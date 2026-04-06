ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Bally’s Intralot ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
Επιχειρήσεις
18:57 - 06 Απρ 2026

Η Bally’s Intralot ανακοινώνει την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Bally’s Intralot Α.Ε. (δ.τ. «Bally’s Intralot»), σε συνέχεια της από 4.3.2026 ανακοίνωσή της, καθώς και της από 24.03.2026 καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η) της από 16.3.2026 απόφασης του Δ.Σ., γνωστοποιεί την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα ως εξής:

1. Σωκράτης Κόκκαλης, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,

2. Soohyung Kim, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., μη εκτελεστικό μέλος,

3. Robeson Mandela Reeves, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,

4. Χρυσόστομος Σφάτος, εκτελεστικό μέλος,

5. Νικόλαος Νικολακόπουλος, μη εκτελεστικό μέλος,

6. Δημήτριος Θεοδωρίδης, μη εκτελεστικό μέλος,

7. Vladimira-Donkova Mircheva, μη εκτελεστικό μέλος,

8. Ιωάννης Τσούμας, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,

9. Αδαμαντίνη Λάζαρη, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος,

10. Διονυσία Ξηρόκωστα, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος, και

11. Γεώργιος Καραμιχάλης, ανεξάρτητο-μη εκτελεστικό μέλος.

Το Διοικητικό Συμβούλιο τηςBally’s Intralot έχει εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας με εξαετή θητεία από την 30.05.2024.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot
Επιχειρήσεις

Bloomberg: Δάνειο €1 δισ. «κλειδώνει» την εξαγορά της Evoke από την Bally’s Intralot

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Bally’s Intralot
Ανακοινώσεις

Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Bally’s Intralot

Bally’s Intralot: Διανέμει μέρισμα €30 εκατ. – Στις 23 Ιουλίου η αποκοπή
Ανακοινώσεις

Bally’s Intralot: Διανέμει μέρισμα €30 εκατ. – Στις 23 Ιουλίου η αποκοπή

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Bally’s Intralot: Υπογράφει νέο συμβόλαιο λοταρίας με την Ελληνικά Λαχεία στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:41

Μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:07

Περσικός: Το Ιράν δηλώνει ότι ελέγχει το Ορμούζ, διαψεύδει η CENTCOM – Νέες επιθέσεις, διεθνής συναγερμός

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

Οικονομία
12/07/2026 - 12:15

Ρύθμιση-ανάσα για χρέη στην Εφορία: Έρχονται έως 72 δόσεις – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12/07/2026 - 12:12

Hellenic Train: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Θεσσαλονίκη - Λιτόχωρο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