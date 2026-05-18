Π. Σουρέτης (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ): Πράσινες και έξυπνες υποδομές με απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των χρηστών

Στις μεγάλες επενδύσεις που υλοποιεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρθηκε ο Εντεταλμένος Σύμβουλος του Ομίλου, Πέτρος Σουρέτης, κατά την ημερίδα της εφημερίδας «Μακεδονία της Κυριακής» για τη «Θεσσαλονίκη του αύριο». «Οι υποδομές που υλοποιούμε αποτελούν καταλύτες ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη και ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η Εγνατία Οδός κατέχει κομβική θέση στον σχεδιασμό του Ομίλου, ο οποίος για την ανάληψη της 35ετούς παραχώρησης (χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση) έχει καταβάλει τίμημα 1,275 δισ. ευρώ. Με ορίζοντα το 2030, όπως υπογράμμισε ο κ. Σουρέτης, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα επενδύσει επιπλέον 500 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του κύριου άξονα και την αναβάθμιση των καθέτων οδών του. Συνολικά, μόνον τους τελευταίους 18 μήνες, ο Όμιλος έχει επενδύσει σε κρίσιμες υποδομές της χώρας 5 δισ. ευρώ - κεφάλαια που συνέβαλαν και στην άμεση απομείωση του δημόσιου χρέους.

Όπως πρόσθεσε, το κύρος, η συνέπεια και η επενδυτική αξιοπιστία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποτυπώνονται τόσο στα επιχειρησιακά και οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου όσο και στις θετικές αξιολογήσεις διεθνών εκτιμητικών και πιστοληπτικών οίκων, οι οποίοι αναγνωρίζουν τη στρατηγική θέση και τη δυναμική του χαρτοφυλακίου δραστηριοτήτων της.

Η νέα εποχή της Εγνατίας Οδού

Η Εγνατία Οδός αποτελεί ένα από τα δυσκολότερα έργα υποδομής στην Ελλάδα. Όπως εξήγησε ο κ. Σουρέτης, οι μελέτες εκπονήθηκαν τη δεκαετία του ’90 και η κατασκευή, μέσω κατακερματισμένων εργολαβιών, διήρκεσε από το 1998 έως το 2009, γεγονός που δημιούργησε μεγάλες ανομοιογένειες σε τεχνικές λύσεις και εξοπλισμό. Επιπλέον, 100 χλμ. του οδικού άξονα αντιστοιχούν σε σήραγγες, την πιστοποίηση των οποίων σε κατηγορία «Ε» είχε την υποχρέωση να υλοποιήσει η πρώην Εγνατία Α.Ε., χωρίς ωστόσο η υποχρέωση αυτή να εκπληρωθεί ποτέ. Ως αποτέλεσμα, ο νέος παραχωρησιούχος παρέλαβε χωρίς πιστοποίηση τις υποδομές, οι οποίες δεν έχουν συντηρηθεί ουσιαστικά τα τελευταία χρόνια.

«Για να αποκτήσουν οι σήραγγες τις προδιαγραφές της Διοικητικής Αρχής Σηράγγων (ΔΑΣ), απαιτούνται έργα βαριάς συντήρησης, που θα διαρκέσουν καιρό λόγω της πολυπλοκότητάς τους. Μέχρι την ολοκλήρωση της πιστοποίησης, οι σήραγγες θα συνεχίσουν να λειτουργούν με προσωρινούς περιορισμούς και μεταβατικά μέτρα ασφαλείας. Πρόκειται για αναγκαία μέτρα, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη διατήρηση -όπου απαιτείται- μίας λωρίδας κυκλοφορίας ως λωρίδας έκτακτης ανάγκης εκκένωσης σε περίπτωση ατυχήματος, με σκοπό τη διασφάλιση της ασφάλειας των χρηστών», τόνισε ο κ. Σουρέτης.

«Μέσω επενδύσεων 500 εκατ. ευρώ εντός της επόμενης πενταετίας, η Εγνατία Οδός θα μετατραπεί σε έναν ασφαλή, έξυπνο, πράσινο και ενεργειακά αυτόνομο αυτοκινητόδρομο, με προηγμένα συστήματα διαχείρισης κυκλοφορίας, δικαιώνοντας το ρόλο της ως ευρωπαϊκής κεντρικής αρτηρίας, πύλης των Βαλκανίων και καταλύτη ανάπτυξης της βορείου Ελλάδας», κατέληξε.