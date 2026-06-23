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ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας
Επιχειρήσεις
12:53 - 23 Ιουν 2026

ΕΣΕΕ και ΟΠΑ ενώνουν δυνάμεις για τη σύνδεση ακαδημαϊκής κοινότητας και πραγματικής οικονομίας

Reporter.gr Newsroom
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Σε μια περίοδο κατά την οποία η γνώση, η καινοτομία και οι σύγχρονες δεξιότητες αποτελούν τους καταλύτες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) ενώνουν τις δυνάμεις τους, υπογράφοντας Μνημόνιο Συνεργασίας, το οποίο δημιουργεί νέες προοπτικές για το ελληνικό εμπόριο, την επιχειρηματικότητα και τη νέα γενιά.      

Το Μνημόνιο υπέγραψαν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου, στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Σταύρος Καφούνης και ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, επιβεβαιώνοντας την κοινή βούληση των δύο φορέων να ενισχύσουν τη διασύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πραγματική οικονομία και να επενδύσουν στη νέα γενιά που θα διαμορφώσει το μέλλον της επιχειρηματικότητας και του ελληνικού εμπορίου.

Το Μνημόνιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, την εκπόνηση κοινών μελετών και ερευνών, την ανάπτυξη προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων για τα μέλη της ΕΣΕΕ, δράσεις διασύνδεσης φοιτητών και αποφοίτων του ΟΠΑ με τις επιχειρήσεις, την υλοποίηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών projects, τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων και τη δυνατότητα θεσμοθέτησης υποτροφιών και βραβείων, με στόχο την ενίσχυση της σύνδεσης της ακαδημαϊκής κοινότητας με την πραγματική οικονομία.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης, δήλωσε:

«Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με ένα κορυφαίο ακαδημαϊκό ίδρυμα, δημιουργώντας μια ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στη γνώση, την έρευνα και την πραγματική οικονομία.

Το ελληνικό εμπόριο βρίσκεται σε μια περίοδο ταχύτατων αλλαγών. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι νέες καταναλωτικές συνήθειες και η ανάγκη τόνωσης της παραγωγικότητας καθιστούν αυτονόητη τη στενότερη σύνδεση της επιχειρηματικότητας με την εκπαίδευση και την καινοτομία. Μέσα από αυτή τη συνεργασία δημιουργούμε νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις μας, ενώ ταυτόχρονα δίνουμε την ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να γνωρίσουν εκ των έσω τον κόσμο του επιχειρείν και να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση της επόμενης ημέρας του κλάδου.

Ιδιαίτερη αξία έχει για εμάς η επένδυση στη νέα γενιά. Στη νέα γενιά των εμπόρων που καλείται να συνεχίσει μια μακρά επιχειρηματική παράδοση, αλλά και στη νέα γενιά επιστημόνων που διαθέτει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ιδέες για να εξελίξει και να μετασχηματίσει το ελληνικό εμπόριο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρύτανη του ΟΠΑ, Καθηγητή Βασίλη Βασδέκη, καθώς και τη διοίκηση του Πανεπιστημίου για το πνεύμα συνεργασίας και την κοινή αντίληψη που μοιραζόμαστε για τη σημασία της σύνδεσης της ακαδημαϊκής γνώσης με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Η ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να αναπτύσσει συνεργασίες που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, προωθούν τη γνώση και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για ένα σύγχρονο, εξωστρεφές και βιώσιμο ελληνικό εμπόριο.»

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, δήλωσε:

«Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπηρετεί διαχρονικά την αποστολή του να παράγει γνώση με ουσιαστικό αντίκτυπο στην οικονομία και την κοινωνία. Η συνεργασία μας με την Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενδυνάμωση της διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με τον επιχειρηματικό κόσμο και τις ανάγκες της σύγχρονης οικονομίας.

Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας δημιουργούμε ένα πλαίσιο που προάγει τη μεταφορά γνώσης, την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων και τη δημιουργία ευκαιριών για τους φοιτητές, τις φοιτήτριες και τους αποφοίτους μας. Η ενίσχυση της νέας γενιάς εμπόρων μέσα από τη γνωριμία τους με τις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της σύγχρονης αγοράς συμβάλλει στη δημιουργία δυναμικών επαγγελματιών, ικανών να καινοτομήσουν και να στηρίξουν την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Η πρωτοβουλία αυτή επιβεβαιώνει τη σημασία των στρατηγικών συνεργασιών μεταξύ του ΟΠΑ και παραγωγικών φορέων, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ισχυρότερου οικοσυστήματος γνώσης, καινοτομίας και επαγγελματικών προοπτικών για τη νέα γενιά.»

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