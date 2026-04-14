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Βόλτα με παιδιά στο σούπερ μάρκετ: New fear unlocked!
Magazino
15:06 - 14 Απρ 2026

Βόλτα με παιδιά στο σούπερ μάρκετ: New fear unlocked!

Reporter.gr Newsroom
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Κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ με τα παιδιά, ξέρω ήδη πώς θα καταλήξει η ιστορία. Παρόλο που κρατάω τη λίστα μου σαν ιερό κείμενο, με κάποιο μαγικό τρόπο στο καλάθι προσγειώνονται πάντα «λαθρεπιβάτες», όπως κρουασάν, δρακουλίνια, εκείνα τα σοκολατένια αβγά με την έκπληξη και κάτι ζελεδάκια-αρκουδάκια που φωσφορίζουν.

Κάποιες φορές κάνω το αυστηρό κήρυγμα του τύπου «βάλτε τα πίσω», αλλά τις περισσότερες; Απλά τα αφήνω. Σκέφτομαι πως, εφόσον το μεσημέρι φάγαμε φακές και το απόγευμα καθαρίσαμε δυο μήλα, δεν χάθηκε ο κόσμος αν απολαύσουν και κάτι «έξω από το πρόγραμμα».

Αποδεικνύεται ότι για εμάς υπάρχει πλέον όνομα στο διαδίκτυο: Είμαι μια «Gummy Bear Mom» (ή, στα ελληνικά, η μαμά των ζελεδακίων). Γιατί; Επειδή προφανώς, αν επιτρέπεις στα παιδιά σου να φάνε σνακ και γλυκά περισσότερες από μία φορά το χρόνο (στα γενέθλιά τους) και αν το ντουλάπι σου θυμίζει περίπτερο για να προλάβεις να ταΐσεις μια οικογένεια που πεινάει διαρκώς, τότε ανήκεις σε αυτή την κατηγορία.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο mamamia.gr

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