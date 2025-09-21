Συρία: Στις 5 Οκτωβρίου οι πρώτες κοινοβουλευτικές εκλογές υπό τη νέα διοίκηση

Η Συρία θα πραγματοποιήσει τις πρώτες της κοινοβουλευτικές εκλογές υπό τη νέα διοίκηση στις 5 Οκτωβρίου, μετέδωσε σήμερα το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Σύμφωνα με τη συνταγματική διακήρυξη που υιοθετήθηκε μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, θα διεξαχθεί έμμεση ψηφοφορία για την ανάδειξη μεταβατικού κοινοβουλίου. Η Λαϊκή Συνέλευση, που λειτουργούσε ως κοινοβούλιο, είχε ήδη διαλυθεί από τις νέες συριακές αρχές, οι οποίες προέρχονται από τον ισλαμιστικό συνασπισμό που κατέλαβε την εξουσία.

Το νέο κοινοβούλιο θα είναι αρμόδιο να ασκεί νομοθετικά καθήκοντα κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου πέντε ετών και θα αποτελείται από 210 μέλη: 140 θα διοριστούν από τοπικές επιτροπές υπό την εποπτεία της εκλογικής επιτροπής, ενώ άλλα 70 θα επιλεγούν απευθείας από τον προσωρινό πρόεδρο Άχμαντ αλ Σάρα.

Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι η ψηφοφορία θα διεξαχθεί “στις εκλογικές περιφέρειες των συριακών επαρχιών” χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις. Ωστόσο, η διαδικασία έχει αναβληθεί επ’ αόριστον στη Σουέιντα –νότια επαρχία με πλειοψηφία Δρούζων που γνώρισε βίαια επεισόδια τον Ιούλιο– καθώς και στις βορειοανατολικές επαρχίες Ράκα και Χασάκα, οι οποίες παραμένουν υπό κουρδικό έλεγχο, λόγω των προβλημάτων ασφαλείας και της πολιτικής αστάθειας.

Στις εκλογές θα συμμετάσχουν μόνο τα μέλη των εκλογικών επιτροπών, τα οποία έχουν ήδη οριστεί από τις αρχές.

Ο τρόπος ανάδειξης του μελλοντικού κοινοβουλίου έχει προκαλέσει επικρίσεις από την αντιπολίτευση και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, που καταγγέλλουν υπερβολική συγκέντρωση εξουσιών στα χέρια του προέδρου και έλλειψη αντιπροσωπευτικότητας των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων της χώρας.

Βάσει της συνταγματικής διακήρυξης, η θητεία του κοινοβουλίου θα είναι δυόμισι ετών με δυνατότητα ανανέωσης, μέχρι να υιοθετηθεί μόνιμο Σύνταγμα και να διεξαχθούν νέες γενικές εκλογές.

Οι νέες αρχές της Δαμασκού δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να «γυρίσουν σελίδα» έπειτα από περισσότερα από 13 χρόνια εμφυλίου πολέμου, να αποκαταστήσουν την ενότητα της χώρας και να προετοιμάσουν την πορεία προς μόνιμο Σύνταγμα και εκλογές σε κανονικό πλαίσιο.