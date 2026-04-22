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Tiresias4Business: Νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες της Τειρεσίας προς επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
11:14 - 22 Απρ 2026

Tiresias4Business: Νέο ψηφιακό οικοσύστημα πληροφόρησης για τις υπηρεσίες της Τειρεσίας προς επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Η Τειρεσίας, το μοναδικό Γραφείο Πίστης στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών της προς το επιχειρηματικό κοινό, παρουσιάζει το Tiresias4Business - ένα νέο, σύγχρονο και δυναμικό ψηφιακό οικοσύστημα, σχεδιασμένο αποκλειστικά για εταιρικούς χρήστες. 

Το Tiresias4Business αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σημείο ενημέρωσης για τη γκάμα των υπηρεσιών και εργαλείων Β2Β της Τειρεσίας. Σε ένα οικονομικό περιβάλλον όπου οι σωστές αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται γρήγορα και αποτελεσματικά, η Τειρεσίας υποστηρίζει με αξιοπιστία τις επιχειρήσεις στη λήψη αποφάσεων ενώ παράλληλα συμβάλει στη μείωση του πιστωτικού κινδύνου, στη διαφάνεια των συναλλαγών και στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Οι επισκέπτες της νέας ιστοσελίδας business.tiresias.gr, με εύκολη και σύγχρονη πλοήγηση, έχουν τη δυνατότητα να:

  • Ενημερωθούν αναλυτικά για τις υπηρεσίες της πλατφόρμας ΤΣΕΚ, τις λύσεις API και τα ευέλικτα πακέτα υπηρεσιών της Τειρεσίας για επιχειρήσεις

  • Αποκτήσουν σαφή εικόνα για το πως μπορούν να αξιοποιήσουν τις παρεχόμενες πληροφορίες κάθε υπηρεσίας

  • Κατανοήσουν τα οφέλη κάθε λύσης για τη δική τους επιχείρηση

  • Επιλέξουν λύσεις που ανταποκρίνονται ακριβώς στις ανάγκες τους

Ειδικότερα, μέσω του Tiresias4Business παρέχεται αναλυτική πληροφόρηση για το ευρύ φάσμα υπηρεσιών της Τειρεσίας που υποστηρίζουν την καθημερινή λειτουργία οργανισμών, όπως:

  • Έλεγχο φερεγγυότητας και αξιόπιστη πληροφόρηση για πελάτες και συνεργάτες, νομικά πρόσωπα και ελεύθερους επαγγελματίες, στην Ελλάδα και το εξωτερικό

  • Παρακολούθηση μεταβολών οικονομικής συμπεριφοράς

  • Εργαλεία διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου, όπως ο δείκτης πιθανότητας αθέτησης της Τειρεσίας ή άλλως το, TSEK Business Index (TSEK BI) μιας εταιρείας.

  • Πρόσβαση σε εξειδικευμένες και εξατομικευμένες λύσεις

«Η δημιουργία του Tiresias4Business αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα στη στρατηγική της Τειρεσίας να επενδύει διαρκώς στην καινοτομία και να υποστηρίζει τον επιχειρηματικό κόσμο στην κατανόηση και επιλογή υπηρεσιών που δίνουν πραγματική αξία στην ελληνική αγορά. Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η Τειρεσίας δημιουργεί λύσεις που βοηθούν τους οργανισμούς να προσαρμόζονται, να αναπτύσσονται και να προχωρούν μπροστά με σιγουριά.», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, κ. Ηλίας Ξηρουχάκης.

Η νέα ιστοσελίδα Tiresias4Business σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από τη Significa Digital.

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