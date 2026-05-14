Θλίψη για τον αιφνίδιο θάνατο του δημοσιογράφου Θωμά Μαρκόπουλου

Βαρύ πένθος έχει προκαλέσει στον δημοσιογραφικό και τοπικό κόσμο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του δημοσιογράφου και επικοινωνιολόγου Θωμά Μαρκόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Θωμάς Μαρκόπουλος εργαζόταν το τελευταίο διάστημα σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Καβρό Αποκορώνου στα Χανιά, στο πλαίσιο της θερινής τουριστικής περιόδου. Το βράδυ της Τρίτης (12/5) φέρεται να κατέρρευσε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί άμεσα στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Οι γιατροί κατέβαλαν προσπάθειες για να τον επαναφέρουν, ωστόσο δεν κατέστη δυνατό να κρατηθεί στη ζωή. Τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να διευκρινιστούν μετά τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε έντονη συγκίνηση σε φίλους, συναδέλφους και ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια στον χώρο της ενημέρωσης και της επικοινωνίας.

Ο Θωμάς Μαρκόπουλος είχε ενεργή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης από το 2009, δραστηριοποιούμενος στη δημοσιογραφία, το ραδιόφωνο και την επικοινωνία. Από το 2020 συνεργαζόταν με τον OK RADIO, παρουσιάζοντας την εκπομπή «πολιτικοΛΟΓΟΣ», ενώ παράλληλα αρθρογραφούσε στην εφημερίδα «ΕΙΔΗΣΕΙΣ».

Όσοι τον γνώριζαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο με συνέπεια, επαγγελματισμό και ιδιαίτερη αγάπη για την ενημέρωση, που κατάφερε να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στον χώρο των ΜΜΕ.

Καταγόταν από τη Μεγάλη Βρύση Κιλκίς και τον Ίασμο Ροδόπης. Είχε σπουδάσει Δημόσιες Σχέσεις, Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία στην Καστοριά, ενώ είχε αποκτήσει και δίπλωμα Δημοσιογραφίας στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, ολοκλήρωνε μεταπτυχιακές σπουδές στις Διεθνείς Σχέσεις στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας