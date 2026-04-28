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Καρέλιας: Μείωση κερδών 8,5%, αύξηση εσόδων στα €1,67 δισ. – Μέρισμα €14,6 ανά μετοχή
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18:07 - 28 Απρ 2026

Καρέλιας: Μείωση κερδών 8,5%, αύξηση εσόδων στα €1,67 δισ. – Μέρισμα €14,6 ανά μετοχή

Reporter.gr Newsroom
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Με αύξηση εσόδων αλλά υποχώρηση στην τελική κερδοφορία έκλεισε το 2025 για την Καπνοβιομηχανία Καρέλια, καθώς τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 103,3 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 8,5% σε σύγκριση με το 2024.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Όμιλος διατήρησε την αναπτυξιακή του πορεία και κατά τη διάρκεια του 2025, καταγράφοντας ιστορικά υψηλά τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στον όγκο πωλήσεων. Παρά το ασταθές διεθνές περιβάλλον, που επηρεάστηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, την αποδυνάμωση του δολαρίου, τις αβεβαιότητες γύρω από δασμούς και τις αυξήσεις στη φορολογία καπνού σε πολλές αγορές, η εταιρεία πέτυχε ουσιαστική ενίσχυση των πωλήσεων και της δραστηριότητάς της.

Ταυτόχρονα, η αποκλιμάκωση στο κόστος πρώτων υλών συνέβαλε στη βελτίωση της μικτής κερδοφορίας και στην περαιτέρω ενίσχυση της ρευστότητας του Ομίλου.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών ξεπέρασε τα 1,67 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 10,7%, ενώ ο καθαρός κύκλος εργασιών (χωρίς ΕΦΚ και ΦΠΑ) ενισχύθηκε κατά 21% σε επίπεδο Ομίλου (και κατά 11% για τη μητρική εταιρεία). Η άνοδος προήλθε τόσο από την εγχώρια αγορά όσο και από το εξωτερικό, παρά τις αρνητικές επιδράσεις της συναλλαγματικής ισοτιμίας. Καθοριστικό ρόλο είχαν οι υψηλότερες τιμές παραγωγής και οι ιδιαίτερα αυξημένοι όγκοι πωλήσεων, οι οποίοι για πρώτη φορά ξεπέρασαν τα 18,1 δισ. τσιγάρα και τους 1.213 τόνους καπνού για στριφτό.

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Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων, αλλά και της σταδιακής μείωσης του κόστους παραγωγής, το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 47,40%, έναντι 46,96% το 2024.

Αντίθετα, τα προ φόρων καθαρά κέρδη παρουσίασαν μείωση 8,2%, κυρίως εξαιτίας αρνητικών συναλλαγματικών διαφορών ύψους 22 εκατ. ευρώ (σε αντίθεση με θετικές 14,2 εκατ. ευρώ το 2024), αλλά και λόγω χαμηλότερων εσόδων από τόκους καταθέσεων και ομολόγων (-9,05%), ως αποτέλεσμα της πτωτικής πορείας των επιτοκίων διεθνώς.

Στην ελληνική αγορά, παρά τον εντεινόμενο ανταγωνισμό από εναλλακτικά προϊόντα νικοτίνης, οι πωλήσεις τσιγάρων αυξήθηκαν κατά περίπου 4,6%, χάρη στη δυναμική των βασικών εμπορικών σημάτων. Στον καπνό για στριφτό, παρά τη μικρή κάμψη της αγοράς, οι όγκοι παρέμειναν στα επίπεδα της προηγούμενης χρονιάς.

Ωστόσο, αρνητικά επηρέασε την επίδοση η κατάργηση των Duty Free από τα χερσαία σύνορα από τις αρχές του 2026, εξέλιξη που είχε ήδη οδηγήσει σε περιορισμό παραγγελιών κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2025.

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Στις διεθνείς αγορές, ο Όμιλος κατέγραψε αύξηση 10,5% στις πωλήσεις τσιγάρων και 5,5% στον καπνό για στριφτό. Ξεχώρισε η αγορά της Βουλγαρίας, όπου, παρά τις αυξήσεις στη φορολογία, σημειώθηκε άνοδος 11,2% στα τσιγάρα και σχεδόν 2% στον καπνό.

Στις υπόλοιπες βαλκανικές χώρες –όπως Σερβία, Αλβανία, Μαυροβούνιο, Κόσοβο και Βόρεια Μακεδονία– ενισχύθηκαν τόσο οι όγκοι όσο και τα μερίδια αγοράς, παρά τις φορολογικές πιέσεις. Μικρές απώλειες σε ορισμένες αγορές αντισταθμίστηκαν από καλύτερες επιδόσεις σε άλλες.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πωλήσεις κινήθηκαν ανοδικά, με εντυπωσιακά ποσοστά σε χώρες όπως η Γαλλία (+53%), η Κροατία (+49%) και η Αυστρία (+18%), ενώ στη Ρουμανία οι όγκοι υπερτριπλασιάστηκαν. Αντίθετα, ήπια υποχώρηση καταγράφηκε σε Πορτογαλία και Σλοβακία, ενώ σταθερή παρέμεινε η εικόνα σε Κύπρο, Βέλγιο και Ολλανδία.

Στον καπνό για στριφτό, το brand George Karelias and Sons ενισχύθηκε σημαντικά σε αγορές όπως η Αυστρία και η Κροατία, ενώ η σειρά American Legend συνέχισε την ανάπτυξή της στην Ισπανία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο σημειώθηκε μικρή πτώση, ακολουθώντας τη γενικότερη τάση της αγοράς.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η πορεία στα duty free καταστήματα της Τουρκίας, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν σημαντικά, ενώ στη Βόρεια Αφρική οι όγκοι ενισχύθηκαν κατά 10%, καλύπτοντας απώλειες από την αγορά της Αιγύπτου.

Στην Ανατολική Ευρώπη, η ενίσχυση των πωλήσεων σε Αρμενία και Μολδαβία αντιστάθμισε πλήρως τις απώλειες στη Γεωργία.

Για την υποστήριξη της αυξημένης ζήτησης, ο Όμιλος προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 6,9 εκατ. ευρώ σε νέες παραγωγικές μονάδες, ενώ το προσωπικό αυξήθηκε κατά 4,6%.

Το 2025, η εταιρεία κατέβαλε στο Ελληνικό Δημόσιο φόρους ύψους 735,5 εκατ. ευρώ (ΕΦΚ, ΦΠΑ και λοιποί φόροι), ποσό που αποτελεί ιστορικό υψηλό και αντιστοιχεί σε πάνω από 1% των συνολικών φορολογικών εσόδων. Παράλληλα, οι εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τα 7,7 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και οι επενδύσεις σε ομόλογα ξεπέρασαν τα 845 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 6,3%, αντανακλώντας την ενίσχυση της λειτουργικής κερδοφορίας, τον έλεγχο των δαπανών και την απόδοση των επενδύσεων.

Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο προτείνει μέρισμα 14,60 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση 2025, αυξημένο κατά περίπου 4,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, που αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4,1% με βάση την τιμή της μετοχής στο τέλος του 2025.

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