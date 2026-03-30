Έντεκα αστέρια Michelin και τρία Green Stars συναντώνται στην Κρήτη

Καθώς τα Culinary Journeys στο Daios Cove εισέρχονται στην όγδοη εμβληματική χρονιά τους, ο θεσμός, όπως αναφέρει ανακοίνωση, επιβεβαιώνει τη θέση του ως πρωτοπόρος της γαστρονομικής αριστείας στην ελληνική φιλοξενία.

Όπως αναφέρεται, «η σεζόν 2026 σηματοδοτεί μια νέα εποχή με ένα ουσιώδες line up chef: οι Sergio & Javier Torres (Cocina Hermanos Torres***, Βαρκελώνη), και ο Emmanuel Pilon (Le Louis XV***, Μόντε Κάρλο) είναι κορυφαίοι δημιουργοί βραβευμένοι με τρία αστέρια Michelin που συναντώνται στην Κρήτη μαζί με τους Nicolai Nørregaard (Kadeau**, Κοπεγχάγη), Amaury Bouhours (Le Meurice**, Παρίσι), Νίκο Λειβαδιά (Tudor Hall*, Αθήνα), Γιώργο Σαμοΐλη (Cantina, Σίφνος), Γκίκα Ξενάκη (Aleria, Αθήνα) και την Αγγελική Χαραμή (Omnia, Kastelruth). Οι βραβευμένοι αυτοί δημιουργοί θα μεταμορφώσουν τα εστιατόρια Ocean Restaurant και RHO του Daios Cove σε επίκεντρα γαστρονομικής έκφρασης, εμπλουτίζοντας την κουλτούρα του resort με καινοτόμες προτάσεις αλλά και κλασικές, ανυπέρβλητες, αξίες.»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «η συμμετοχή των κορυφαίων σεφ του Alain Ducasse στο Daios Cove αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της βαθιάς και στρατηγικής σχέσης που έχει αναπτυχθεί μεταξύ του πολυτελούς ξενοδοχείου και του παγκοσμίου φήμης oμίλου γαστρονομίας. Αυτή η εξαιρετική συνέργεια δεν αντικατοπτρίζει μόνο τη διαρκή δέσμευση και των δύο πλευρών στην αριστεία, αλλά ενισχύει τον κοινό τους όραμα για μια γαστρονομική εμπειρία.

Η έμφαση στην ελληνική παρουσία αποτελεί συνειδητή στρατηγική επιλογή. Το Daios Cove λειτουργεί ως πρεσβευτής της ελληνικής γαστρονομικής κουλτούρας σε διεθνές κοινό που αναζητά γνησιότητα και βάθος εμπειρίας. Οι επισκέπτες από όλο τον κόσμο δεν έρχονται απλώς για τη μεσογειακή πολυτέλεια - επιδιώκουν να κατανοήσουν τις ελληνικές γεύσεις μέσα από το φίλτρο της σύγχρονης γαστρονομίας, εκεί όπου η παράδοση συνομιλεί με την καινοτομία.

Με οκτώ χρόνια συνεχούς εξέλιξης, τα Culinary Journeys έχουν μετασχηματιστεί από ένα εποχικό event σε έναν καθιερωμένο θεσμό που επανατοποθετεί την έννοια της υψηλής γαστρονομικής φιλοξενίας στην Ελλάδα.

Ο διάλογος ανάμεσα σε παγκόσμια αστρικά ταλέντα και την ελληνική γαστρονομική ταυτότητα δημιουργεί ένα πολυεπίπεδο μωσαϊκό εμπειριών - από τη μοριακή βιολογία του Σαμοΐλη μέχρι τη Nordic φιλοσοφία του Nørregaard, από την vegan finesse της Χαραμή μέχρι την κληρονομιά Ducasse που φέρνουν οι Pilon και Bouhours και το όραμα των δίδυμων Torres», αναφέρεται σχετικά.

