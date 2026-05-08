Wyndham Hotels & Resorts: Ισχυρές επιδόσεις το πρώτο τρίμηνο του 2026 με κέρδη $73 εκατ.

Η Wyndham Hotels & Resorts ανακοίνωσε τα αποτελέσματα για το τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026, καταγράφοντας αύξηση 4% στα δωμάτια σε επίπεδο συστήματος σε ετήσια βάση. Παράλληλα, οι νέες συμβάσεις ανάπτυξης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8%, ενώ το παγκόσμιο αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο διευρύνθηκε κατά 3%, φθάνοντας σε επίπεδο-ρεκόρ, με περισσότερα από 259.000 δωμάτια και περισσότερα από 2.200 ξενοδοχεία.

Πιο αναλυτικά, στις ΗΠΑ, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο, παρέμεινε σταθερό σε ετήσια βάση και κινήθηκε 250 μονάδες βάσης, δηλαδή 2,5 ποσοστιαίες μονάδες, υψηλότερα από το μέσο σημείο των προσδοκιών της εταιρείας. Τα πρόσθετα έσοδα αυξήθηκαν κατά 21%, ενώ τα καθαρά κέρδη παρέμειναν αμετάβλητα στα 61 εκατ. δολάρια. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9%, στα 73 εκατ. δολάρια.

Το προσαρμοσμένο EBITDA, (προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), αυξήθηκε κατά 8% σε ετήσια βάση, στα 156 εκατ. δολάρια. Οι καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες ανήλθαν σε 42 εκατ. δολάρια και οι ελεύθερες ταμειακές ροές σε 64 εκατ. δολάρια.

Η Wyndham επέστρεψε επίσης 85 εκατ. δολάρια στους μετόχους της, μέσω επαναγορών μετοχών ύψους 51 εκατ. δολαρίων και τριμηνιαίων μερισμάτων ύψους 0,43 δολαρίων ανά μετοχή. Παράλληλα, προχώρησε στην έκδοση ανεξασφάλιστων ομολογιών ανώτερης προτεραιότητας συνολικού κεφαλαίου 650 εκατ. δολαρίων, με επιτόκιο 5,625% και λήξη το 2033. Τα καθαρά έσοδα της έκδοσης χρησιμοποιήθηκαν κυρίως για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού από την ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή και το δάνειο τύπου Term Loan A, δηλαδή δανειακή διευκόλυνση τακτής λήξης.

Ο κ. Geoff Ballotti, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wyndham Hotels & Resorts, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε ένα ισχυρό ξεκίνημα στη χρονιά, με ιστορικά υψηλό αριθμό νέων ξενοδοχείων για πρώτο τρίμηνο και συνεχιζόμενη επέκταση του αναπτυξιακού της χαρτοφυλακίου. Όπως ανέφερε, η ταχύτερη από τις προσδοκίες ανάκαμψη του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο στις οικονομικές και μεσαίες κατηγορίες ξενοδοχείων στις ΗΠΑ ενισχύει την αισιοδοξία της εταιρείας ενόψει της κορύφωσης της θερινής περιόδου αναψυχής.

Ανάπτυξη του παγκόσμιου συστήματος

Στις 31 Μαρτίου 2026, η Wyndham Hotels & Resorts διέθετε 500.700 δωμάτια στις ΗΠΑ, έναντι 502.600 έναν χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας ουσιαστικά σταθερή εικόνα. Στις διεθνείς αγορές, τα δωμάτια αυξήθηκαν κατά 9%, φθάνοντας τα 368.600, από 337.300 στις 31 Μαρτίου 2025.

Συνολικά, το παγκόσμιο σύστημα της εταιρείας διαμορφώθηκε σε 869.300 δωμάτια, από 839.900 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 4%.

Η ανάπτυξη στηρίχθηκε κυρίως στη διεθνή δραστηριότητα της εταιρείας, με αύξηση 12% στην άμεση δικαιόχρηση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και αύξηση 9% στις περιοχές EMEA, (Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική), και Λατινικής Αμερικής.

Το αναπτυξιακό χαρτοφυλάκιο της Wyndham αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση και έφθασε σε ιστορικά υψηλό επίπεδο. Περίπου το 70% του χαρτοφυλακίου αφορά ξενοδοχεία μεσαίας κατηγορίας και άνω, περίπου το 17% αφορά την κατηγορία παρατεταμένης διαμονής, ενώ περίπου το 43% βρίσκεται στις ΗΠΑ. Περίπου το 77% των έργων αφορά νέες κατασκευές και περίπου το 35% αυτών έχει ήδη ξεκινήσει εργασίες.

