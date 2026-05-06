BSH: Πώς απαντά στον ανταγωνισμό της Άπω Ανατολής

Πιέσεις στις τιμές, ενίσχυση του ανταγωνισμού από εταρείες της Άπω Ανατολής, και μεταβαλλόμενη ζήτηση στην αγορά οικιακών συσκευών περιλαμβάνει το "μενού" προκλήσεων της αγοράς των οικιακών συσκευών, όπου πλέον η πληθωριστική κρίση αποτελεί καταλύτη με τα νοικοκυριά να "μαζεύουν" δαπάνες και οδηγώντας τους τζίρους σε πιο χαμηλά επίπεδα.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι μέσες τιμές παρουσιάζουν πτωτική τάση, με τις προβλέψεις να συγκλίνουν ότι η εικόνα αυτή θα συνεχιστεί και μέσα στο 2026..

Σε αυτό το περιβάλλον αυξημένης πίεσης και αβεβαιότητας, οι ευρωπαϊκοί όμιλοι καλούνται να ισορροπήσουν ανάμεσα στη διατήρηση της ποιότητας και της αξιοπιστίας των προϊόντων τους και στην ανταγωνιστικότητα απέναντι σε πιο προσιτές, αλλά συχνά χαμηλότερων προδιαγραφών, ασιατικές λύσεις.

Όπως σημείωσε ο διευθύνων σύμβουλος της BSH Hellas, Γιάννης Γρατσώνης, κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων, συνολικά η αγορά έχει δυσκολίες και κινείται πτωτικά με βάση τα στοιχεία του 2025. Επίσης, η μέση τιμή στην ελληνική αγορά μειώθηκε το 2025 και εκτιμάται ότι θα συνεχίσει πτωτικά και το 2026. Μέχρι στιγμής, μάλιστα, όπως είπε, δεν διαφαίνονται έντονες πιέσεις για αυξήσεις, καθώς το κόστος πρώτων υλών και μεταφορών παραμένει υπό έλεγχο. Ωστόσο, η εξέλιξη των τιμών εξακολουθεί να επηρεάζεται από εξωγενείς παράγοντες, όπως οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου.

Ανταγωνισμός

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η ενίσχυση της ζήτησης τα προηγούμενα χρόνια έχει προσελκύσει νέους παίκτες στην ελληνική αγορά, εντείνοντας τον ανταγωνισμό. Η παρουσία ασιατικών εταιρειών είναι πλέον ιδιαίτερα έντονη, ειδικά στις ελεύθερες συσκευές, διεκδικώντας μερίδιο σε όλες τις κατηγορίες. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές δέχονται πιέσεις, χωρίς όμως οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί όμιλοι να προχωρούν σε αυξήσεις, επιλέγοντας σταθερή τιμολογιακή πολιτική και επένδυση στην προστιθέμενη αξία.

Σύμφωνα με τη διοίκηση της BSH, η στρατηγική εστιάζει πλέον στη διατήρηση υψηλών προδιαγραφών και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας μέσω διαφοροποίησης και στοχευμένων υπηρεσιών, αποφεύγοντας πρακτικές χαμηλού κόστους που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ποιότητα.

Επιδόσεις και τάσεις της αγοράς

Η BSH Hellas, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα με τα εμπορικά σήματα Bosch, Neff, Gaggenau και Πίτσος, κατέγραψε το 2025 πωλήσεις 178,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 2%. Το πρώτο τρίμηνο του 2026 κινήθηκε επίσης θετικά και εντός στόχων, αν και η συνολική πορεία της χρονιάς παραμένει αβέβαιη λόγω του ευμετάβλητου διεθνούς περιβάλλοντος.

Με μερίδιο αγοράς που αγγίζει το 32%-33%, η εταιρεία παρουσίασε διαφοροποιημένες επιδόσεις ανά κατηγορία. Οι μικροσυσκευές σημείωσαν ισχυρή άνοδο (+8%), παρά τη συνολική κάμψη της αγοράς, ενώ θετική ήταν και η πορεία στις κατηγορίες μαγειρέματος (+4%) και πλύσης πιάτων (+5%). Στη φροντίδα ρούχων οι επιδόσεις παρέμειναν σταθερές, ενώ πτώση καταγράφηκε στα προϊόντα ψύξης.

Τα προϊόντα μαγειρέματος διατηρούν την πρώτη θέση σε δημοτικότητα, ενώ τα στεγνωτήρια αναδεικνύονται στη δυναμικότερη κατηγορία, με σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης. Σήμερα πωλούνται περίπου 50.000–60.000 μονάδες ετησίως, με τη διείσδυσή τους να παραμένει περιορισμένη.

Καταναλωτικές τάσεις και προκλήσεις

Η αγορά επηρεάζεται από τη συγκρατημένη καταναλωτική δαπάνη, καθώς πολλά νοικοκυριά αναβάλλουν αγορές ή επιλέγουν προϊόντα με μικρότερο κύκλο ζωής. Παρατηρείται μετατόπιση από συσκευές μακράς διάρκειας προς λύσεις που καλύπτουν πιο άμεσες ανάγκες.

Η ζήτηση για μεγάλες συσκευές συνδέεται κυρίως με αντικατάσταση παλαιών ή με νέες κατοικίες, ενώ χαμηλή παραμένει η διείσδυση σε κατηγορίες όπως τα στεγνωτήρια και τα πλυντήρια πιάτων, γεγονός που δημιουργεί περιθώρια ανάπτυξης.

Σε επίπεδο όγκου, οι πωλήσεις πλυντηρίων ρούχων κυμαίνονται στις 450.000–500.000 μονάδες ετησίως, ενώ τα ψυγεία περίπου στις 300.000. Παράλληλα, συγκεκριμένες κατηγορίες κινούνται γύρω στις 50.000–60.000 μονάδες, με αυξητικές τάσεις.

Ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν λύσεις όπως οι αντλίες θερμότητας και τα στεγνωτήρια. Ωστόσο, παράγοντες όπως η σκόνη (π.χ. από τη Σαχάρα), η χρήση τζακιών και τα επίπεδα υγρασίας εξακολουθούν να επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

Ενεργειακή απόδοση και καινοτομία

Η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού αποτελεί βασικό άξονα στρατηγικής, στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης. Τεχνολογίες όπως το “smart start”, που αξιοποιεί διζωνικά τιμολόγια και τη διαθεσιμότητα ενέργειας από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με έξυπνους μετρητές, αποκτούν ολοένα μεγαλύτερη σημασία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μια σύγχρονη συσκευή ενεργειακής κλάσης Α μπορεί να καταναλώνει περίπου 70–80 kWh, όταν στο παρελθόν η κατανάλωση έφτανε τις 700–800 kWh.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε έξυπνες συσκευές, εντοιχισμένες λύσεις και προϊόντα υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας, ανταποκρινόμενη στη ζήτηση για αποδοτικές και ποιοτικές επιλογές.

Ανθεκτικότητα εν μέσω αβεβαιότητας

Παρά τις προκλήσεις, πάντως, η διοίκηση εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξη για το 2026, τονίζοντας ότι η εμπειρία και η ευελιξία της εταιρείας αποτελούν βασικά εφόδια για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων αναταράξεων. Η προετοιμασία για δυσμενή σενάρια και η συνεχής επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό και υπηρεσίες, όπως το after sales, αποτελούν κρίσιμους πυλώνες ανθεκτικότητας.