Το πρόγραμμα

26 ΜΑΪΟΥ

Γιώργος Σαμοΐλης & Γκίκας Ξενάκης

Cantina, Σίφνος & Aleria, Αθήνα

RHO

27 ΙΟΥΝΙΟΥ

Amaury Bouhours

Le Meurice**, Παρίσι

Ocean Restaurant

10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Sergio & Javier Torres

Cocina Hermanos Torres***, Βαρκελώνη

Ocean Restaurant

22 ΙΟΥΛΙΟΥ

Nicolai Nørregaard

Kadeau**, Κοπεγχάγη

Ocean Restaurant

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Emmanuel Pilon

Le Louis XV***, Μόντε Κάρλο

Ocean Restaurant

27 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ

Νίκος Λειβαδιάς

Tudor Hall*, Αθήνα

Ocean Restaurant

3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Αγγελική Χαραμή

Omnia Restaurant, Kastelruth

RHO

22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

Γιώργος Σαμοΐλης & Γκίκας Ξενάκης

Cantina, Σίφνος & Aleria, Αθήνα

RHO

Οι CHEF

SERGIO & JAVIER TORRES - Cocina Hermanos Torres***, Βαρκελώνη

Δίδυμοι γεννημένοι στη Βαρκελώνη το 1970, οι Javier και Sergio Torres έχουν χαράξει μια πορεία που ορίζεται από την αναζήτηση της μέγιστης απόδοσης του προϊόντος με ελάχιστη παρέμβαση. Η κλήση τους στη μαγειρική φάνηκε νωρίς, χάρη στην επίδραση της γιαγιάς τους Catalina που μαγείρευε για αριστοκρατικές οικογένειες στη Λινάρες πριν μετακομίσει στη Βαρκελώνη. Εκπαιδεύτηκαν σε ορισμένα από τα πιο σημαντικά εστιατόρια της εποχής: το Racó de Can Fabes του Santi Santamaría, το Akelarre του Pedro Subijana, και το Plaza Athénée του Alain Ducasse στο Παρίσι.

Το 2008 άνοιξαν το Dos Cielos Barcelona, κερδίζοντας το πρώτο αστέρι Michelin το 2010 και το δεύτερο το 2017. Ωστόσο, αισθανόμενοι περιορισμένοι από τις δυνατότητες του χώρου, έκλεισαν το εστιατόριο για να πραγματοποιήσουν ένα φιλόδοξο όραμα: το Cocina Hermanos Torres, μια βιομηχανική αποθήκη 800 τ.μ. που ανακαίνισαν θέτοντας την κουζίνα στον κεντρικό άξονα του χώρου - μια αρχιτεκτονική δήλωση που αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία τους για διαφάνεια και αλληλεπίδραση.

Η αναγνώριση ήρθε άμεσα: 2 αστέρια Michelin και 3 Soles Repsol το 2019, το τρίτο αστέρι Michelin το 2022, και το πράσινο αστέρι Michelin για βιωσιμότητα το 2023. Το 2024, οι Sergio και Javier Torres κατέλαβαν την 20ή θέση στη διεθνή λίστα Best Chef Awards, επιβεβαιώνοντας τη διεθνή τους εμβέλεια.

Η γαστρονομική τους υπογραφή παραμένει σταθερή: πιάτα που εκ πρώτης όψεως φαίνονται απλά, αλλά κρύβουν βαθύ στοχασμό και τεχνική virtuosity. Κάθε δημιουργία αποτελεί μελέτη στην ισορροπία - χρώματα, αρώματα, γεύσεις και υφές συνθέτουν μια εμπειρία όπου η ελάχιστη παρέμβαση αποδίδει μέγιστη ένταση.

NICOLAI NØRREGAARD - Kadeau**, Κοπεγχάγη

Ο Nicolai Nørregaard είναι ο head chef και συνιδιοκτήτης του εστιατορίου Kadeau στην Κοπεγχάγη (2 αστέρια Michelin) και στο Bornholm (1 αστέρι Michelin). Γεννημένος και μεγαλωμένος στο νησί Bornholm, ένα μικρό δανικό νησί στη Βαλτική Θάλασσα, επηρεάστηκε βαθιά από τον παππού του που καλλιεργούσε τα δικά του λαχανικά, ψάρευε τα θαλασσινά του και διατηρούσε υλικά για να παραμένει αυτάρκης κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.

Τα καπνιστήρια του Bornholm - ιδιαίτερα εκείνο του θείου του Nicolai στη δυτική ακτή - αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της φιλοσοφίας του Kadeau. Με τις επιβλητικές καμινάδες τους να σημαδεύουν το νησιώτικο τοπίο, μόνο δέκα από αυτά παραμένουν σήμερα λειτουργικά. Ο θείος του ανήκε στους τελευταίους τεχνίτες που τηρούσαν την παραδοσιακή μέθοδο καπνίσματος σε ανοιχτή καμινάδα - μια χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί συνεχή παρακολούθηση της φωτιάς.