Η εικόνα του εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο

Το πρώτο τρίμηνο, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο στις ΗΠΑ διαμορφώθηκε στα 42,25 δολάρια και παρέμεινε σταθερό σε ετήσια βάση, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, δηλαδή χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών μεταβολών.

Στις διεθνείς αγορές, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιοδιαμορφώθηκε στα 33,69 δολάρια, με μείωση 1%, ενώ σε παγκόσμιο επίπεδο ανήλθε στα 38,53 δολάρια, επίσης με μείωση 1%.

Στις ΗΠΑ, η σύγκριση με το προηγούμενο έτος επηρεάστηκε από έκτακτους παράγοντες που σχετίζονταν με τυφώνες το πρώτο τρίμηνο του 2025. Εξαιρουμένης αυτής της επίδρασης, το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο κατέγραψε βελτίωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, καθώς σταθεροποιήθηκαν τόσο τα επίπεδα πληρότητας όσο και η μέση ημερήσια τιμή δωματίου.

Σε διεθνές επίπεδο, η Wyndham κατέγραψε αύξηση 8% στον Καναδά, 5% στη Νοτιοανατολική Ασία και την περιοχή του Ειρηνικού και 1% στην EMEA. Η θετική εικόνα στις περιοχές αυτές αντισταθμίστηκε από πιο ήπια επίδοση στην Κίνα, όπου το έσοδο ανά διαθέσιμο δωμάτιο μειώθηκε κατά 5% σε ετήσια βάση, και στη Λατινική Αμερική, όπου υποχώρησε κατά 4%, κυρίως λόγω χαμηλότερης διασυνοριακής ζήτησης από τις ΗΠΑ προς το Μεξικό.

Οικονομικά αποτελέσματα

Τα καθαρά έσοδα της Wyndham αυξήθηκαν κατά 3%, στα 327 εκατ. δολάρια, από 316 εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η αύξηση αντανακλά κυρίως την ενίσχυση των πρόσθετων εσόδων κατά 21% και την καθαρή αύξηση 4% των δωματίων παγκοσμίως.

Τα καθαρά κέρδη παρέμειναν σταθερά στα 61 εκατ. δολάρια, καθώς η αύξηση του προσαρμοσμένου EBITDAαντισταθμίστηκε από έξοδα αναδιάρθρωσης, συναφή κόστη και έξοδα συναλλαγών που συνδέονται με την έκδοση των ανεξασφάλιστων ομολογιών ανώτερης προτεραιότητας.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9%, στα 73 εκατ. δολάρια, ενώ τα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 3%, στα 0,80 δολάρια. Τα προσαρμοσμένα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 12%, στα 0,96 δολάρια.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία χρησιμοποιεί και μη GAAP δείκτες, δηλαδή χρηματοοικονομικά μεγέθη που δεν βασίζονται αποκλειστικά στις γενικώς αποδεκτές λογιστικές αρχές των ΗΠΑ, προκειμένου να παρουσιάσει πιο συγκρίσιμα στοιχεία για την πορεία των δραστηριοτήτων της.

Ρευστότητα και προοπτικές

Η Wyndham ολοκλήρωσε το τρίμηνο με ταμειακά διαθέσιμα ύψους 79 εκατ. δολαρίων και συνολική ρευστότητα 1,1 δισ. δολαρίων. Ο δείκτης μόχλευσης καθαρού χρέους διαμορφώθηκε στις 3,5 φορές, στο μέσο του στόχου που έχει θέσει η εταιρεία για εύρος 3 έως 4 φορές.

Για το σύνολο του 2026, η Wyndham διατηρεί την εκτίμηση για ετήσια αύξηση των δωματίων κατά 4% έως 4,5%. Παράλληλα, αναθεωρεί την εκτίμηση για την ετήσια μεταβολή του παγκόσμιου εσόδου ανά διαθέσιμο δωμάτιο, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, σε εύρος από -1% έως 1%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης από -1,5% έως 0,5%.

Τα καθαρά έσοδα αναμένονται μεταξύ 1,47 δισ. και 1,50 δισ. δολαρίων, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί μεταξύ 730 εκατ. και 745 εκατ. δολαρίων.

Η εταιρεία αναμένει προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μεταξύ 351 εκατ. και 365 εκατ. δολαρίων και προσαρμοσμένα μειωμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 4,62 και 4,80 δολαρίων.