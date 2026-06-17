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Γ. Περιστέρης: Επενδυτική βαθμίδα και νέα έργα διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Επιχειρήσεις
08:16 - 17 Ιουν 2026

Γ. Περιστέρης: Επενδυτική βαθμίδα και νέα έργα διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Γιώργος Αλεξάκης
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Το ισχυρό επενδυτικό και χρηματοοικονομικό αποτύπωμα της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η πρόσφατη κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς και οι προοπτικές ανάπτυξης σε ενέργεια, υποδομές και διεθνείς αγορές βρέθηκαν στο επίκεντρο των τοποθετήσεων του προέδρου του Ομίλου, Γιώργου Περιστέρη, κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση.

Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ υπογράμμισε ότι η εταιρεία είναι η μοναδική ελληνική επιχείρηση που απέκτησε πρόσφατα επενδυτική βαθμίδα από δύο κορυφαίους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, τη Moody’s και τη S&P. Όπως ανέφερε, η αναβάθμιση αποτελεί αποτέλεσμα μιας πολυετούς διαδικασίας μετασχηματισμού, η οποία οδήγησε στη δημιουργία ενός ομίλου με προβλέψιμες και μακροχρόνιες ταμειακές ροές, ισχυρή κεφαλαιακή διάρθρωση και χαμηλότερο επενδυτικό κίνδυνο.

Ο κ. Περιστέρης στάθηκε επίσης στη διαχρονική παρουσία του Ομίλου στις αγορές κεφαλαίου, επισημαίνοντας ότι τόσο η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή δραστηριοποιούνται στην αγορά ομολόγων από το 2008, με τις πρόσφατες εκδόσεις να καταγράφουν ιδιαίτερα υψηλή συμμετοχή επενδυτών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο συνολικό οικονομικό αποτύπωμα των πρόσφατων επενδύσεων του Ομίλου. Όπως είπε, κατά το τελευταίο εικοσάμηνο καταβλήθηκαν περίπου 5,5 δισ. ευρώ προς το Δημόσιο, εκ των οποίων τα 5 δισ. ευρώ συνδέονται με τη μείωση του δημόσιου χρέους, ενώ σχεδόν μισό δισεκατομμύριο ευρώ αφορούσε φόρους, εισφορές και λοιπές οικονομικές υποχρεώσεις.

«Χαρακτηριστικό μας είναι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Επιλέγουμε να μην αυξάνουμε αλόγιστα το μέρισμα, αλλά να επενδύουμε. Δεν χτίζουμε κάτι και φεύγουμε, δημιουργούμε αξία», ανέφερε. Όπως πρόσθεσε, τα κεφάλαια που εισέπραξε ο όμιλος από την πώληση της Τέρνα Ενεργειακή κατευθύνθηκαν σε νέες επενδύσεις και ήδη έχουν αποδώσει για τους μετόχους, ενώ εκτίμησε ότι θα συνεχίσουν να αποδίδουν και τα επόμενα χρόνια. Σημειώνεται ότι ο όμιλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει σε εξέλιξη επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5 δισ. ευρώ. «Θέτουμε τα θεμέλια για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη, η οποία δεν ωφελεί μόνο την εταιρεία και τους μετόχους της, αλλά και το κοινωνικό σύνολο», σημείωσε χαρακτηριστικά.

H σχέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή

Σε ό,τι αφορά τη σχέση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, ο πρόεδρος του Ομίλου διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός ανταλλαγής περιουσιακών στοιχείων. Υπάρχει, ωστόσο, συμβατική πρόβλεψη που επιτρέπει ή επιβάλλει, ανάλογα με την περίπτωση, τη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατά 50% σε συγκεκριμένα σύνθετα ενεργειακά έργα. Πρώτο παράδειγμα αποτελεί το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία, το οποίο χαρακτήρισε κομβικό για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας και την καλύτερη αξιοποίηση της παραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Στην αγορά λιανικής ενέργειας, ο κ. Περιστέρης σημείωσε ότι η συγχώνευση των Ήρων και nrg εξελίσσεται βάσει σχεδιασμού και αναμένεται να ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες, με την πλήρη νομική και φορολογική ενοποίηση των δύο εταιρειών σε ενιαίο εταιρικό σχήμα.

Εξωστρέφεια

Αναφερόμενος στη στρατηγική εξωστρέφειας, τόνισε ότι ο Όμιλος διατηρεί παρουσία στα Βαλκάνια από το 2005 και έχει αναπτύξει δραστηριότητες σε διεθνείς αγορές με προσεκτικά και μετρημένα βήματα. Ξεχώρισε ιδιαίτερα τη δραστηριότητα ανάπτυξης data centers στις Ηνωμένες Πολιτείες, σημειώνοντας ότι πρόκειται για εγκαταστάσεις cloud storage και όχι για υπερμεγέθη hyperscale κέντρα δεδομένων.

Στο μέτωπο των υποδομών, ο πρόεδρος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ επανέλαβε ότι η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αττικής απαιτεί νέες επενδύσεις και παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας. Αναφέρθηκε στον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά, στις παρεμβάσεις στον Κηφισό, καθώς και σε έργα όπως η σήραγγα της Ηλιούπολης και ο οδικός άξονας Ελευσίνα – Οινόφυτα, τα οποία, όπως είπε, αποτελούν κρίσιμες υποδομές για την οικονομική και μεταφορική λειτουργία της πρωτεύουσας.

Για το νέο αεροδρόμιο στο Καστέλλι Ηρακλείου εκτίμησε ότι το κατασκευαστικό αντικείμενο θα ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026, ενώ η πλήρης λειτουργία του αναμένεται το 2028 λόγω καθυστερήσεων στα αεροναυτιλιακά συστήματα που εγκαθιστά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Αναφορικά με το Σύνθετο Τουριστικό Συγκρότημα με Καζίνο στο Ελληνικό, ο κ. Περιστέρης δήλωσε ότι μετά και τον επανέλεγχο που πραγματοποίησε η εταιρεία εξαιτίας της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν έχει εντοπιστεί καμία παραβίαση περιβαλλοντικών ή αδειοδοτικών όρων. Όπως ανέφερε, το έργο εξελίσσεται κανονικά και σύμφωνα με το εγκεκριμένο πλαίσιο, με την τελική κρίση να ανήκει στη Δικαιοσύνη.

Τέλος, αναφερόμενος στη συμμετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΕΥΔΑΠ, διευκρίνισε ότι η τοποθέτηση του Ομίλου έχει στρατηγικό και επενδυτικό χαρακτήρα και δεν συνδέεται με συμμετοχή στη διοίκηση της εταιρείας.



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