Ως πρωτοπόρος του Nordic food movement, ο Nicolai μετέφερε αυτές τις βαθιά ριζωμένες τεχνικές στο επίκεντρο της γαστρονομικής του έκφρασης. Το Kadeau λειτουργεί σε απόλυτη αρμονία με τις εποχές: κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, η ομάδα μαζεύει από τον κήπο του εστιατορίου, τα δάση και τις παραλίες του νησιού. Παράλληλα, μεγάλο μέρος της σεζόν αφιερώνεται στη διατήρηση της καλοκαιρινής αφθονίας, ώστε το χειμώνα το ντουλάπι του εστιατορίου να παραμένει πλούσια εφοδιασμένο με τους θησαυρούς του Bornholm.

EMMANUEL PILON - Le Louis XV***, Μόντε Κάρλο

Όταν ο Alain Ducasse ανέθεσε τα ηνία του θρυλικού Le Louis XV στον Emmanuel Pilon, γνώριζε ότι η κληρονομιά του εστιατορίου θα συνεχίσει να εξελίσσεται με σεβασμό και όραμα. Η πορεία του Pilon ξεκίνησε στη Λυών, όπου εκπαιδεύτηκε υπό την καθοδήγηση δύο σεφ βραβευμένων με τον τίτλο Meilleurs Ouvriers de France - των Christian Têtedoie και Davy Tissot - πριν ενταχθεί στον Οίκο Ducasse το 2009.

Στο Le Louis XV του Μονακού, δίπλα στους Franck Cerutti και Dominique Lory, ο Pilon έθεσε τα θεμέλια μιας σχέσης που θα τον οδηγούσε στο Παρίσι, όπου για οκτώ χρόνια συνεργάστηκε στενά με τον Romain Meder στο εστιατόριο Alain Ducasse του Plaza Athénée Hotel. Ως Assistant Chef, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη της Naturalité Cuisine - της φιλοσοφίας που επανακαθόρισε τη σχέση της haute cuisine με τη φύση και την εποχικότητα. Η εμπειρία του εμπλουτίστηκε περαιτέρω μέσω της συμμετοχής του στο pop-up εστιατόριο ADMO (Adrià Ducasse Meder aux Ombres), όπου συνεργάστηκε με τον Romain Meder και τον Albert Adrià.

Ο Alain Ducasse περιγράφει την επιλογή του: «Ο Emmanuel Pilon κατέχει βαθιά γνώση της μεσογειακής κουζίνας και φέρνει την εμπειρία, τη σχολαστικότητα και την ευαισθησία του. Θα εμπλουτίσει την προσφορά του εστιατορίου θέτοντας τη δημιουργικότητά του στην υπηρεσία της κουζίνας Naturalité.»

ΝΙΚΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ - Tudor Hall*, Αθήνα

Ο Νίκος Λειβαδιάς, με πολύχρονη και επιτυχημένη πορεία στη γαστρονομική σκηνή της χώρας, κρατά τα τελευταία χρόνια τα ηνία του εστιατορίου Tudor Hall του ιστορικού ξενοδοχείου King George στην καρδιά της Αθήνας. Παλαιότερα απολαύσαμε τις δημιουργίες του στο Lycabettus Restaurant στην Οία, στο Electra Palace το 2007 και στο Andronikos στη Μύκονο.

Μέσα από το εμπνευσμένο μενού του εστιατορίου Tudor Hall, ο Νίκος ξεδιπλώνει το ταλέντο και το πάθος του για τη σύγχρονη κουζίνα, συνδυάζοντας εκλεκτά εγχώρια προϊόντα και νέες μαγειρικές τεχνικές από όλο τον κόσμο. Επιλέγει εξαιρετικές πρώτες ύλες και δημιουργεί πιάτα με μοναδικό χαρακτήρα αναδεικνύοντας στο μέγιστο τη γεύση και τη μοντέρνα εκδοχή των παραδοσιακών υλικών. Κάθε πιάτο αποτελεί έργο τέχνης με εκλεπτυσμένα χρώματα, φίνα αρώματα και ξεχωριστή παρουσίαση προσφέροντας στον επισκέπτη μια ανεπανάληπτη γαστρονομική εμπειρία.

Ως Chef de Cuisine στο Tudor Hall, ο Νίκος Λειβαδιάς ηγείται μιας ομάδας που συνεχώς διακρίνεται, με αποκορύφωμα την κατάκτηση ενός αστεριού Michelin για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η διάκριση αυτή αντανακλά το πάθος και την αφοσίωση της ομάδας, η οποία προάγει την ελληνική κουζίνα σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΟΪΛΗΣ - Cantina, Σίφνος

Πρώην μοριακός βιολόγος με διδακτορικό στη βιοχημεία, ο Γιώργος Σαμοΐλης στράφηκε στη γαστρονομία μαγειρεύοντας για φίλους στη Σίφνο. Έχοντας ζήσει και εργαστεί εκτενώς στη Βραζιλία απορροφώντας την πλούσια κουλινάρια κληρονομιά της χώρας, ο ιδρυτής και Head Chef του Ω3 Fish and Wine Bar εστιάζει στη βιωσιμότητα, την εντοπιότητα και την εποχικότητα.

