Η Bally’s Intralot ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (δ.τ. «Bally’s Intralot»), σε συνέχεια της από 4.3.2026 ανακοίνωσή της, καθώς και της από 24.03.2026 καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) της από 16.3.2026 απόφασης του Δ.Σ., γνωστοποιεί την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, 2. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος, 3. Robeson Mandela Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος, 4. Χρυσόστομος Σφάτος, εκτελεστικό μέλος, 5. Νικόλαος Νικολακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος, 6. Δημήτριος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος, 7. Vladimira-Donkova Mircheva, μη εκτελεστικό μέλος, 8. Ιωάννης Τσούμας, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, 9. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, 10. Διονυσία Ξηρόκωστα, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και 11. Γεώργιος Καραμιχάλης, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςBally’s Intralot έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με εξαετή θητεία από την 30.05.2024.