άμεση πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα σχετικά προγράμματα, επισημαίνει σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Όπως τονίζει, η ενεργειακή στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο κ. Δαμίγος σημειώνει ότι, παρά τη θετική κατεύθυνση των μέτρων, το βασικό στοίχημα είναι η υλοποίησή τους με τρόπο άμεσο, απλό και λειτουργικό, ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική ενίσχυση κυρίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στα εργαλεία στήριξης, επισημαίνοντας ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των μέτρων και θα συνεχίσει να διεκδικεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της μικρής επιχειρηματικότητας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΒΕΑ: Οι 72 δόσεις δεν αρκούν – Νέα παρέμβαση για 120 δόσεις &amp; χαμηλότερα επιτόκια
Οικονομία

ΒΕΑ: Οι 72 δόσεις δεν αρκούν – Νέα παρέμβαση για 120 δόσεις & χαμηλότερα επιτόκια

ΒΕΑ: Έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και την ψηφιοποίηση μέσω της πλατφόρμας Open Business
Επιχειρήσεις

ΒΕΑ: Έμφαση στη μείωση της γραφειοκρατίας και την ψηφιοποίηση μέσω της πλατφόρμας Open Business

ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Οικονομία

ΒΕΑ: Θετικά αλλά ανεπαρκή τα νέα μέτρα - Απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Παρέμβαση Δαμίγου (ΒΕΑ) για στήριξη επιχειρήσεων τροφίμων
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Παρέμβαση Δαμίγου (ΒΕΑ) για στήριξη επιχειρήσεων τροφίμων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:19

Θεσσαλονίκη: Εντοπίστηκε νάρκη στη θάλασσα, σε βάθος 28 μέτρων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 12:16

Πρίνος: Από το μοναδικό πετρελαϊκό πεδίο της Ελλάδας στον πρώτο αποθηκευτικό χώρο CO₂ της Νοτιοανατολικής Μεσογείου

Πολιτική
23/06/2026 - 12:16

Μιλένα Αποστολάκη: Καλωσορίζουμε το υπουργείο Οικονομικών στην οδό της νομικής συμμόρφωσης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 12:11

Ρωσία: Νεκρός ο δημοσιογράφος που αποκάλυψε τη σχέση του Πούτιν με την Καμπάεβα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
23/06/2026 - 12:10

ΥΠΑΑΤ: 44,7 εκατ. για σύσταση ομάδων παραγωγών - Πώς γίνονται οι κατανομές;

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 11:55

«Στα κόκκινα» οι ευρωαγορές υπό τον φόβο νέων αυξήσεων επιτοκίων από τη Fed 

Πολιτική
23/06/2026 - 11:53

Μανιάτης: Η Ελλάδα πρωταθλήτρια στις ακριβές τιμές ενέργειας και ουραγός στην αποθήκευση

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 11:50

Google: Επέκταση της επαλήθευσης διαφημιζομένων για χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Ελλάδα

Άλλοι Αρθρογράφοι
23/06/2026 - 11:47

Αυτός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου...

Πολιτική
23/06/2026 - 11:39

Τριάντα χρόνια χωρίς τον Ανδρέα (video)

Αναλύσεις
23/06/2026 - 11:37

ΧΑ: Η διατήρηση των 2500 μονάδων συνιστά τον άθλο που καλείται άμεσα να επιτελέσει ο ΓΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 11:35

Μανουσάκης: Αλλάζει πίστα ο ΑΔΜΗΕ μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 11:21

Viohalco: Επιταχυνόμενη ιδιωτική τοποθέτηση 6,3 εκατομμυρίων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Cenergy

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/06/2026 - 11:19

Energean: Στις εγκαταστάσεις του Πρίνου, η Πρόεδρος του Διεθνούς Επιμελητηρίου Μηχανικών Πετρελαίου

Οικονομία
23/06/2026 - 11:11

Νόμος Κατσέλη: Πώς θα εφαρμοστεί η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα δάνεια - Πίνακες με παραδείγματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/06/2026 - 11:07

H Πειραιώς Best in Business Transformation στα Project Management Awards 2026

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 11:03

TITAN: Χρυσό μετάλλιο στην αξιολόγηση βιώσιμης ανάπτυξης EcoVadis 2026

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/06/2026 - 10:58

Alpha Bank: Συμβουλευτική Τραπεζική σε 220+ μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε Πάτρα, Ζάκυνθο, Κω και Ρέθυμνο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 10:47

Γερμανία: Η δημογραφική γήρανση προκαλεί ελλείψεις προσωπικού σε κρίσιμα επαγγέλματα

Πολιτική
23/06/2026 - 10:46

Ξέσπασμα Κυρανάκη για Χαρδαλιά, αφωνία για Ασημακοπούλου και Αβραμόπουλο

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 10:44

Metlen: Πρόγραμμα Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών €600 εκατ. έως το 2031

Ειδήσεις
23/06/2026 - 10:28

Νέα «καμπάνα» από το ΣτΕ για άδειες της ΥΔΟΜ Μήλου στη Σίφνο – Πιθανή ευρωπαϊκή διάσταση της υπόθεσης

Πολιτική
23/06/2026 - 10:22

Από το «PosoKanei» στο «Γιατί κάνει τόσο» – Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για το «ΑΓΟΡΑ360º»

Τεχνολογία
23/06/2026 - 10:15

AI Act: Εθνικό πλαίσιο εφαρμογής του Kανονισμού της Ε.Ε για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Σχόλια Αγοράς
23/06/2026 - 10:11

Χρηματιστήριο: Το +18% του ΓΔ από την αρχή του χρόνου έχει εξήγηση - Ανάλυση Κουμέττη

Πολιτική
23/06/2026 - 10:10

Χατζηδάκης: Η ΝΔ συνδυάζει το αίτημα της σταθερότητας με την εθνική ανανέωση

Πολιτική
23/06/2026 - 10:00

Δημοσκόπηση Interview: Δεύτερη η ΕΛΑΣ, κατρακυλά η Καρυστιανού - Πόσοι θα ψήφιζαν Σαμαρά

Ακίνητα
23/06/2026 - 09:59

Προσαρμογή του νόμου Κατσέλη στην απόφαση του Αρείου Πάγου: Μικρότερες δόσεις και αναδρομική αναγνώριση

Πολιτική
23/06/2026 - 09:54

Παπαθανάσης: €63,8 εκατ. για την ανάπτυξη των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
23/06/2026 - 09:50

Νεμπής: Το «σήμα» για AI-ready οικονομία - Βάση ανάπτυξης τα δίκτυα του ΟΤΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