Ο Γιώργος Σαμοΐλης είναι σήμερα σεφ στο βραβευμένο για μηδενικά απόβλητα εστιατόριο Cantina στη Σίφνο, αντλώντας έμπνευση από τα ελληνικά νησιά και τη Λατινική Αμερική, δημιουργώντας μια γαστρονομική εμπειρία γεμάτη χαρακτήρα.

ΓΚΙΚΑΣ ΞΕΝΑΚΗΣ - Aleria, Αθήνα

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Θήβα, οι πρώτες παιδικές αναμνήσεις του Ξενάκη περιλαμβάνουν καλό, θρεπτικό φαγητό και τον ανέμελο τρόπο ζωής της ελληνικής υπαίθρου. Η αίσθηση αυτής της προέλευσης και των απλών υλικών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο των δημιουργιών του στην κουζίνα. Απόφοιτος της Σχολής Μαγειρικής Le Monde, ο Ξενάκης έχει εργαστεί στην Ελλάδα και το εξωτερικό με εξαιρετικούς σεφ.

Ως Head Chef στο φημισμένο εστιατόριο Aleria, η επιχείρηση βραβεύτηκε πρόσφατα με το τελευταίο της Χρυσό Σκούφο (την υψηλότερη γαστρονομική διάκριση στην Ελλάδα). Ο Γκίκας Ξενάκης αποτυπώνει την ελληνική κουλινάρια παράδοση και την ποικιλομορφία της με το χαρακτηριστικό δημιουργικό του στυλ, προσφέροντας μια εξαιρετική Γαστρονομική Διαδρομή στους επισκέπτες του Daios Cove.

AMAURY BOUHOURS - Le Meurice**, Παρίσι

Μετά τις σπουδές του στη Σχολή Φιλοξενίας του Soissons, ο Αmaury Bouhours ξεκίνησε το ταξίδι του στον κόσμο της γαστρονομίας ως ασκούμενος στο Louis XV – Alain Ducasse, στο Μονακό. Οι επόμενοι σταθμοί του ως Commis Chef στο Εστιατόριο Alain Ducasse στο Plaza Athénée στο Παρίσι όπου βρέθηκε διαδοχικά υπό την καθοδήγηση των Christophe Moret, Christophe Saintagne και Romain Meder.

Γρήγορα ανήλθε στη θέση του Head Chef de Partie και στη συνέχεια Junior Sous-Chef πριν ενταχθεί στον Adrien Trouilloud ως Sous-Chef στο Lasserre. Ο Amaury είναι αυτή τη στιγμή Chef de Cuisine στο Le Meurice. Ο Alain Ducasse σχετικά με την εμπιστοσύνη των ηνίων του εστιατορίου στον Amaury: Αν επέλεξα τον Amaury, είναι επειδή έχει τη δυνατότητα να ενσαρκώσει ένα νέο στάδιο στη ζωή του εστιατορίου στο Le Meurice.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΑΜΗ - Omnia Restaurant, Kastelruth

Η Αγγελική Χαραμή είναι μια καινοτόμος vegan σεφ γνωστή για την εκλεπτυσμένη προσέγγισή της στην κουζίνα με βάση τα φυτά. Με γαστρονομικό υπόβαθρο από το Radisson Blu Park Hotel και εμπειρία σε εκτιμημένες κουζίνες όπως των Vammos, Ekali Club και Vegan Nation, έχει ηγηθεί ως head chef στο Mama Tierra, το Crudo, και από το 2020, στο Koukoumi Hotel στη Μύκονο—το πρώτο vegan ξενοδοχείο στην Ελλάδα.

Η επισκέπτρια σεφ μας ηγείται της γαστρονομικής προσφοράς ως Executive Chef στο Omnia Plant-Based Restaurant στο Κάστελρουτ των Δολομιτών στην Ιταλία. Η φιλοσοφία της Αγγελικής επικεντρώνεται στη χρήση χειροποίητων, ελάχιστα επεξεργασμένων υλικών, αντλώντας έμπνευση από κλασικές vegan και ιαπωνικές επιρροές για να δημιουργήσει κομψές, βιώσιμες εμπειρίες fine dining. Η δουλειά της έχει κερδίσει αναγνώριση στον κλάδο και αντανακλά τη δέσμευσή της στον επαναπροσδιορισμό της vegan κουζίνας προωθώντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την υγεία.

Το Daios Cove