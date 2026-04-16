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ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1% κατέγραψε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο
Επιχειρήσεις
12:43 - 16 Απρ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 1% κατέγραψε ο τζίρος των επιχειρήσεων τον Φεβρουάριο

Reporter.gr Newsroom
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Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 29.072.219 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, που είχε ανέλθει 29.366.443 χιλ. ευρώ, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων όλων των κλάδων δραστηριότητας της οικονομίας, με ενσωμάτωση των πιο πρόσφατων στοιχείων για τον κύκλο εργασιών από Διοικητικές Πηγές, Φεβρουαρίου 2026.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων της οικονομίας με υποχρέωση τήρησης διπλογραφικών βιβλίων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε μηνιαία βάση, ο κύκλος εργασιών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε σε 29.072.219 χιλ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 1,0% σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2025, που είχε ανέλθει 29.366.443 χιλ. ευρώ.

Τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025 παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Άλλες Δραστηριότητες Παροχής Υπηρεσιών, κατά 16,3%, ενώ τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασαν οι επιχειρήσεις του τομέα Κατασκευές, κατά 19,9%.

Γράφημα 1. Εξέλιξη Μηνιαίου κύκλου εργασιών (σε χιλ. €) μόνο των Επιχειρήσεων με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων (μηνιαία υποβολή στοιχείων)

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Πίνακας 1: Κύκλος Εργασιών (σε χιλ. ευρώ), από Διοικητικές Πηγές, για το Σύνολο των Επιχειρήσεων της Ελληνικής Οικονομίας (οριστικό Στατιστικό Μητρώο Επιχειρήσεων, έτους 2023) με υποχρέωση τήρησης Διπλογραφικών Βιβλίων, κατά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Αναθ. 2)

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