Πλαστικά Θράκης και ICUP ενώνουν δυνάμεις για το FeezeCup

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης – Thrace Group και η ICUP ενώνουν, σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, τις δυνάμεις τους για το FeezeCup, το καινοτόμο επαναχρησιμοποιούμενο ποτήρι που ήδη κερδίζει τις εντυπώσεις στην αγορά της εστίασης.

Η συνεργασία των δύο εταιρειών συνοδεύεται από επένδυση σε εξοπλισμό παραγωγής, με στόχο την άμεση ανταπόκριση στην αυξανόμενη ζήτηση, τη γρήγορη διανομή των ποτηριών και τη διασφάλιση της ελληνικής παραγωγής με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, "το Freeze Cup, για το οποίο εκκρεμεί η χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, έρχεται να καλύψει μια πραγματική ανάγκη της σύγχρονης εστίασης: την προσφορά πρακτικών, ανθεκτικών και επαναχρησιμοποιούμενων λύσεων που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επαγγελματιών και στις νέες καταναλωτικές συνήθειες.

Η ICUP έχει ήδη κερδίσει την εμπιστοσύνη της αγοράς μέσα από μια σειρά πρωτοποριακών προϊόντων για την εστίαση, παρακολουθώντας στενά τις τάσεις και τις ανάγκες του κλάδου. Από την πλευρά της, η Thrace Group διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στην παραγωγή ποτηριών αναγνωρισμένης ποιότητας, καλύπτοντας τις ανάγκες των επαγγελματιών της εστίασης εδώ και 25 χρόνια.

Η νέα αυτή συνεργασία βασίζεται στον αμοιβαίο επαγγελματισμό, στην τεχνογνωσία και στην αποδεδειγμένη εμπειρία των δύο εταιρειών. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη δυναμική της ελληνικής παραγωγής να ανταποκρίνεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις εξελισσόμενες απαιτήσεις της αγοράς για τη διάθεση καινοτόμων λύσεων συσκευασίας.

Με το Freeze Cup, η Thrace Group και η ICUP επενδύουν σε ένα προϊόν που συνδυάζει ποιότητα, πρακτικότητα και εμπορική δυναμική, προσφέροντας στους επαγγελματίες της εστίασης μια αξιόπιστη λύση για τις καθημερινές ανάγκες του κλάδου" καταλήγει η ανακοίνωση,