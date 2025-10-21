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Ένα μεγάλο γεγονός για τις Κυκλάδες, τη γαστρονομία και τη νησιωτικότητα
Magazino
16:30 - 21 Οκτ 2025

Ένα μεγάλο γεγονός για τις Κυκλάδες, τη γαστρονομία και τη νησιωτικότητα

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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν η Γενική Συνέλευση - Ετήσιο Forum του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) και το Συμπόσιο του Δικτύου Aegean Cuisine. Η ανθεκτικότητα των νησιών κρίνεται και στον πρωτογενή τομέα Ο υπουργός Ανάπτυξης αναγνώρισε την αξία του Δικτύου Aegean Cuisine.

Σε όλη την Ευρώπη θα φτάσουν τα συμπεράσματα του Ετήσιου Forum και της Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR) και οι φωνές των παραγωγών και των επιχειρήσεων εστίασης των Κυκλάδων που ακούστηκαν στο Συμπόσιο του Δικτύου Aegean Cuisine Cyclades 2025 με θέμα «Η Γεύση της Αυθεντικότητας».

«Διοργανώσαμε το μεγαλύτερο γεγονός που έχει φιλοξενηθεί τα τελευταία χρόνια στη Σύρο για να ακουστεί η φωνή των νησιών στην Ευρώπη» δήλωσε ο Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και Πρόεδρος του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (INSULEUR).

Με πρωτοβουλία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων συνδυάστηκε η Γενική Συνέλευση και το Forum του Δικτύου Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR) με το Συμπόσιο του Δικτύου Aegean Cuisine που έφερε κοντά παραγωγούς και επιχειρήσεις εστίασης από όλα τα νησιά των Κυκλάδων.

Νησιωτικά Επιμελητήρια από χώρες της Ε.Ε. (Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία κ.α.) και την Ελλάδα, φορείς άσκησης πολιτικής, τυροκόμοι, μελισσοκόμοι, παραγωγοί, σεφ και εστιάτορες από τις Κυκλάδες, συγγραφείς και δημοσιογράφοι, είχαν την ευκαιρία να γνωριστούν και να δημιουργήσουν έναν κοινό τόπο συνεννόησης και δικτύωσης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, που εκπροσώπησε τον πρωθυπουργό στο διήμερο εκδηλώσεων, συνεχάρη τους διοργανωτές και αναγνώρισε την αξία του Δικτύου

Aegean Cuisine, ενώ σε ευρεία σύσκεψη με το ΔΣ και τα στελέχη του Επιμελητηρίου Κυκλάδων άκουσε προσεκτικά το αίτημα θεσμικής και χρηματοδοτικής ενίσχυσης του Aegean Cuisine, καθώς και τα γενικότερα αιτήματα των επιχειρήσεων των Κυκλάδων.

Συνεργασία εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων

Κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Roberta Metsola, ο Επίτροπος Αλιείας και Ωκεανών Κώστας Καδής, ο Séamus Boland, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει σε λίγες μέρες την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), η Γενική Διευθύντρια της DG REGIO Θέμις Χριστοφίδου, έστειλαν μηνύματα υποστήριξης των εργασιών του Forum του INSULEUR.

Στο Forum, μεταξύ άλλων, συμμετείχαν με ομιλίες ο Πρόεδρος της Διάσκεψης Παράκτιων Θαλάσσιων Περιφερειών (CPMR) Filip Reinhag και ο Αντιπρόεδρος του European Small Islands Federation (ESIN) Ελευθέριος Κεχαγιόγλου. Παρόντες στο διήμερο εκδηλώσεων ήταν ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενή Τομέα Φιλήμων Ζαννετίδης, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος Γιάννης Βουτσινάς, o Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, και ο εκπρόσωπος της ΕΣΕΕ Παύλος Πολιτάκης.

Αξιοποιώντας την παρουσία σημαντικών θεσμικών εκπροσώπων, έπειτα από πρόταση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής πραγματοποιήθηκε τεχνική συνάντηση υψηλού επιπέδου για τη χάραξη κοινού βηματισμού εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων για ανάδειξη και υποστήριξη της νησιωτικής επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, στη σύσκεψη που έγινε στο κτίριο Πρασακάκη, εκπροσωπήθηκαν:

  • Η Διάσκεψη Παράκτιων Θαλάσσιων Περιφερειών της Ε.Ε. (CPMR)
  • Το Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων της Ε.Ε. (INSULEUR)
  • Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δήμων Μικρών Νησιών (ΕΔΜΝ)
  • Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής
  • Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)
  • Η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ)
  • Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ)
  • Ο Επιμελητηριακός Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών (ΕΟΑΕΝ)

Η αλήθεια των παραγωγών και των ανθρώπων της εστίασης

Οι πιο συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο κατάμεστο Θέατρο Απόλλων κατά τη διάρκεια του Συμποσίου Aegean Cuisine, όταν πήραν τον λόγο οι ίδιοι οι παραγωγοί και οι εστιάτορες.

Ενδεικτικά, ακούστηκαν και καταχειροκροτήθηκαν τα παρακάτω λόγια:

«Όταν μας λείπει η ρίζα μας... δεν μπορούμε να ανθίσουμε».

«Ο στόχος μου είναι να έχω το κοπάδι μου υγιές και χαρούμενο. Όσο μου το επιτρέπει το σώμα και τα χέρια, γιατί η καρδιά μου και το μυαλό μου πάντα θα το επιθυμεί, θα εκτρέφω γίδες και θα κάνω νόστιμα τυριά».

«Οι μέλισσες μας μαθαίνουν οργάνωση, συνεργασία και προσήλωση στον στόχο. Η αφοσίωσή τους είναι ο ορισμός της ανθεκτικότητας και της βιωσιμότητας. Κι όπως οι μέλισσες χτίζουν μαζί, έτσι κι εμείς στο Aegean Cuisine, χτίζουμε την κοινότητά μας. Παραγωγοί, σεφ, εστιάτορες μια κοινή κυψέλη, να κρατήσουμε ζωντανή την αυθεντικότητα των νησιών μας. Γιατί η αυθεντικότητα δεν είναι μόδα, είναι η ταυτότητά μας».

Υψηλής αισθητικής εμπειρία, μοναδική η προσφορά παραγωγών και σεφ δημιουργικής κουζίνας του Aegean Cuisine

Οι σύνεδροι και οι προσκεκλημένοι του διημέρου απόλαυσαν την κυκλαδική φιλοξενία και μια ολοκληρωμένη γαστρονομική και πολιτιστική εμπειρία υψηλής αισθητικής που είχε σκοπό να υπογραμμίσει την ιδιαίτερη αξία των τοπικών γεύσεων και των παραδοσιακών προϊόντων των Κυκλάδων.

Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, οι σεφ, και οι παραγωγοί που ανταποκρίθηκαν αφιλοκερδώς στην πρόσκληση και προσέφεραν εκατοντάδες προϊόντα για την περιποίηση των καλεσμένων, έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, πρόσεξαν την παραμικρή λεπτομέρεια και παρουσίασαν όψεις της Ερμούπολης (Πνευματικό Κέντρο, Οικία Κυβέλη, Πινακοθήκη, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο, Κτίριο Πρασακάκη, Κτίριο Βαλμά) με λεπτότητα και μια αίγλη που έμοιαζε να ερχόταν από τις καλύτερες στιγμές της ιστορίας της πόλης.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν

Με την αιγίδα και την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Με τη θεσμική στήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα.

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