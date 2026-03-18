Δαμίγος (ΒΕΑ): Κρίσιμη η άμεση εφαρμογή του πακέτου €5,3 δισ. για την ουσιαστική στήριξη των ΜμΕ

Στη σωστή κατεύθυνση κινείται το πακέτο στήριξης ύψους 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές, ωστόσο καθοριστικής σημασίας παραμένει η αποτελεσματική εφαρμογή του και η άμεση πρόσβαση των μικρών επιχειρήσεων στα σχετικά προγράμματα, επισημαίνει σε δήλωσή του που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος.

Όπως τονίζει, η ενεργειακή στήριξη της μικρής επιχειρηματικότητας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι βιοτεχνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν έντονες πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος.

Ο κ. Δαμίγος σημειώνει ότι, παρά τη θετική κατεύθυνση των μέτρων, το βασικό στοίχημα είναι η υλοποίησή τους με τρόπο άμεσο, απλό και λειτουργικό, ώστε να διασφαλιστεί η ουσιαστική ενίσχυση κυρίως των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις που θα διευκολύνουν την πρόσβαση των επιχειρήσεων στα εργαλεία στήριξης, επισημαίνοντας ότι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας θα παρακολουθεί στενά την εφαρμογή των μέτρων και θα συνεχίσει να διεκδικεί πρωτοβουλίες που ενισχύουν έμπρακτα την ανταγωνιστικότητα της μικρής επιχειρηματικότητας.